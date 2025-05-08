LG đã định nghĩa lại dòng sản phẩm máy giặt lồng đứng như thế nào?

Điểm đáng chú ý là trong lần ra mắt này máy giặt lồng đứng có mức giá thậm chí còn nhỉnh hơn máy giặt lồng ngang một chút (19,190,000 đồng so với 18,990,000 đồng). Câu hỏi mà không ít người dùng đặt ra là “Tại sao máy giặt lồng đứng lại có giá đắt hơn cả máy giặt lồng ngang?”

Là thương hiệu máy giặt số 1 tại Việt Nam 8 năm liên tiếp, LG hoàn toàn hiểu rất rõ nhu cầu thực tế của người dùng Việt, cũng như có lý do của riêng mình khi đưa ra mức giá như vậy?

Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời.

Bộ đôi máy giặt lồng ngang và máy giặt lồng đứng LG AI DD™ 2.0 Inverter đều được thiết kế phẳng tối giản cùng màu đen nhám hiện đại

Cải tiến lớn về thiết kế

Thông thường giá của máy giặt lồng ngang sẽ thường cao hơn đôi chút, hoặc cao hơn khá nhiều so với máy giặt lồng đứng, điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như dung tích lồng giặt, dòng sản phẩm thuộc phân khúc nào? các công nghệ mới, tính năng mới được trang bị ra sao…

Ở máy giặt thế hệ máy giặt LG AI DD™ 2.0 Inverter lần này, bên cạnh việc trang bị thiết kế phẳng tối giản, cùng màu đen nhám hiện đại cho cả hai dòng sản phẩm, mang đến nét hiện đại, thanh lịch, giúp người dùng dễ dàng kết hợp với mọi không gian nội thất. Thì LG còn mang đến cho người dùng một chiếc máy giặt lồng đứng với mức dung tích lớn, lên đến 25kg. LG cho biết, dù sở hữu dung tích lồng giặt lớn hơn nhưng máy giặt lồng đứng lần này vẫn có được một kích thước tổng thể nhỏ gọn, giúp tiết kiệm 125mm không gian lắp đặt so với thế hệ tiền nhiệm.

LG đã trang bị núm xoay điều khiển kết hợp cùng màn hình LCD với thông tin hiển thị bằng tiếng Việt.

Để gây ấn tượng với người dùng cũng như tạo nên điểm nhấn nổi bật trong thiết kế, LG đã trang bị núm xoay điều khiển kết hợp cùng màn hình LCD với thông tin hiển thị bằng tiếng Việt. Thiết kế này không chỉ giúp gia tăng tính thẩm mỹ, mang đến sự mới mẻ, mà còn giúp người dùng dễ dàng lựa chọn chương trình và theo dõi quá trình giặt sấy cũng như nhận thông báo liên quan về hoạt động của máy.

Đặc biệt, mẫu máy giặt lồng đứng LG AI DD™ 2.0 thế hệ mới còn được thiết kế góc nghiêng công thái học để tạo sự thoải mái tối đa cho người dùng khi lấy quần áo mà không cần phải cúi gập người quá nhiều. Đây là một cải tiến rất đáng ghi nhận, giúp loại bỏ được lỗi lo về vấn đề bảo vệ sức khỏe người dùng khi phải gập người lấy quần áo mỗi ngày.

Mẫu máy giặt lồng đứng LG AI DD™ 2.0 thế hệ mới còn được thiết kế góc nghiêng công thái học để tạo sự thoải mái tối đa cho người dùng

Công nghệ LG AI DD™ 2.0 mới mang đến hiệu quả giặt sấy vượt trội

Tâm điểm của dòng sản phẩm máy giặt sấy năm nay đó chính là công nghệ LG AI DD™ 2.0, nhờ sử dụng công nghệ học sâu để tự động phát hiện khối lượng, nhận biết chính xác chất liệu vải và đánh giá mức độ bẩn của quần áo.

Tâm điểm của dòng sản phẩm máy giặt sấy năm nay đó chính là công nghệ LG AI DD™ 2.0

Công nghệ này được trang bị cho cả máy giặt sấy lồng ngang và máy giặt lồng đứng, giúp xóa nhòa ranh giới ‘hiện đại hóa’ trên máy giặt lồng đứng, giúp máy giặt lồng đứng hoàn toàn có thể ‘sánh vai’ với máy giặt lồng ngang cả về thiết kế và công nghệ, sẵn sàng đạt được hiệu quả giặt sấy không hề thua kém.

LG cho biết, dựa vào những phân tích này, máy giặt sẽ tự động đề xuất chu trình giặt tối ưu nhờ động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™ và công nghệ 6Motion™ (6 chuyển động của lồng giặt mô phỏng thao tác giặt tay: Nhào trộn, chà xát, nén, quay, đập và đảo). Sự kết hợp này không chỉ làm tăng hiệu quả làm sạch mà còn bảo vệ sợi vải tốt hơn 10% so với các thế hệ máy giặt trước đây.

Người dùng còn có thể dễ dàng điều khiển, lựa chọn chương trình giặt sấy thông qua ứng dụng thông minh LG ThinQ™

Được biết, động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™ giúp thế hệ máy giặt mới không chỉ tiết kiệm điện năng mà còn vận hành êm ái với thời gian bảo hành lên đến 10 năm. Người dùng còn có thể dễ dàng điều khiển, lựa chọn chương trình giặt sấy thông qua ứng dụng thông minh LG ThinQ™.

Trong khi công nghệ 6 Motion là công nghệ độc quyền của LG, bao gồm các thao tác Tumbling, Scub, Filtration, Rolling, Stepping, Swing. Tumbiling (Nhào lộn). Công nghệ này giúp cho quần áo không bị xoắn chặt vào nhau bằng cách hoạt động theo công thức định sẵn” lồng giặt quay trái- dừng- quay phải với tốc độ 70 đến 80 vòng/ phút, giúp quần áo không bị xoắn rối.

Công nghệ TurboWash™ 360 mang đến khả năng làm sạch mạnh mẽ chỉ trong vòng 39 phút

Bên cạnh đó, LG còn trang bị thêm công nghệ TurboWash™ 360 mang đến khả năng làm sạch mạnh mẽ chỉ trong vòng 39 phút, giúp giặt nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn. Theo LG, công nghệ ezDispense™ cũng góp phần đơn giản hóa quy trình giặt giũ bằng cách tự động định lượng và phân bổ lượng nước giặt và nước xả vải cần thiết cho mỗi mẻ giặt. Điều này vốn xưa nay chỉ có trên các dòng máy giặt lồng ngang cao cấp, nay đã được LG trang bị trên cả dòng máy giặt lồng đứng thế hệ mới, giúp mang đến sự thuận tiện tối đưa cho người sử dụng, xóa đi khoảng cách về công nghệ giữa máy giặt lồng đứng và máy giặt lồng ngang.

Chưa dừng lại ở đó, thế hệ máy giặt LG AI DD™ 2.0 còn được cho phép cá nhân hóa dựa trên thói quen của người dùng. Sau khoảng 10 chu kỳ giặt, máy sẽ tự động sắp xếp và ưu tiên hiển thị các chương trình được người dùng sử dụng thường xuyên. Tương tự với chương trình giặt là các tùy chọn như nhiệt độ, số vòng vắt,... cùng được ghi nhớ để đề xuất mỗi lần bấm máy, giúp người dùng thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™ trên thế hệ máy giặt mới không chỉ tiết kiệm điện năng mà còn giúp máy vận hành êm ái và bền bỉ,

Động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™ trên thế hệ máy giặt mới không chỉ tiết kiệm điện năng mà còn giúp máy vận hành êm ái và bền bỉ, cho phép LG ‘mạnh tay’ đưa ra thời gian bảo hành lên đến 10 năm.

Và hơn cả, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng ứng dụng thông minh LG ThinQ™ trên điện thoại thông minh để mang đến một cuộc sống tiện nghi trọn vẹn.

LG đã dẫn đầu thị trường giặt sấy tại thị trường Việt Nam trong 8 năm liên tiếp (từ năm 2017 đến năm 2024, theo số liệu của GfK). Trong năm 2024, LG chiếm 24,6% giá trị và 20% sản lượng máy giặt bán ra, giữ vị trí cao nhất thị trường. Đặc biệt, ở phân khúc máy giặt lồng ngang - một trong những dòng sản phẩm thế mạnh - LG đã đạt 34,6% thị phần, tăng 2,8% so với năm 2023.