'Trạng nguyên tuổi 13' - Sân chơi trí tuệ khơi dậy tinh thần hiếu học của học sinh Việt Nam

18:49 | 10/09/2025
Ngày 9/9 tại Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội), Lễ phát động Cuộc thi toàn quốc “Cùng Đức Việt & O’Food trở thành Trạng nguyên tuổi 13” lần thứ 11 năm 2025 đã diễn ra trong không khí hân hoan chào đón năm học mới.
Sự kiện do Ủy ban Olympic Việt Nam, Tạp chí Thể thao và Cuộc sống phối hợp cùng Công ty Truyền thông Văn hóa – Giáo dục Trạng Nguyên tổ chức.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động. Ảnh BTC

Với chủ đề “Sân chơi trí tuệ – bệ phóng tương lai”, cuộc thi đã trở thành hành trình hơn một thập kỷ đồng hành cùng hàng triệu học sinh THCS trên cả nước, mang đến môi trường học tập bổ ích, sáng tạo và khơi dậy tinh thần hiếu học của thế hệ trẻ.

Nhà báo Nguyễn Hữu Phước, Tổng Biên tập Tạp chí Thể thao và Cuộc sống, Trưởng BTC cuộc thi phát biểu tại buổi lễ.

Năm 2025, để tạo cơ hội cho đông đảo học sinh tham gia, cuộc thi tiếp tục triển khai theo nhiều hình thức: thi trực tiếp tại các trường, thi online và thi qua đề thi in trên báo chí. Phạm vi của cuộc thi trải dài từ kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực văn hóa như: Toán học, Văn học, Ngoại ngữ, Sử học, Sức khỏe, Khoa học Tự nhiên - Xã hội đến kiến thức mở liên quan đến thường thức cuộc sống, giúp các em được rèn luyện và bộc lộ tài năng một cách toàn diện.

Sau vòng sơ khảo, 100 thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc sẽ tranh giải tại chung kết toàn quốc, được phát sóng trên kênh VTV3, VTV 2 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Thạc sĩ Phạm Thị Vân - Giám đốc CTy Truyền thông Văn hoá - Giáo dục Trạng nguyên - Phó Trưởng BTC trao giải cho các thí sinh.

Đặc biệt, cuộc thi có sự đồng hành của Tập đoàn Daesang (Hàn Quốc) với mong muốn tăng cường hữu nghị, gắn kết văn hóa- giáo dục giữa các thanh thiếu niên Việt Nam và Hàn Quốc, khích lệ những ước mơ và khát vọng vươn xa của thế hệ học sinh Việt Nam.

Trong lễ phát động, 6 học sinh tiêu biểu của Trường THCS Cầu Giấy đã tham gia phần thi ứng xử trực tiếp với nhiều câu hỏi về văn hóa, lịch sử, đạo đức, tình bạn, trường học… Các em thể hiện sự tự tin, tư duy sáng tạo và khả năng phản biện, tạo ấn tượng mạnh với ban giám khảo và khán giả.

Ông Nguyễn Hữu Phước, Tổng Biên tập Tạp chí Thể thao và Cuộc sống, Trưởng Ban tổ chức – nhấn mạnh: “Sau hơn 10 mùa tổ chức, cuộc thi đã trở thành sự kiện giáo dục – văn hóa được thầy cô, phụ huynh và học sinh cả nước mong chờ, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học và khơi dậy niềm say mê tri thức.”

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh.

Ban tổ chức cho biết, vòng chung kết toàn quốc sẽ trao các giải thưởng giá trị gồm: 01 giải Trạng nguyên trị giá 200 triệu đồng; 01 giải Bảng nhãn 50 triệu đồng; 02 giải Thám hoa mỗi giải 20 triệu đồng; 04 giải Sĩ tử ưu tú mỗi giải 5 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng khuyến khích.

Trải qua hơn 10 năm, “Trạng nguyên tuổi 13” đã trở thành sân chơi trí tuệ uy tín, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhiều gương mặt học sinh tiêu biểu. Nhiều thí sinh từng đoạt giải nay đã trưởng thành, trở thành sinh viên ưu tú tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, khẳng định sức lan tỏa và giá trị bền vững mà cuộc thi mang lại.

