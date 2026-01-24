Bộ Công an khởi công sân thể thao cho Trường Văn hóa tại Thái Nguyên

Dự án được triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát triển con người toàn diện, gắn giáo dục tri thức với rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe người học.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Chánh Văn phòng Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam tặng áo thi đấu cho lãnh đạo Trường Văn hóa.

Công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc tạo điều kiện để học sinh Trường Văn hóa – Cục Đào tạo, Bộ Công an rèn luyện thể lực thường xuyên, nâng cao ý thức kỷ luật, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh trong môi trường giáo dục đặc thù.

Đặc biệt, dự án góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận cơ sở vật chất thể thao đối với học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách và học sinh quốc tế đang theo học tại trường.

Theo kế hoạch, hệ thống sân thể thao sau khi hoàn thiện sẽ bao gồm 2 sân bóng rổ và 2 sân pickleball, được cải tạo nền sân, sơn và kẻ vạch theo tiêu chuẩn, trang bị đầy đủ cột bóng rổ, lưới và bóng pickleball đồng bộ.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thiện, hệ thống sân thể thao sẽ bao gồm 2 sân bóng rổ và 2 sân pickleball, được cải tạo nền sân, sơn và kẻ vạch tiêu chuẩn, trang bị cột bóng rổ, lưới và bóng pickleball đồng bộ.

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, chương trình sẽ triển khai các hoạt động thể thao ngoại khóa, hướng dẫn chuyên môn, giao lưu và thi đấu nội bộ, từng bước hình thành phong trào thể thao học đường bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng, TS Trần Minh Lệ , Cục trưởng Cục Đào tạo Bộ Công an nhấn mạnh, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển (1976–2026), Trường Văn hóa hiện là nơi học tập, rèn luyện của hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách và học sinh quốc tế. Việc đầu tư xây dựng công trình thể thao sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Cục trưởng Cục Đào tạo đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; đồng thời quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy, học tập và rèn luyện thể chất của học sinh.

Nhân dịp này, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã trao tặng 200 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, khoa học, kỹ năng sống cho Thư viện Trường Văn hóa, góp phần mở rộng tri thức, bồi dưỡng kỹ năng và nâng cao đời sống tinh thần cho học sinh nhà trường.