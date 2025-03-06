Máy giặt AQUA ‘gây sốt’ tại Điện Máy Xanh

Được biết đây là chương trình khuyến mãi đặc biệt được kết hợp giữa AQUA Việt Nam và Điện Máy Xanh nhằm tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường máy giặt, cũng như mong đến cho người tiêu dùng một lựa chọn đáng giá trong dòng sản phẩm máy giặt 11kg.

Sản phẩm được bán độc quyền tại Điện Máy Xanh đang ghi nhận doanh số kỷ lục, điều này cho thấy chất lượng tốt trong tầm giá của máy giặt AQUA, cũng như minh chứng cho sự đón nhận nồng nhiệt từ phía người tiêu dùng.

Các sản phẩm máy giặt 11kg thường có thiết kế tinh tế, nổi bật, đi liền với các công nghệ tiên tiến nhất thị trường, mang lại trải nghiệm giặt giũ hoàn hảo.

Được biết, các sản phẩm máy giặt 11kg thường có thiết kế tinh tế, nổi bật, đi liền với các công nghệ tiên tiến nhất thị trường, mang lại trải nghiệm giặt giũ hoàn hảo.

Cụ thể, trong chương trình khuyến mãi này, khi mua các sản phẩm máy giặt 11kg của thương hiệu AQUA tại Điện Máy Xanh, người tiêu dùng sẽ được hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn bao gồm giảm giá trực tiếp, tặng quà đi kèm và nhiều cơ hội trúng thưởng giá trị.

Theo thống kê, thị phần máy giặt AQUA tại Điện Máy Xanh đã đạt 33.7% trong tháng 02/2025, tăng 9.9% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, thị phần tháng 02/2025 của AQUA đã tăng hơn 16%, khẳng định sự tin tưởng của người tiêu dùng dành cho thương hiệu.

Những con số này minh chứng rõ ràng cho sức hút của máy giặt AQUA và sự thành công của chiến lược hợp tác với Điện Máy Xanh.

Vậy máy giặt AQUA 11kg có gì đặc biệt?

Máy giặt lồng ngang AQUA

Là dòng sản phẩm máy giặt 11kg với sự đa dạng về phân khúc, được thiết kế chuyên biệt và tích hợp những công nghệ đột phá. Theo đó, model máy giặt AQUA Color AI (AQD-DDW1100J.BK) nổi bật với màn hình cảm ứng đa màu sắc, mang đến nhiều chế độ và chương trình giặt riêng biệt phù hợp cho từng loại vải. Các chế độ này được minh họa bằng biểu tượng màu sắc, dễ hiểu và thao tác thuận tiện cho mọi lứa tuổi, kể cả người cao tuổi.

Không chỉ có vậy, máy giặt này còn tích hợp AI tiên tiến, cho phép nhận diện chất liệu quần áo một cách chính xác. Nhờ đó, hệ thống có thể điều chỉnh chương trình giặt phù hợp, đồng thời tự động phân bổ chính xác lượng nước giặt và nước xả với công nghệ Smart Dosing. Điều này đảm bảo hiệu quả giặt sạch tối ưu mà vẫn tiết kiệm nước và điện năng một cách tối đa.

Đặc biệt, máy giặt lồng ngang AI PRO AW11-B4959U1K(B) còn được thiết kế với không gian lồng giặt lớn 525mm nhằm tối ưu hóa chuyển động của quần áo trong quá trình giặt. Với kích thước lồng giặt lớn, lực rơi thả của quần áo mạnh hơn, từ đó tăng hiệu quả giặt sạch mà không gây xoắn rối hay hư hỏng cho quần áo.

Cùng với công nghệ AI, máy giặt AQUA không chỉ đảm bảo hiệu suất giặt giũ mạnh mẽ mà còn giúp tiết kiệm đáng kể lượng nước và điện tiêu thụ. Đây là giải pháp thân thiện với môi trường, phù hợp với xu hướng tiêu dùng bền vững.

Máy giặt lồng đứng AQUA

Đặc biệt, nhờ được trang bị động cơ truyền động trực tiếp DD Motor tiên tiến, mà máy giặt lồng đứng AQW-DR110JT.BK có thể máy vận hành êm ái, giảm thiểu tiếng ồn và rung lắc trong quá trình giặt. Đồng thời, động cơ này có độ bền cao, đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định trong thời gian dài.

Máy giặt lồng đứng AQW-FR110JT.BK còn mang lại hiệu suất giặt giũ mạnh mẽ, giúp loại bỏ các vết bẩn cứng đầu hiệu quả. Công nghệ này mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng giặt giũ và khả năng tiết kiệm điện, phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều hộ gia đình.

Nhằm tri ân khách hàng, AQUA Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt dành riêng cho những khách mua sắm máy giặt AQUA 11kg tại Điện Máy Xanh, bao gồm:

Tặng thêm 12 tháng bảo hành thân máy, nâng tổng thời gian bảo hành từ 24 tháng lên 36 tháng.

Bảo hành động cơ trọn đời đối với động cơ truyền động trực tiếp DD Motor.

Bảo hành dịch vụ kinh doanh 12 tháng, đảm bảo sự yên tâm tuyệt đối khi sử dụng sản phẩm.

Cùng nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn khi mua trực tiếp tại hệ thống cửa hàng Điện Máy Xanh trên toàn quốc.

Máy giặt AQUA đang ‘gây sốt’ tại Điện Máy Xanh

Đến với Điện Máy Xanh, hhách hàng không chỉ tận hưởng được sự tiện lợi, hiện đại của sản phẩm mà còn nhận ngay những ưu đãi đặc biệt. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này để cuộc sống của bạn trở nên tiện nghi hơn.