Taste of Queensland: Kết nối tôn vinh mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Queensland

Là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Queensland tại Đông Nam Á và đứng thứ sáu trên toàn cầu, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế trên nhiều lĩnh vực như nông sản thực phẩm, năng lượng, hàng không, giáo dục, du lịch và công nghệ y tế.

Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại giữa Queensland và Việt Nam đạt 4,2 tỷ AUD xuất khẩu ,khẳng định sự thịnh vượng chung thông qua hợp tác và đổi mới.

Sự kiện kết nối Taste of Queensland, nhằm tôn vinh mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Queensland và Việt Nam.

Các sản phẩm xuất khẩu chất lượng cao của Queensland như bông, thịt bò và gia súc sống hỗ trợ chuỗi cung ứng thực phẩm của Việt Nam, trong khi các khoản đầu tư của Việt Nam vào nông nghiệp, hàng không, du lịch và y tế tại Queensland tiếp tục mở rộng.

Ngoài ra, nhu cầu ngày càng cao về giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến của Việt Nam mở ra cơ hội mới cho các chuyên gia Queensland trong lĩnh vực công nghệ y tế, sức khỏe kỹ thuật số và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên biệt.

Bên cạnh thương mại, Queensland đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Ausstralia và Việt Nam, hỗ trợ các sáng kiến song phương về giáo dục, du lịch, chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững. Số lượng sinh viên Việt Nam đăng ký học tại Queensland ngày càng tăng, phản ánh nhu cầu hợp tác nghiên cứu và giáo dục đẳng cấp thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Shannon Leahy, Cao ủy cấp cao Thương mại và Đầu tư bang Queensland khu vực Đông Nam Á, nhấn mạnh: "Doanh nghiệp Việt Nam đang mở rộng đầu tư vào Queensland trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, năng lượng, hàng không, du lịch và y tế. Các tập đoàn như TTC AgriS, Hoa Phát Group, New Techco Group và VietJet Air đang gia tăng hiện diện, góp phần củng cố nền kinh tế Queensland và mở ra cơ hội mới cho cả hai bên. Với thế mạnh về nông sản thực phẩm, du lịch và công nghệ y tế, Queensland là đối tác lý tưởng giúp Việt Nam phát triển và hiện đại hóa."

Cùng quan điểm, bà Lan Anh Hà, Giám đốc Quốc gia của Cơ quan Thương mại và Đầu tư bang Queensland tại Việt Nam cho biết: "Quan hệ đối tác giữa Queensland và Việt Nam được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, đổi mới và thịnh vượng chung. Chúng tôi nhận thấy các nhà đầu tư Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng tại Queensland, từ lĩnh vực nông nghiệp đến chăm sóc sức khỏe và du lịch. Sự kiện này là cơ hội tuyệt vời để mở rộng kết nối, khám phá cơ hội mới và tôn vinh thành công của mối quan hệ hợp tác đầy năng động này."

Nhờ cam kết với việc hỗ trợ chuỗi xuất khẩu thịt bò chất lượng cao, bền vững, mối quan hệ thương mại được củng cố, đảm bảo nguồn cung sản phẩm cao cấp cho thị trường Việt Nam.

Buổi tiệc là cơ hội để các nhà lãnh đạo ngành, nhà đầu tư và quan chức gặp gỡ, trao đổi về tương lai của mối quan hệ Queensland-Việt Nam. Khách mời sẽ được thưởng thức những sản phẩm thực phẩm đặc sắc của Queensland, minh chứng cho chất lượng vượt trội và sự sáng tạo thúc đẩy sự phát triển của ngành nông sản thực phẩm trong bang.