Kiehl’s ra mắt dòng kem dưỡng phục hồi dành cho làn da nhạy cảm và kích ứng

Trong nhịp sống hiện đại, làn da bạn đang ngày càng phải đối mặt với nhiều áp lực như căng thẳng kéo dài, ô nhiễm môi trường, sự thay đổi nội tiết cũng như các liệu trình làm đẹp chuyên sâu. Những yếu tố này khiến da rơi vào trạng thái nhạy cảm, kích ứng kéo dài, “kiệt sức”(skin meltdown) và suy yếu hàng rào bảo vệ da.

Trước thực trạng đó, Kiehl’s chính thức giới thiệu Ultra Facial Meltdown Recovery Cream- dòng kem dưỡng phục hồi được phát triển nhằm hỗ trợ làm dịu tức thì và cải thiện tình trạng da tổn thương một cách bền vững.

Ultra Facial Meltdown Recovery Cream: Kiehl’s mở rộng giải pháp chăm sóc da nhạy cảm.

Theo các nghiên cứu da liễu, có đến 70% người trưởng thành từng gặp tình trạng da nhạy cảm hoặc kích ứng và tỷ lệ này ngày càng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi môi trường. Không chỉ tập trung vào việc cấp ẩm, Ultra Facial Meltdown Recovery Cream được thiết kế như một giải pháp chăm sóc chuyên sâu, giúp xoa dịu cảm giác châm chích, giảm mẩn đỏ và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.

Sản phẩm sở hữu công thức đặc biệt với cấu trúc hoạt chất làm mềm dạng hạt cầu lăn cho phép kem tán đều trên da dễ dàng mà không tạo ma sát - yếu tố quan trọng đối với làn da nhạy cảm hoặc tổn thương. Sự kết hợp của các thành phần nổi bật như α-Bisabolol và Dexpanthenol giúp làm dịu da nhanh chóng, hỗ trợ phục hồi và cải thiện kết cấu da theo thời gian.

Bên cạnh hiệu quả chăm sóc, Ultra Facial Meltdown Recovery Cream còn được đánh giá cao nhờ kết cấu nhẹ, không gây bết dính hay nặng da, giúp người dùng dễ dàng tích hợp sản phẩm vào chu trình chăm sóc da hàng ngày. Sản phẩm có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp cùng Ultra Facial Cream, dòng dưỡng ẩm biểu tượng của Kiehl’s, nhằm tăng cường hiệu quả dưỡng ẩm và phục hồi toàn diện.

Với Ultra Facial Meltdown Recovery Cream, Kiehl’s tiếp tục khẳng định đinh hướng phát triển các giải pháp chăm sóc da dựa trên nền tảng khoa học, hướng đến việc đồng hành cùng làn da trong những giai đoạn nhạy cảm nhất , từ đó giúp duy trì trạng thái khỏe mạnh, cân bằng và bền vững lâu dài.