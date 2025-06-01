Nghệ sĩ Việt hóa điệp viên cực chất trong bộ ảnh lấy cảm hứng từ Nhiệm vụ: Bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng

Hòa cùng không khí sục sôi của một trong những bom tấn hành động lớn nhất năm, các nghệ sĩ Việt - Ma Ran Đô, DJ Mie và Mạc Văn Khoa - bất ngờ trình làng bộ ảnh lấy cảm hứng từ thương hiệu điện ảnh đình đám này.

Hóa thân thành những điệp viên đầy khí chất, bộ ba thể hiện tinh thần táo bạo, bản lĩnh và đầy phong cách - những giá trị cốt lõi đã làm nên sức hút vượt thời gian của thương hiệu “Nhiệm vụ: Bất khả thi”.

Bộ ảnh gồm ba phiên bản nổi bật: nhóm đặc vụ với phong cách cá tính, hình tượng điệp viên lịch lãm cổ điển và loạt khoảnh khắc tái hiện những cảnh phim biểu tượng nhất của thương hiệu Mission: Impossible.

Trong gam đỏ rực như chuông báo động, sắc màu của khẩn cấp và hành động, ba nhân vật chính xuất hiện với tạo hình đậm chất điện ảnh: trang phục đen đầy cá tính, thần thái cuốn hút đến mức khiến người xem không khỏi hình dung họ vừa khép lại một nhiệm vụ đầy kịch tính. Phiên bản Việt hóa lần này không chỉ truyền tải tinh thần “Nhiệm Vụ: Bất Khả Thi” mà còn thổi vào đó sự hiện đại, gần gũi và đậm bản sắc riêng.

Dưới ống kính nhiếp ảnh, Ma Ran Đô nổi bật với chiều cao 1m8 và ánh nhìn sắc sảo, hóa thân hoàn hảo thành một điệp viên điển trai, quả cảm, luôn sẵn sàng lao vào hiểm nguy mà không cần nhiều lời. Anh mang dáng dấp của một thủ lĩnh thực thụ: điềm tĩnh, độc lập và đáng tin cậy trong mọi tình huống.

Sát cánh bên anh là Mie, quyến rũ và mạnh mẽ trong bộ trang phục đen tuyền. Vẻ đẹp pha trộn giữa sự mong manh và lạnh lùng biến cô thành hình mẫu femme fatale (người phụ nữ bí ẩn, quyến rũ đến chết người) điển hình, một “đả nữ” thông minh, đầy bản lĩnh với những nước đi khó đoán. Ở cô là sự kết hợp giữa sự tinh tế của một nghệ sĩ và sự sắc sảo của một chiến binh.

Khép lại đội hình là Mạc Văn Khoa, nhân tố mang đến sắc thái đặc biệt với ánh mắt thâm trầm pha nét lém lỉnh. Chàng nghệ sĩ gốc Hải Dương mang đến hình ảnh một điệp viên thông minh hài hước, “liều thuốc giải” giữa bầu không khí căng thẳng của các nhiệm vụ tuyệt mật. Chính sự duyên dáng ấy khiến anh trở thành mảnh ghép không thể thiếu, giúp cân bằng cả đội hình.

Trong nhiệm vụ leo tháp Burj Khalifa huyền thoại ở “Mission: Impossible - Ghost Protocol” (2011), Benji đóng vai trò then chốt bên cạnh Ethan Hunt - từ việc cung cấp găng tay công nghệ cao có khả năng bám kính, đến việc chỉ đạo chiến lược từ trung tâm điều phối. Ethan có thể là người trực tiếp hành động, nhưng nếu không có Benji hỗ trợ phía sau, cả chiến dịch có lẽ đã sụp đổ ngay từ bước đầu.

Lấy cảm hứng từ mối quan hệ đồng đội bền chặt ấy, Mạc Văn Khoa và Ma Ran Đô cùng xuất hiện trong khung hình đen trắng đầy lịch lãm. Với cách xử lý ánh sáng và bố cục tinh tế, cả hai diện vest đen nổi bật với thần thái cực ngầu, như thể họ chính là những chàng điệp viên bước ra từ thương hiệu “Mission: Impossible”.

Hình ảnh gợi nhớ tới màn leo kính nghẹt thở tại Burj Khalifa.

Ma Ran Đô tái hiện pha hành động đỉnh cao của thương hiệu “Nhiệm vụ: Bất khả thi”

Trong loạt ảnh cuối cùng, Ma Ran Đô gây ấn tượng với vẻ điển trai góc cạnh và ánh nhìn cương nghị, gợi liên tưởng đến hình ảnh một điệp viên thầm lặng nhưng nguy hiểm. Diện trang phục đen tuyền bí ẩn, thêm đôi găng tay và dây thừng bảo hộ, nam diễn viên thành công tái hiện hai phân cảnh mang tính biểu tượng của loạt phim: màn leo kính nghẹt thở tại Burj Khalifa (“Ghost Protocol” ra mắt năm 2011) và cảnh lơ lửng đột nhập kho tiền trong phần phim đầu tiên năm 1996

Từ biểu cảm đến ngôn ngữ cơ thể, Ma Ran Đô đều khắc họa cực kỳ rõ nét hình tượng người điệp viên đầy khí chất.

Ma Ran Đô tái hiện thành công cảnh lơ lửng đột nhập kho tiền trong phần phim đầu tiên năm 1996.

Là phần phim thứ tám trong loạt phim hành động đình đám do Tom Cruise thủ vai chính, Nhiệm vụ: Bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng theo chân Ethan Hunt và đội IMF bước vào cuộc chiến sinh tử với The Entity - một trí tuệ nhân tạo đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Hỗ trợ cho Entity là Gabriel (Esai Morales), một bóng ma từ quá khứ của Ethan.Trước nguy cơ hiện hữu cả thế giới diệt vong vì một AI, Ethan cần phải tìm ra chiếc tàu ngầm Sevastopol bị chìm, nơi chứa đoạn mã nguồn có thể tiêu diệt The Entity.

Tác phẩm hiện đã chính thức vươn lên vị trí số 1 thế giới trong dòng phim hành động, với doanh thu ấn tượng 220 triệu USD (tương đương khoảng 5,7 nghìn tỷ đồng) tại phòng vé toàn cầu. Với chứng nhận 'cà chua tươi' 89% trên Rotten Tomatoes, Nhiệm vụ: Bất khả thi – Nghiệp báo cuối cùng cũng nhanh chóng chiếm lĩnh phòng vé Hàn Quốc, trở thành phim ăn khách nhất ngay trong ngày đầu khởi chiếu tại thị trường này.

Tại Việt Nam, nhiệm vụ: Bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng đang khởi chiếu từ ngày 30/5/2025 trên toàn quốc.