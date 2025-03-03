Tân niên 2025 rực rỡ cảm xúc những ngày đầu năm của Ford Everest Team +

Tân niên 2025 đong đầy cảm xúc những ngày đầu năm của Ford Everest Team +. Cũng trong dip này, BĐH đã tặng quà các thành viên nữ nhân dịp 8/3.

Ford Everest Team Vietnam+ (FE+) hiện đã quy tụ hơn 13.000 thành viên trên khắp mọi miền Tổ quốc, trở thành một trong những cộng đồng xe lớn nhất Việt Nam. Riêng tại đầu cầu phía Bắc ở Hà Nội, sự kiện Tân niên đã thu hút hơn 100 thành viên tham dự, trong đó nhiều người không ngại đường xa từ các tỉnh như Cao Bằng, Hòa Bình, Hải Phòng, Bắc Giang, Hưng Yên, Ninh Bình... về dự. Điều này minh chứng cho sức hút mạnh mẽ và tinh thần gắn kết của cộng đồng.

Sự kiện còn nhận được sự ủng hộ từ gần 20 đơn vị tài trợ, các câu lạc bộ xe và nhóm thiện nguyện, cho thấy uy tín và vị thế của Ford Everest Team+ trong cộng đồng ô tô Việt Nam.

Những thành tựu đáng tự hào năm 2024

Nhìn lại chặng đường năm 2024, Ford Everest Team+ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trên nhiều phương diện.

FE+ đã trở thành cộng đồng tin cậy cho các thành viên trao đổi, giải đáp thắc mắc về kỹ thuật xe. Đồng thời, nhóm tích cực tuyên truyền về việc tuân thủ luật giao thông và kỹ năng lái xe an toàn, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng lái xe.

Với mạng lưới rộng khắp, Ford Everest Team+ đã trở thành cầu nối tin cậy, tư vấn và giới thiệu các sản phẩm chất lượng tốt, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng khỏi những sản phẩm kém chất lượng trên thị trường.

Một trong những dấu ấn nổi bật của năm 2024 là sự kiện Big Off 3 miền được tổ chức tại Huế, quy tụ hơn 100 xe với gần 500 thành viên từ khắp các tỉnh thành. Sự kiện không chỉ tạo cơ hội giao lưu, kết nối mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết của cộng đồng.

Hoạt động thiện nguyện - Lan tỏa yêu thương

Điểm sáng rực rỡ nhất trong năm qua chính là những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa của Ford Everest Team+:

Xây dựng điểm trường Mầm non Nà Vài, xã Thành Công với tổng kinh phí lên đến trên 960 triệu đồng, mang đến cơ hội học tập cho trẻ em vùng cao.

Tổ chức các chuyến cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 Yagi tại Cao Bằng và Bắc Giang, bao gồm hỗ trợ người dân trong khu vực lũ quét, sạt lở và những nơi bị cô lập.

Triển khai các hoạt động tái thiết, giúp ổn định cuộc sống cho bà con sau thiên tai: tặng xi măng, tấm lợp cho 14 hộ dân ở xã Ca Thành và gạch, mái tôn cho 4 hộ dân ở xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng.

Tân niên 2025 rực rỡ cảm xúc những ngày đầu năm của Ford Everest Team +

Nữ thành viên Lê Oanh được BĐH vinh danh nhờ những hoạt động đóng góp tích cực trong năm 2024 tại sự kiện Tân niên 2025 của Ford Everest Team +

Khoảnh khắc xúc động khi thành viên Huy Anh được cõng lên sân khấu nhận quà từ ông Thành Lê - Phó tổng giám đốc OTV trao chiếc mũ bảo hộ kỷ niệm trong bộ kit của giải VOC 2024. Khoảnh khắc đầy cảm xúc thể hiện tuy không cùng huyết thống nhưng họ có chung một tấm lòng hành thiện.

Ford Everest Team+ và tầm nhìn mới cho năm 2025

Bước sang năm 2025, Ford Everest Team+ đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng nhưng cũng rất khả thi:

Giữ vững tinh thần đoàn kết và tiếp tục phát triển, kết nối các vùng miền. Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu theo từng khu vực để quy tụ đông đảo thành viên tham gia.

Hỗ trợ, đồng hành cùng các hội nhóm khác trong các hoạt động xã hội, vì cộng đồng và từ thiện, tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Xây dựng thêm một điểm trường cho đồng bào khó khăn tại tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, tiếp nối hành trình mang ánh sáng tri thức đến với trẻ em vùng cao.

Đại diện Ắc quy Platinum trao quà trong chương trình bốc thăm may mắn.

Tân niên 2025 rực rỡ cảm xúc những ngày đầu năm của Ford Everest Team +

Thành viên Lê Oanh trúng đấu giá từ thiện để xây điểm trường 2025 với hộp trà Shan quý hiếm ở bước giá 50.000.000 đồng.

Kết nối hai miền - Một trái tim

Sự kiện Tân niên 2025 được tổ chức song song và phát live trực tiếp giữa hai đầu cầu Miền Bắc và Miền Nam là thể hiện tinh thần "không phân biệt khoảng cách địa lý" của Ford Everest Team+. Dù ở bất cứ đâu, các thành viên vẫn luôn cảm nhận được sự gắn kết và tinh thần đồng đội mạnh mẽ.

Có thể nói, Ford Everest Team+ không chỉ là một cộng đồng của những người đam mê xe, mà còn là một tập thể năng động, tràn đầy nhiệt huyết và trách nhiệm xã hội. Bước sang năm 2025, với sự khởi đầu đầy cảm xúc này, Ford Everest Team+ sẽ tiếp tục viết nên những trang mới đầy tự hào, lan tỏa giá trị nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội.