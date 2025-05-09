LG ra mắt MV 'Nếp Nhà' nhân Ngày của Mẹ

Được biết, món quà âm nhạc nhân Ngày của Mẹ này cũng đánh dấu cột mốc 30 năm LG đồng hành cùng người dùng Việt gìn giữ và vun đắp những giá trị gia đình.

Được lấy cảm hứng từ hình ảnh nếp nhà mà người Việt xưa từng gọi là gia phong, hay có thể hiểu là văn hóa và sự gắn bó của các thành viên trong mỗi gia đình, MV góp phần vun đắp và giữ gìn từ nếp nhà, nếp sinh hoạt đến nếp gấp quần áo cho bao thế hệ là vai trò thầm lặng của người mẹ.

MV "Nếp Nhà" nhân Ngày của Mẹ với sự tham gia của ca sĩ Hòa Minzy, Obito và Hứa Kim Tuyền

Câu chuyện của “Nếp Nhà” là hành trình trưởng thành của một cô gái do chính Hòa Minzy thủ vai. Dù tuổi thơ sống trong tình yêu thương của mẹ, nhịp sống và hoài bão trở thành một nhà thiết kế thời trang khiến khoảng cách của hai mẹ con lớn dần. Mâu thuẫn đỉnh điểm là chiếc váy đỏ yêu thích vô tình bị mẹ làm phai màu.

Hoà Minzy góp giọng và thủ vai nhân vật chính trong MV “Nếp Nhà”.

Rapper Obito thủ vai người em trai nghịch ngợm nhưng hiểu chuyện. Đây là nhân vật kết nối, hàn gắn tình cảm gia đình qua những quan tâm bình dị. MV khép lại bằng một bữa tiệc mừng Ngày của Mẹ ấm cúng nơi những hiểu lầm được giải quyết bằng sự sẻ chia, chiếc váy yêu thích cũng được làm mới.

Nam rapper Gen Z trở thành cầu nối hàn gắn tình cảm gia đình trong MV ấm áp Ngày của Mẹ.

Thông qua một câu chuyện,MV "Nếp Nhà" muốn gửi gắm lời nhắc nhở nhẹ nhàng đến thế hệ trẻ về sự hy sinh thầm lặng cũng như vai trò không thể thay thế của người mẹ. Đồng thời MV cũng phản ánh những khác biệt thế hệ trong cách bày tỏ tình yêu thương.

"Nếp Nhà" khẳng định vai trò không thể thay thế của người mẹ trong mỗi gia đình

Song song với đó, “Nếp Nhà” cũng kể câu chuyện về thói quen giặt giũ của người Việt. Từ việc sử dụng quả chanh như một loại thuốc tẩy quen thuộc, cho đến khi công nghệ xuất hiện, việc chăm sóc quần áo trở nên đơn giản và tiện lợi hơn.

“Nếp Nhà” cũng đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên của ca sĩ Hòa Minzy, rapper Obito và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền trong một dự án âm nhạc. “Cảm hứng của “Nếp nhà” đến từ hình ảnh những “nếp gấp không tên”. Đó là cách người mẹ thể hiện tình cảm qua từng chiếc áo sạch thơm, từng bữa ăn đủ đầy thay vì những yêu thương bằng lời”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

"Nếp Nhà" chạm đến trái tim với những yêu thương tròn đầy của mẹ và con

Bằng những ca từ mộc mạc nhưng giàu hình ảnh, bài hát trở nên gần gũi và đúng với phong cách kể chuyện bằng giai điệu đặc trưng của Hứa Kim Tuyền. Những yêu thương tròn đầy trong “Nếp Nhà” cũng được Hòa Minzy thể hiện đầy nội lực và giàu cảm xúc hòa quyện với nét trẻ trung, hiện đại của Obito.

MV “Nếp Nhà” cũng là lời cảm ơn chân thành của LG gửi đến những người mẹ đã và đang vun đắp yêu thương trong mỗi gia đình cũng như người dùng Việt trong suốt 30 năm qua

MV “Nếp Nhà” cũng là lời cảm ơn chân thành của LG gửi đến những người mẹ đã và đang vun đắp yêu thương trong mỗi gia đình cũng như người dùng Việt trong suốt 30 năm qua. Khởi đầu từ năm 1995 với một nhà máy tại Hưng Yên, LG đã trở thành một thương hiệu hàng đầu, mang những thiết bị điện tử gia dụng thông minh giúp giảm bớt những gánh nặng việc nhà cũng như những thiết bị giải trí với công nghệ đỉnh cao đến với người dùng.

Ba thập kỷ đồng hành và thấu hiểu, LG tiên phong giới thiệu những sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam như tủ lạnh LG French Door InstaView™ với ngăn mát mở rộng, Máy rửa bát LG Quadwash TrueSteam™ ứng dụng công nghệ hơi nước độc quyền, TV OLED với chất lượng hình ảnh và âm thanh vượt trội hay máy lọc không khí với công nghệ dẫn đầu,..

Với ngành hàng giặt sấy, LG đã mang công nghệ truyền động trực tiếp kết hợp Trí tuệ nhân tạo (LG AI DD™) đến Việt Nam từ năm 2016 với khả năng làm sạch tối ưu cho từng loại vải. Năm 2019, Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler sử dụng công nghệ hơi nước đầu tiên trên thế giới chính thức ra mắt.

Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler có khả năng làm sạch, hấp, hút ẩm và khử mùi quần áo

Song song với đó, LG cũng giới thiệu dòng máy sấy tiết kiệm điện năng, bảo vệ tối ưu LG DUAL Inverter Heat Pump™ đến người dùng vào năm 2020. Năm 2022, tháp giặt sấy LG WashTower™ trở thành hiện tượng với thiết kế dạng tháp độc đáo, tích hợp một bảng điều khiển trung tâm và một chu trình giặt sấy hoàn tất chỉ trong một giờ.

Liên tục cải tiến công nghệ để nâng cao trải nghiệm người dùng, LG đã dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam trong 8 năm liên tiếp (từ năm 2017 đến năm 2024, theo số liệu của GfK).

Máy giặt sấy lồng ngang LG AI DD™ 2.0 Inverter sở hữu thiết kế phẳng tối giản và khả năng “thấu cảm”

Những nỗ lực này là minh chứng cho cam kết “Life’s Good” về một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày cho người dùng mà LG đang theo đuổi.

“Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam cũng như tự hào về những đóng góp của LG trong suốt 3 thập kỷ qua. Thông qua các hoạt động sản xuất và kinh doanh, LG đã góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống, tạo ra những tác động tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường. Chúng tôi cam kết tiếp tục kiến tạo nên những giá trị ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển toàn diện của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình!”, ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam chia sẻ.

Thưởng thức và chia sẻ MV “Nếp Nhà” tại đây.