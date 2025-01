Ngàn deal 'sốc' nhân Ngày của Mẹ

Theo đó, chương trình “Ngày Deal Yêu Thương - Tặng Mẹ Phi Thường” sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/5, trong đó có rất nhiều sản phẩm điện thoại, tablet, MacBook… ưu đãi đến hơn 10 triệu đồng. Nhiều món phụ kiện công nghệ giảm đến 59%, chỉ còn từ 79 ngàn đồng.

Nhiều dòng điện thoại bán chạy tại Di Động Việt tiếp tục giảm sâu hơn 10 triệu đồng

Điển hình như iPhone 14 Pro Max VN/A chỉ còn từ 26,39 triệu đồng, Galaxy S23 256GB chỉ còn từ 16,29 triệu đồng…

Đặc biệt, người dùng sẽ nhận được thêm các ưu đãi dịch vụ hấp dẫn khác như: Trade-in thu cũ đổi mới tặng thêm đến 1 triệu đồng, giảm thêm đến 600 ngàn đồng khi đăng ký mở thẻ TPBank Evo, trả góp 0% lãi suất… khi mua hàng tại Di Động Việt.

iPhone 13 VN/A chỉ còn từ 16,49 triệu đồng

Chương trình cũng mang đến rất nhiều lựa chọn cho người dùng khi mua điện thoại di động tại Di Động Việt. Ví dụ như như:

iPhone 14 Pro Max 128GB VN/A giá chỉ còn 26,39 triệu đồng (so với niêm yết 36,99 triệu đồng)

iPhone 13 VN/A giá chỉ còn từ 16.49 triệu đồng (so với giá niêm yết 24.49 triệu đồng)

iPhone 11 Pro giá chỉ còn từ 8,59 triệu đồng (so với giá niêm yết 13,99 triệu đồng)

iPhone Xs Max 64GB Like new giá chỉ còn từ 7,29 triệu đồng (so với giá niêm yết 10,99 triệu đồng)

Galaxy Z Flip4 giá chỉ còn từ 15,99 triệu đồng (so với giá niêm yết 23,99 triệu đồng)

Galaxy A54 giá chỉ còn từ 8,89 triệu đồng (so với giá niêm yết 10,49 triệu đồng)

Redmi Note 12 và 12 Pro có giá lần lượt là 4,15 triệu đồng và 8,49 triệu đồng

OPPO Find N2 Flip có giá từ 19,49 triệu đồng

MacBook Air M1 chỉ còn từ 18,3 triệu đồng

Tương tự, các dòng MacBook và Tablet cũng có nhiều ưu đãi trong dịp này. Cụ thể:

MacBook Air M1 cũng chỉ còn từ 18,3 triệu đồng (niêm yết 28,99 triệu đồng)

MacBook Pro M2 chỉ còn 29,59 triệu đồng (niêm yết 38,99 triệu đồng)

iPad Gen 9 chỉ còn từ 6,79 triệu đồng (niêm yết 10,99 triệu đồng)

iPad Gen 10 chỉ còn từ 10,69 triệu đồng (niêm yết 12,99 triệu đồng)

Apple Watch Ultra Cell 49mm chỉ còn 18,29 triệu đồng

Và hàng loạt phụ kiện công nghệ giảm đến 59%. Cụ thể: