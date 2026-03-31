Kiehl's ra mắt tinh chất chống nắng công nghệ Micro-Mesh, tích hợp collagen

Tia UV – tác nhân âm thầm gây lão hóa da

Các nghiên cứu chỉ ra rằng tia UV không chỉ gây sạm nám mà còn ảnh hưởng sâu đến cấu trúc da. Trong khi tia UVB chủ yếu tác động trên bề mặt, tia UVA có khả năng xuyên sâu vào lớp hạ bì, phá vỡ collagen và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Những tổn thương này tích tụ theo thời gian khiến da mất độ đàn hồi, trở nên xỉn màu và xuất hiện nếp nhăn. Vì vậy, việc bảo vệ da cần đi kèm với các giải pháp hỗ trợ phục hồi cấu trúc từ bên trong.

Nắm bắt xu hướng này, Kiehl’s phát triển Better Screen UV Serum với định hướng sản phẩm “2 trong 1”.

Sản phẩm ứng dụng công nghệ Micro-Mesh giúp tạo lớp màng bảo vệ đồng đều trên bề mặt da, tăng khả năng chống tia UV phổ rộng. Hệ thống màng lọc thế hệ mới hỗ trợ bảo vệ trước cả tia UVB và UVA bước sóng dài.

Bên cạnh đó, thành phần Collagen Peptides được đưa vào nhằm hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi, làm mờ đi những nếp nhăn li ti và trả lại một nền da đồng nhất, rạng rỡ.

Kết cấu mỏng nhẹ, phù hợp sử dụng hàng ngày

Một trong những điểm đáng chú ý của sản phẩm là kết cấu dạng tinh chất, mỏng nhẹ và thẩm thấu nhanh.

Sản phẩm không gây vệt trắng hay cảm giác nhờn dính, phù hợp sử dụng như lớp lót trước trang điểm, giúp làn da duy trì sự thông thoáng trong suốt quá trình sử dụng.

Theo thông tin từ thương hiệu, các đánh giá sau 4 tuần sử dụng ghi nhận: 90% các dấu hiệu lão hóa sớm được ngăn chặn và cải thiện. Bề mặt da ghi nhận mức tăng 23% về độ rạng rỡ, 21% về sự căng mịn, và có đến 93% phụ nữ đồng ý rằng sắc da của họ trở nên đều màu hơn.

Cùng với chứng nhận khuyên dùng từ tổ chức ung thư da quốc tế, tinh chất bảo vệ từ Kiehl's đã khẳng định vị thế của một giải pháp chăm sóc da chuẩn mực. Chống nắng giờ đây không chỉ là câu chuyện của việc "tắt" đi những tác động gay gắt từ bên ngoài, mà còn là hành trình kiêu hãnh để "bật" lên sự săn chắc, khơi dậy vẻ đẹp vượt thời gian của mỗi người phụ nữ.