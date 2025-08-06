Giải thể dục Aerobic Cúp MILO lần VIII chính thức khép lại

Giải Thể dục Aerobic – Aerobic Dance – Cheer Dance – Cúp Nestlé MILO lần thứ VIII năm 2025, do Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Văn hóa & Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Liên đoàn thể dục thành phố phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO tổ chức, vừa diễn ra đầy hào hứng tại Trung tâm thể dục thể thao Gò Vấp.

Các đội thi đấu đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Tư – Cấp THCS

Giải đấu năm nay quy tụ 68 đội thi đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nội dung Aerobic khối tiểu học có hơn 43 đội tham dự không chỉ ghi nhận sự gia tăng về số lượng đơn vị tham gia, mà còn khẳng định mức độ ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh của giải trên toàn Thành phố sau sáp nhập.

Sau hai ngày thi đấu, các bảng đấu theo từng cấp học của giải Aerobic – Aerobic Dance – Cheer Dance Cúp Nestlé MILO lần thứ 8 đã chính thức khép lại với những kết quả nổi bật.

Giải Nhất được trao cho các đội thi đến từ Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Trần Phú, THCS Trần Quốc Toản, THCS Minh Đức, Tiểu học Khai Minh và Tiểu học Nguyễn Thái Bình, những tập thể đã thể hiện xuất sắc tinh thần thi đấu kỷ luật, sự đồng đều trong kỹ thuật và nguồn năng lượng dồi dào trên sân khấu.

Chất lượng giải đấu ngày càng được nâng cao

Các động tác uyển chuyển được thực hiện từ tiết mục của khối học sinh tiểu học

Là một phần trong chuỗi hoạt động của chương trình Năng Động Việt Nam do Nestlé MILO khởi xướng, giải đấu năm nay tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi bổ ích trong mùa hè, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, chuẩn bị tâm thế vững vàng cho năm học mới.

Thay mặt Ban tổ chức, bà Huỳnh Lê Như Trang – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chia sẻ: “Chúng ta đã được chứng kiến những màn trình diễn công phu, sáng tạo và đầy cảm hứng của các em học sinh – những vận động viên trẻ tuổi đã không ngừng nỗ lực vượt qua thử thách, bền bỉ tập luyện và tỏa sáng với bản lĩnh, đam mê & tinh thần đồng đội đáng ngưỡng mộ. Giải đấu năm nay không chỉ là nơi các em thể hiện tài năng, mà còn là không gian để các em học cách chiến thắng bằng sự tử tế, học cách trưởng thành qua từng nhịp nhảy, từng ánh mắt quyết tâm, và từng tràng pháo tay không ngớt của khán giả.”

Bà Huỳnh Lê Như Trang – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM phát biểu bế mạc

Môn Aerobic ngày càng nhận được sự yêu thích từ học sinh bởi tính thử thách và yêu cầu vận động cao. Qua quá trình luyện tập, các em không chỉ cải thiện thể lực, vóc dáng mà còn học được sự bền bỉ, tinh thần đồng đội và khả năng vượt qua chính mình – những giá trị thiết thực cho sự phát triển toàn diện.

“Năm 2025 đánh dấu cột mốc 8 năm Nestlé MILO đồng hành cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh trong hành trình mang đến một sân chơi mùa hè ý nghĩa, bổ ích và tràn đầy năng lượng cho học sinh toàn thành phố – đồng thời cũng đặt dấu ấn kỷ niệm 30 năm MILO hiện diện và gắn bó với thế hệ trẻ Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng rằng Giải Thể dục Aerobic – Aerobic Dance – Cheer Dance sẽ luôn là một môi trường lành mạnh, giúp trui rèn những phẩm chất quý giá mà thể thao mang lại: sức khỏe, ý chí, sự tự tin và tinh thần đồng đội – những hành trang vững chắc cho thành công trong tương lai. – đó cũng chính là tinh thần “Năng động Việt Nam” mà MILO không ngừng nỗ lực lan tỏa.” Bà Nguyễn Như Thạch Trúc – Quản lý thương hiệu cấp cao Nestlé MILO, phụ trách hoạt động thể thao chia sẻ.