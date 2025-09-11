Triển lãm Quốc tế NEPCON Vietnam 2025 có gì hấp dẫn?

NEPCON Vietnam 2025 quy tụ hơn 300 thương hiệu công nghệ và dự kiến chào đón hơn 10.000 khách tham quan thương mại từ khắp khu vực và quốc tế.

Trải qua hành trình 17 năm, NEPCON Vietnam đã trở thành nền tảng hội tụ công nghệ và giao thương chiến lược, nơi doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế gặp gỡ, hợp tác và cùng nhau mở rộng chuỗi giá trị toàn cầu. Với chủ đề năm nay “Hội tụ Công nghệ – Nâng tầm Điện tử Việt” (Technological Convergence – Synergy for Growth in Vietnam Electronics), sự kiện khẳng định sứ mệnh không ngừng đổi mới để đồng hành cùng ngành điện tử Việt Nam trên hành trình chuyển mình mạnh mẽ.

NEPCON Vietnam 2025

Trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên như một tâm điểm mới của chuỗi cung ứng toàn cầu, NEPCON Vietnam 2025 càng trở nên đặc biệt quan trọng. Theo Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng 6,8% trong năm nay, một trong những mức cao nhất khu vực, với xuất khẩu điện tử, máy tính, linh kiện và điện thoại tiếp tục đóng vai trò trụ cột, chiếm hơn 33% tổng kim ngạch. Đồng thời, dòng vốn FDI vào lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và thiết bị thông minh đạt hơn 24 tỷ USD, với sự hiện diện ngày càng lớn của những tên tuổi toàn cầu như Samsung, LG, Foxconn, Amkor, Hana Micron.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Varaporn Dhamcharee, Tổng Giám đốc RX Tradex Thái Lan và Việt Nam, nhấn mạnh rằng NEPCON Vietnam không chỉ là nơi trưng bày công nghệ, mà còn là biểu tượng của sự hội nhập, hợp tác và đổi mới sáng tạo. Theo bà, triển lãm được thiết kế như một hệ sinh thái toàn diện, nơi doanh nghiệp Việt có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế và tận dụng sức mạnh cộng hưởng để tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho ngành điện tử.

Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI), Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), khẳng định rằng NEPCON Vietnam đã trở thành một diễn đàn quan trọng trong khu vực. Đây là nơi các doanh nghiệp, nhà cung cấp và chuyên gia không chỉ chia sẻ tri thức và giới thiệu thành tựu công nghệ, mà còn thúc đẩy hợp tác thiết thực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp hỗ trợ, góp phần đưa các sản phẩm “Made in Vietnam” vươn xa.

Phiên thảo luận chiều 10/9 đầy ắp thông tin về công nghệ, chính sách và xu hướng nổi bật hiện nay trên thế giới.

Triển lãm năm nay tập trung trưng bày các nhóm công nghệ và sản phẩm then chốt của ngành điện tử hiện đại, từ Công nghệ gắn linh kiện bề mặt (SMT), Bán dẫn (Semiconductor), Mạch tích hợp và Cảm biến (IC & Sensor), Lắp ráp mạch in (PCB/PCA) đến Kiểm tra Quang học tự động (AOI). Góp mặt tại sự kiện là nhiều thương hiệu uy tín như Matfron Technology, JST Vina, Willas Electronic, Quectel Wireless Solutions, Hibex Vietnam, Brady, Carl Zeiss Vietnam, Daiwa Fine Chemicals, Altis, Xintechnology Electronics, Hongfa Electroacoustic, cùng với các nhóm gian hàng đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Malaysia…

Một số hình ảnh tại NEPCON Vietnam 2025

NEPCON Vietnam 2025

NEPCON Vietnam 2025

Khách tham quan còn nói vui, NEPCON Vietnam 2025 như thiên đường mua sắm thiết bị sản xuất và linh kiện điện tử.

NEPCON Vietnam 2025

NEPCON Vietnam 2025

NEPCON Vietnam 2025

Các cuộn biến áp đủ các kích cỡ chủng loại đều được trưng bày tại triển lãm.

Linh kiện và thiết bị cho lĩnh vực IOT tại triển lãm

đa dạng máy hàn nhiệt bảng mạch được trưng bày tại triển lãm