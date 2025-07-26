Lễ hội ẩm thực Malaysia tại Sheraton Hanoi Hotel

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá du lịch của chiến dịch “Visit Malaysia 2026” do Tổng cục Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) khởi xướng.

Chương trình do Sheraton Hanoi Hotel, Berjaya Times Square Hotel Kuala Lumpur, Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và kết nối ẩm thực giữa hai quốc gia.

Lễ hội Ẩm thực Malaysia (Selera Malaysia) diễn ra từ ngày 30/7 đến 3/8/2025 tại Sheraton Hanoi Hotel.

Trong không gian ấm cúng và hiện đại của nhà hàng Oven D’or, thực khách sẽ được thưởng thức những món ăn đặc trưng của Malaysia do hai đầu bếp khách mời từ Berjaya Times Square Hotel Kuala Lumpur – đơn vị cùng thuộc tập đoàn Berjaya, chủ đầu tư của Sheraton Hanoi trực tiếp chế biến và trình diễn.

Hai đầu bếp khách mời, Chef Mohd Mustaqim Bin S Samsudin và Chef Ku Muhammad G’brail Bin Ku Harifidilah, đều có trên 12–17 năm kinh nghiệm trong ngành ẩm thực và khách sạn, từng làm việc tại nhiều cơ sở cao cấp tại Malaysia và Brunei. Với kiến thức sâu rộng về ẩm thực truyền thống Mã Lai, cả hai hứa hẹn sẽ mang đến những món ăn đậm đà hương vị bản địa như: Gà nấu sốt cà chua cay nồng, Bò nấu sốt rendang, Cá chiên giòn sốt chua cay kiểu Peranakan cùng nhiều món đặc sản truyền thống Malaysia khác.

Toàn bộ nguyên liệu và công thức chế biến đều được lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo giữ nguyên hương vị gốc, mang đến trải nghiệm ẩm thực sống động, chuẩn Malaysia ngay tại Hà Nội.

Chia sẻ về sự kiện lần này, ông Nguyễn Công Chung – Giám đốc Ẩm thực kiêm Tổng Bếp trưởng khách sạn Sheraton Hanoi Hotel cho biết:“Ẩm thực luôn là cầu nối văn hóa tuyệt vời nhất. Với Selera Malaysia, chúng tôi không chỉ mang đến những món ăn ngon mà còn là cả một hành trình cảm xúc đậm chất Mã Lai – nơi mỗi nguyên liệu, mỗi cách nấu đều kể một câu chuyện. Sự góp mặt của hai đầu bếp khách mời từ Berjaya Times Square Hotel càng bảo chứng cho trải nghiệm nguyên bản và chân thực. Chúng tôi mong muốn thực khách sẽ tìm thấy niềm vui, sự gắn kết, và cảm hứng du lịch ngay tại bàn ăn.”