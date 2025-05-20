LG chuyển một phần sản xuất khỏi Việt Nam để tránh mức thuế 46% do Mỹ áp dụng

LG chuyển một phần sản xuất khỏi Việt Nam để tránh mức thuế 46% do Mỹ áp dụngDoanh nghiệp số
Để ứng phó với mức thuế nhập khẩu mới do Mỹ áp dụng, LG Electronics đang tái cơ cấu chiến lược sản xuất toàn cầu. Tập đoàn Hàn Quốc đã giảm sản lượng tủ lạnh xuất khẩu sang Mỹ từ nhà máy tại Hải Phòng và tăng cường sản xuất tại cơ sở Monterrey, Mexico.
Thông tin từ ngành công nghiệp ngày 12/5/2025 cho biết, LG đã hạ công suất dây chuyền tủ lạnh tại Việt Nam và đẩy mạnh hoạt động sản xuất tại Mexico. Việc chuyển hướng sang quốc gia Bắc Mỹ này giúp LG hưởng lợi từ mức thuế thấp hơn (25%) và các ưu đãi trong khuôn khổ Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Trong khi đó, hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam đang chịu mức thuế lên tới 46% kể từ đầu tháng 4/2025.
Động thái của LG cho thấy sự linh hoạt trong việc thích nghi với biến động chính sách thương mại toàn cầu. Hãng hiện đang vận hành nhiều nhà máy tại Mỹ (sản xuất máy giặt, máy sấy tại Tennessee), Mexico (sản xuất tủ lạnh, thiết bị nấu ăn và TV) và Việt Nam (tủ lạnh, máy giặt tại Hải Phòng). Việc điều chỉnh sản lượng thể hiện khả năng triển khai mô hình “sản xuất xoay vòng”, cho phép LG chuyển đổi linh hoạt giữa các nhà máy nhằm tối ưu chi phí và giảm thiểu rủi ro.
Mỹ là một trong những thị trường tiêu thụ thiết bị gia dụng lớn nhất của LG. Do đó, chi phí thuế cao có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến biên lợi nhuận của hãng. Trong bối cảnh chính sách thuế còn tạm hoãn đến ngày 8/7/2025, Việt Nam đang tích cực đàm phán với Mỹ để tìm giải pháp giảm nhẹ. LG lựa chọn chiến lược thận trọng, theo sát tiến trình đàm phán trong khi tạm thời điều chỉnh sản xuất.
Phát biểu trong buổi giảng tại Đại học Quốc gia Seoul hồi tháng 4, CEO LG Jo Joo-wan cho biết việc xây nhà máy mới tại Mỹ chỉ là “phương án cuối cùng”. LG ưu tiên các bước đi tuần tự như chuyển đổi địa điểm sản xuất hoặc điều chỉnh giá bán, nhằm giảm ảnh hưởng đến người tiêu dùng và bảo toàn lợi nhuận.
Dù việc giảm sản lượng tại Hải Phòng có thể gây tác động ngắn hạn, LG vẫn có thể bù đắp bằng cách tăng công suất tại Mexico, nơi gần Mỹ và có chi phí vận chuyển thấp hơn. Điều này cũng cho thấy khả năng phản ứng nhanh của hãng trước những biến động chính sách, tạo lợi thế so với các đối thủ như Samsung hay Whirlpool.
Tương lai hoạt động sản xuất của LG tại Việt Nam sẽ phụ thuộc vào kết quả đàm phán thương mại. Nếu đạt được thỏa thuận giảm thuế, hãng có thể khôi phục lại công suất tại Hải Phòng, tận dụng chi phí nhân công thấp và hạ tầng hiện đại. Ngược lại, nếu mức thuế 46% được duy trì, LG có thể tiếp tục chuyển dịch sang Mexico hoặc cân nhắc mở rộng sản xuất tại Mỹ, dù điều này đòi hỏi chi phí đầu tư và thời gian chuẩn bị đáng kể.
|Bài học từ LG: Không ai là bất biến nếu lợi thế cạnh tranh không bền vững
Động thái của LG đặt ra câu hỏi cấp bách cho Việt Nam: Làm thế nào để giữ chân dòng vốn sản xuất trong bối cảnh chính sách thương mại toàn cầu ngày càng khó lường? Dưới đây là một số giải pháp mang tính chiến lược mà Việt Nam cần cân nhắc:
1. Đàm phán thương mại song phương với Hoa Kỳ
Việt Nam cần chủ động làm rõ với phía Mỹ về chuỗi cung ứng, quy trình sản xuất và kiểm soát gian lận xuất xứ để tránh bị đánh đồng với hàng hóa “đội lốt” từ Trung Quốc.
Tăng cường đối thoại cấp cao nhằm tháo gỡ những rào cản về thuế quan.
Đề xuất xây dựng cơ chế xác minh nguồn gốc minh bạch, tạo nền tảng pháp lý cho việc áp dụng thuế hợp lý hơn.
2. Cải thiện môi trường đầu tư và ưu đãi thu hút vốn FDI có chọn lọc
Việt Nam không thể chỉ dựa vào nhân công rẻ để thu hút FDI. Cần:
Tái thiết kế chính sách ưu đãi đầu tư theo ngành/lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là công nghệ cao, điện tử, pin năng lượng mới…
Đơn giản hóa thủ tục hành chính, logistics và xuất nhập khẩu, giảm chi phí gián tiếp cho doanh nghiệp.
3. Tăng cường năng lực xác minh và chống gian lận xuất xứ
Một phần lý do khiến Mỹ áp thuế cao là nghi ngờ gian lận xuất xứ. Việt Nam cần:
Ứng dụng công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Siết chặt giám sát các doanh nghiệp FDI và nội địa có dấu hiệu vi phạm, tránh ảnh hưởng tới uy tín quốc gia.
4. Đẩy mạnh đàm phán FTA và tăng cường vị thế trung tâm chuỗi cung ứng
Việt Nam đã tham gia nhiều FTA lớn như CPTPP, EVFTA, RCEP… nhưng chưa có hiệp định thương mại song phương với Mỹ.
Xem xét khả năng tiến tới FTA song phương với Mỹ trong dài hạn.
Chủ động gắn kết với các nền kinh tế trong chuỗi giá trị, trở thành trung tâm trung chuyển chứ không đơn thuần là nơi lắp ráp cuối cùng.
5. Nâng cấp chuỗi giá trị nội địa – sản xuất không chỉ là lắp ráp
Để giảm phụ thuộc và tăng sức ràng buộc với các “ông lớn”, Việt Nam cần:
Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.
Đầu tư mạnh vào R&D và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện để doanh nghiệp nội địa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Giữ chân nhà đầu tư là một “cuộc chơi dài hơi”
Sự dịch chuyển của LG là minh chứng rõ ràng rằng các doanh nghiệp toàn cầu đang theo đuổi mô hình “sản xuất xoay vòng” linh hoạt. Để không bị gạt khỏi bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam phải hành động nhanh, mạnh và có tầm nhìn chiến lược. Giữ chân nhà đầu tư không đơn thuần là giữ chi phí thấp, mà là xây dựng một hệ sinh thái sản xuất - thương mại - pháp lý đủ sức cạnh tranh và thích nghi với thế giới đang thay đổi từng ngày.