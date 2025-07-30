LG Energy Solution ký hợp đồng cung cấp pin trị giá 4,3 tỷ USD, Tesla được đồn là đối tác bí ẩn

LG Energy cho biết trong hồ sơ của mình rằng các chi tiết của hợp đồng như số tiền thỏa thuận có thể thay đổi.

Trong hồ sơ gửi Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, công ty không tiết lộ danh tính khách hàng để bảo đảm tính bảo mật kinh doanh. Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết Tesla chính là đối tác đứng sau thỏa thuận này. Đây là một trong những khách hàng chiến lược của LGES trong lĩnh vực xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS).

Thông tin này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Elon Musk xác nhận Tesla chính là bên nhận chip trị giá 16,5 tỷ USD trong một hợp đồng trước đó với Samsung Electronics, một tập đoàn công nghệ lớn khác của Hàn Quốc.

LG Energy Solution cho biết giá trị và thời hạn hợp đồng có thể thay đổi, và thỏa thuận cũng có khả năng được gia hạn thêm tối đa 7 năm. Công ty khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc khả năng điều chỉnh hoặc chấm dứt hợp đồng khi đưa ra quyết định đầu tư. Cổ phiếu LGES giảm nhẹ 0,26% sau công bố.

Hợp đồng trị giá 4,3 tỷ USD này chiếm phần lớn so với doanh thu quý II của công ty, đạt 5,6 nghìn tỷ won Hàn Quốc (tương đương 4,05 tỷ USD). Tuy nhiên, chi tiết về loại pin được cung cấp, chẳng hạn như pin lithium sắt phosphate (LFP)... hiện vẫn chưa được tiết lộ.

LGES hiện là nhà cung cấp chính cho Tesla, General Motors và nhiều tên tuổi lớn khác trong ngành xe điện. Công ty đang đẩy mạnh mở rộng sản xuất tại thị trường Mỹ, bao gồm một nhà máy sản xuất pin ESS tại Michigan dự kiến hoạt động trong quý II/2025, và một nhà máy tại Arizona chuyên sản xuất pin LFP.

Cả LG Energy Solution và Tesla hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thỏa thuận.