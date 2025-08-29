Công nghệ số
FPT trình diễn hệ sinh thái AI tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Anh Tuấn

Anh Tuấn

10:38 | 29/08/2025
Gian hàng của FPT đã mang đến cho khách tham quan bức tranh đa dạng về việc ứng dụng AI trong các lĩnh vực KTXH, vì một Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là sự kiện Quốc gia trọng điểm nhân Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội).

Triển lãm nhằm giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tri ân sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào lịch sử, tạo động lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Gian hàng với chủ đề “AI Nation – Quốc gia AI” của FPT

“Là Tập đoàn công nghệ hàng đầu, FPT vô cùng tự hào được đồng hành cùng đất nước trong nhiều dấu mốc quan trọng trên chặng đường lịch sử 80 năm qua: tiên phong xây dựng hệ thống công nghệ lõi cho các ngành kinh tế trọng yếu, xuất khẩu phần mềm, thành lập đại học trong lòng doanh nghiệp...Với trí tuệ nhân tạo, FPT tiên phong nghiên cứu 13 năm trước và đã hình thành hệ sinh thái AI toàn diện từ hạ tầng đến nền tảng, giải pháp, dịch vụ, phục vụ hàng trăm triệu lượt sử dụng mỗi tháng. AI chính là hành trình mà FPT mong muốn phụng sự quốc gia, góp phần đưa Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới." Ông Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ FPT cho biết.

Rất nhiều giải pháp, ứng dụng công nghệ tiêu biểu AI được FPT trình diễn tại đây

Tại gian hàng Quốc gia AI của FPT, khách tham quan có thể trải nghiệm cách AI đang thay đổi mọi khía cạnh kinh tế xã hội và cuộc sống, giải phóng con người khỏi các công việc lặp lại, thúc đẩy năng suất lao động và vận hành hiệu quả cho mọi tổ chức, doanh nghiệp. Rất nhiều giải pháp, ứng dụng công nghệ tiêu biểu AI được FPT trình diễn tại đây như trợ lý số AI agents trong quản trị, vận hành, giám sát; Smart AI Cabin - buồng lái AI thông minh trong công nghệ ô tô; QaiDora Vision (Q.Vision) và FPT Camera AI giám sát an ninh...

Về hạ tầng AI, FPT tiên phong xây dựng 2 nhà máy AI ở Việt Nam, Nhật Bản, với hạ tầng AI siêu tính toán, có thể xử lý nghìn tỷ phép tính đồng thời, biến dữ liệu thành vàng cho các tổ chức, doanh nghiệp.

FPT cũng giới thiệu FPT AI Agents - Nền tảng xây dựng & vận hành AI Agent đa ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Indonesia và tiếng Nhật trong quản trị, vận hành, giám sát của tổ chức, tỉnh thành, doanh nghiệp. FPT AI Agents sẽ giúp con người có trợ lý AI hỗ trợ các tác vụ, tăng 67% năng suất vận hành, tiết kiệm 40% chi phí. Nền tảng này hiện tại đang phục vụ hơn 20 triệu người dùng cuối.

Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A. Dahlwy thăm gian hàng FPT

Một sản phẩm tiêu biểu ứng dụng AI cho lĩnh vực Pháp luật là Libra, đây là trợ lý pháp luật thông minh giúp tra cứu văn bản nhanh, chính xác và bảo mật tuyệt đối, có khả năng xử lý kho dữ liệu chính thống (kể cả tài liệu giấy, file scan) để đưa ra kết quả tra cứu chính xác, tin cậy. Libra hỗ trợ cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả làm việc, thúc đẩy việc tuân thủ, giảm rủi ro pháp lý và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức.

Base AI là giải pháp giúp các nhà lãnh đạo có thể nắm bắt toàn cảnh hoạt động doanh nghiệp chỉ với một cú chạm. Giải pháp giúp tối ưu vận hành, tập trung vào giá trị cốt lõi, đồng thời góp phần thực thi các nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế số, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng SMEs năng động, cạnh tranh và bứt phá trong 5–10 năm tới.

Base AI đồng hành doanh nghiệp Việt chuyển đổi AI

Smart AI Cabin - buồng lái AI thông minh nằm trong hệ sinh thái các giải pháp công nghệ ô tô của FPT được trên 150 hãng xe, nhà cung cấp linh kiện, công ty chip hàng đầu thế giới sử dụng, ứng dụng tại 50 triệu xe trên toàn cầu. Ngay trong tháng 9, FPT sẽ giới thiệu hệ sinh thái giải pháp này tại một trong những triển lãm lớn nhất thế giới về phương tiện, công nghệ và giải pháp di chuyển thông minh tại Đức và sau đó là tại Mỹ vào tháng 1/2026.

Ở mảng trình diễn AI trong quản trị, vận hành, giám sát của tổ chức, tỉnh thành, doanh nghiệp, FPT cũng mang đến mô hình hệ thống quản lý và vận hành tích hợp Metro số 1 và QaiDora Vision (Q.Vision). Hệ thống quản lý Metro số 1 chứng minh tiềm năng ứng dụng dữ liệu và công nghệ số trong giao thông công cộng, khi người dân có thể dùng CCCD gắn chip, QR, hoặc thẻ EMV để di chuyển minh bạch, thuận tiện.

Qaidora Vision – Nền tảng giám sát thông minh

Q.Vision là nền tảng phân tích dữ liệu video thông minh, giúp chuyển đổi dữ liệu video giám sát thành thông tin có giá trị. Hệ thống hỗ trợ nhận diện đối tượng, phân tích hành vi, phát hiện bất thường và cảnh báo theo thời gian thực. Nhờ đó, doanh nghiệp và tổ chức có thể tăng cường an ninh, tối ưu vận hành, giảm tới 70% chi phí hạ tầng và ngăn chặn rủi ro đến hơn 95%.

FPT Camera AI tiên phong mang đến khả năng giám sát và lưu trữ an toàn trên nền tảng Cloud cho hộ gia đình và doanh nghiệp. Với việc làm chủ từ firmware camera, phần cứng, hạ tầng Cloud đến phần mềm quản lý VMS và công nghệ bảo mật mã hóa đầu cuối, toàn bộ dữ liệu được lưu trữ an toàn tại trung tâm dữ liệu chuẩn Tier III, đáp ứng tiêu chí an toàn thông tin của Bộ TT&TT. Tiên phong ứng dụng công nghệ Cloud và AI, FPT Camera mang đến trải nghiệm giám sát an toàn – bảo mật – thông minh, giúp khách hàng yên tâm hơn trong cuộc sống và công việc.

Hai nền tảng giáo dục ứng dụng AI VioEdu và Meduverse

Hai nền tảng giáo dục ứng dụng AI được FPT trình diễn tại sự kiện là VioEdu và Meduverse. Trong đó, Meduverse giúp tạo nên môi trường học tập vừa trực quan, vừa khuyến khích sự sáng tạo cho học sinh thông qua 2 công cụ là AI Teacher - Gia sư ảo và AI Story Maker - sáng tạo truyện tranh với AI.

VioEdu gây ấn tượng bởi bộ giải pháp giúp học sinh duy trì hứng thú, rèn khả năng tập trung và tự học hiệu quả trên môi trường trực tuyến. Đồng thời, hệ thống cũng ra mắt môn Toán với AI, trở thành nền tảng đầu tiên cung cấp nội dung học môn Toán theo cách này.

FPT giới thiệu giải pháp bản đồ dữ liệu dịch bệnh và dược chất Việt Nam

Ở lĩnh vực Y tế thông minh, FPT cũng giới thiệu bản đồ dữ liệu dịch bệnh và dược chất Việt Nam đến từ FPT Long Châu. Tiên phong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phục vụ hơn 30 triệu người dân thông qua 2.240 nhà thuốc và 190 trung tâm tiêm chủng (tính đến tháng 08/2025) trên toàn quốc, FPT Long Châu có nguồn dữ liệu đầu vào tin cậy để số hóa thành công bản đồ dữ liệu dịch bệnh và dược chất theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, FPT cũng giới thiệu giải pháp tầm soát sức khỏe từ xa ứng dụng AI cho phép đo huyết áp, nhịp tim, nhịp thở, độ căng thẳng chỉ bằng hình ảnh khuôn mặt mà không cần các thiết bị chuyên dụng. Trong tương lai gần, giải pháp sẽ giúp người dùng chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe mọi lúc, mọi nơi chỉ với một chiếc điện thoại. Việc phân tích bằng AI giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, đưa ra cảnh báo và khuyến nghị phù hợp.

Công nghệ AI đo huyết áp bằng hình ảnh khuôn mặt

Ngoài khu vực trưng bày các giải pháp AI, xuyên suốt 9 ngày diễn ra sự kiện từ 28/8 - 5/9, FPT cũng tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề với nhiều chủ đề thiết thực, cập nhật xu hướng và giải pháp ứng dụng AI trong đời sống và sản xuất như: giám sát, xử phạt và điều khiển giao thông; xây dựng trợ lý nhân sự AI toàn năng chỉ trong vài phút; các mô hình giám sát thông minh trong ngân hàng và nhà máy.... Nhiều hoạt động tương tác thú vị như Meduverse – đấu trường game giáo dục tương tác; BizNext Activation; akaVerse với công nghệ AR/VR và scan 3D laser; chương trình biểu diễn kết hợp văn hoá - công nghệ - võ thuật...sẽ diễn ra trong các khung giờ từ 29/8-5/9.

Thông qua các giải pháp AI thiết thực và sáng tạo được trình diễn tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” , FPT mong muốn đồng hành, phụng sự Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng, đưa trí tuệ nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng mới cho đất nước.

