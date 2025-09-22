Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

Các đại biểu cắt băng khánh thành và bàn giao điểm trường Hua Nạ

Sáng 21/9, tại bản Hua Nạ, xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên. Cộng đồng Ford Everest Team Vietnam+ cùng các nhóm thiện nguyện, các đơn vị tài trợ và các nhà hảo tâm đã chính chính thức bàn giao điểm trường mầm non Hua Nạ cho thầy cô, học sinh và chính quyền địa phương sau bốn tháng khảo sát, thiết kế và xây dựng.

Điểm trường mầm non Hua Nạ được xây dựng trên độ cao khoảng 2000 mét so với mực nước biển.

Tiếng vỗ tay rộn ràng vang khắp khuôn viên trường mới khi ông Lò Văn Sáng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Búng Lao và ông Đỗ Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh chính thức nhận bàn giao công trình. Buổi lễ có sự chứng kiến của đại diện nhà trường cùng đông đảo bà con, giáo viên và học sinh.

Gần 100 học sinh bản Hua Nạ từ nay có không gian học tập khang trang với hai phòng học mới, hai công trình phụ, nhà bếp tiện nghi và khu vui chơi an toàn.

Ông Hoàng Kiên - Chủ tịch Ford Everest Team Vietnam+: Một điểm trường chạm mây chạm cả vào những cảm xúc rất thật, rất đời

Chia sẻ về kinh phí xây dựng, đại diện Ford Everest Team Vietnam+ cho biết: Tổng kinh phí xây dựng lên tới gần 900 triệu đồng. Con số này thể hiện tấm lòng của cộng đồng Ford Everest Team Vietnam+ và những nhà hảo tâm đối với giáo dục vùng cao. Mỗi viên gạch, mỗi bức tường đều được nhóm giám sát tỉ mỉ từ khâu thiết kế đến hoàn thiện.

"Điểm trường Hua Nạ được cộng đồng chúng tôi thực hiện thiện nguyện 100% bằng tất cả tâm huyết, tình cảm", ông Hoàng Kiên - Chủ tịch Ford Everest Team Vietnam+ chia sẻ với giọng đầy xúc động. "Một điểm trường chạm mây chạm cả vào những cảm xúc rất thật, rất đời".

Bản Hua Nạ nằm trên độ cao lớn nên người dân gọi điểm trường nơi đây là nơi 'chạm mây'. Việc học hành của trẻ em vùng này luôn gặp nhiều khó khăn vì điều kiện địa lý hiểm trở và cơ sở vật chất thiếu thốn. Hiểu rõ những khó khăn này, Ford Everest Team Vietnam+ quyết tâm xây dựng cơ sở vật chất mới thay thế hoàn toàn cơ sở cũ không còn đảm bảo an toàn cho thầy cô và học sinh nơi đây.

CLB hướng dẫn viên du lịch Việt Nam và cộng đồng du lịch trao tặng một giếng khoan trị giá 45.000.000 VNĐ.

Món quà đặc biệt cho cộng đồng

Niềm vui nhân đôi khi CLB Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam cùng cộng đồng du lịch trao tặng giếng khoan trị giá 45 triệu đồng cho bà con bản Hua Nạ. Nguồn nước sạch này giải quyết nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, thúc đẩy chăn nuôi và trồng cây bền vững.

Những giọt nước trong veo từ giếng khoan như những giọt sương mai trên lá cây, nuôi dưỡng hy vọng về cuộc sống khá giả hơn cho người dân vùng cao. Công trình này cùng với điểm trường mới tạo nên bức tranh phát triển toàn diện cho bản Hua Nạ.

Đại diện công ty TNHH Công nghệ máy tính An Phát trao tặng 1 bộ máy chiếu cho điểm trường Hua Nạ

Điện máy Hưng Hường ở Nam Định trao tặng một loa thùng di động cho điểm trường.

Buổi lễ khánh thành mang đến thông điệp sâu sắc về tinh thần tương thân tương ái của người Việt. Việc Ford Everest Team Vietnam+ cùng các nhà hảo tâm chung tây xây dựng điểm trường thể hiện vai trò tích cực của cộng đồng trong phát triển giáo dục vùng cao, chia sẻ một phần trách nhiệm cho những nỗ lực của chính quyền địa phương.

Ánh mắt rạng rỡ của các em học sinh bản Hua Nạ trong ngày khánh thành là động lực lớn nhất cho những người làm giáo dục. Họ sẽ là thế hệ tương lai, là những mầm xanh vươn cao từ vùng đất "chạm mây" này.

Điểm trường Hua Nạ không đơn thuần là công trình giáo dục mà còn là biểu tượng của nghĩa tình đồng bào, của khát vọng học tập bất diệt ở vùng cao. Từ nay, tiếng cười trẻ thơ sẽ vang vọng khắp bản Hua Nạ mỗi sáng, mở ra trang mới cho giáo dục vùng biên giới.

Một số hình ảnh trong sự kiện:

Đại diện chính quyền, nhà hảo tâm chứng kiến Lễ ký biên bản bàn giao chính thức điểm trường Hua Nạ

Đại diện công ty Chứng khoán VPS phát biểu tại sự kiện.

Đội xe 0đ Hà Nội và chứng khoán VPS trao quà tại điểm trường Hua Nạ.

Học sinh điểm trường mầm non Hua Nạ chuẩn bị biểu diễn các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao

Phụ huynh và học sinh vui vẻ bên những đồ chơi mới được lắp đặt tại điểm trường

Điểm trường mầm non Hua Nạ trong nắng sớm

Các thành Ford Everest Team Vietnam+ đến từ 3 miền tổ quốc tại Lễ khánh thành và bàn giao điểm trường