Trường Đại học Việt Nhật bỏ yêu cầu điểm 8 môn Toán ngành chip bán dẫn

Trước đó, những yêu cầu này được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hồi tháng 5, áp dụng với các trường tham gia chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” theo Quyết định 1017/QĐ-TTg. Tuy nhiên, đây không phải là yêu cầu bắt buộc cho tất cả các trường, mà là điều kiện riêng nếu sinh viên muốn nhận hỗ trợ từ chương trình quốc gia.

Theo quy định chung của Bộ, thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT vào các ngành đào tạo kỹ sư, cử nhân vi mạch bán dẫn cần dùng tổ hợp có môn Toán và ít nhất một môn Khoa học Tự nhiên. Tổng điểm tổ hợp đạt từ 80% thang điểm trở lên, tương đương 24/30, trong đó môn Toán đạt từ 8 điểm.

Tại Trường Đại học Việt Nhật, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành Chip bán dẫn là 19 điểm, áp dụng đồng nhất cho mọi phương thức xét tuyển sau quy đổi. Việc bỏ yêu cầu 24 điểm tổ hợp và 8 điểm Toán giúp giảm rào cản cho nhiều thí sinh trong bối cảnh phổ điểm môn Toán năm nay đặc biệt thấp.

Năm 2025, trường dự kiến tuyển sinh 100 chỉ tiêu ngành Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn với 12 tổ hợp xét tuyển, trong đó tất cả đều có môn Toán và ít nhất một môn thuộc nhóm Khoa học Tự nhiên. Việc bổ sung các tổ hợp có môn Tin học và ngoại ngữ như tiếng Nhật cho thấy định hướng đào tạo liên ngành, đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp chip toàn cầu.

Mã tổ hợp Môn xét tuyển A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A02 Toán, Vật lý, Sinh học C01 Toán, Ngữ văn, Vật lý C02 Ngữ văn, Toán, Hóa học D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D23 Toán, Hóa học, Tiếng Nhật D28 Toán, Vật lý, Tiếng Nhật X02 Toán, Ngữ văn, Tin học X06 Toán, Vật lý, Tin học X26 Toán, Tin học, Tiếng Anh X46 Toán, Tin học, Tiếng Nhật

Môn Toán năm nay có phổ điểm thấp kỷ lục. Điểm trung bình toàn quốc chỉ đạt 4,78 – thấp hơn gần 2 điểm so với năm 2024. Phổ điểm tập trung nhiều ở ngưỡng 3 – 3,5 điểm. Chỉ khoảng 40.000 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, trong khi số điểm dưới trung bình chiếm tỷ lệ lớn.

Đề thi được đánh giá có mức độ khó cao, đòi hỏi năng lực tư duy và kỹ năng vận dụng nhiều hơn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội xét tuyển vào các ngành kỹ thuật nếu yêu cầu đầu vào không được điều chỉnh linh hoạt. Trường Đại học Việt Nhật là một trong số ít trường điều chỉnh sớm tiêu chí tuyển sinh nhằm tạo điều kiện cho thí sinh, đồng thời vẫn giữ được tiêu chuẩn chuyên môn phù hợp với định hướng đào tạo kỹ sư công nghệ cao.