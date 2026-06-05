Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam (VEDC 2026) do Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức, được bảo trợ chuyên môn bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Năm 2026, Ban Tổ chức lựa chọn chủ đề "AI nhúng cho hệ thống IoT thông minh" nhằm thúc đẩy sinh viên nghiên cứu và hiện thực hóa các sản phẩm điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo tích hợp tại thiết bị biên, phục vụ trực tiếp các bài toán công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông và đô thị thông minh.

Thông tin chi tiết về VEDC 2026 có thể tra cứu tại website và Fanpage của cuộc thi:

https://rev.org.vn/cuoc-thi-thiet-ke-dien-tu-viet-nam

https://www.facebook.com/REV.VEDC.

Đối tượng tham gia và quy định đội thi

Đối tượng tham dự VEDC 2026 là sinh viên đang theo học tại các trường đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc tính đến thời điểm kết thúc đăng ký vào ngày 30/6/2026. Mỗi đội thi gồm từ 2 đến 5 thành viên, trong đó sinh viên giữ vai trò đội trưởng của một đội chỉ được tham gia với tư cách thành viên tại đội khác và mỗi đội chỉ được đăng ký duy nhất một ý tưởng sản phẩm dự thi. Ban Tổ chức khuyến khích các đội có Cố vấn học thuật là Giảng viên hướng dẫn đến từ chính đơn vị đào tạo của nhóm.

Lịch thi ba vòng từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2026

VEDC 2026 triển khai theo ba vòng thi kế tiếp nhau, phủ rộng địa lý từ Bắc vào Nam trước khi hội tụ về Đà Nẵng cho đêm chung kết.

Vòng 1 - Sơ loại diễn ra theo hình thức trực tuyến, các đội nộp hồ sơ đăng ký qua link https://bom.so/VEDC2026 gồm đơn đăng ký và đề xuất ý tưởng dự án. Hội đồng chuyên môn chấm điểm theo bốn tiêu chí gồm tính sáng tạo (30%), tính khả thi sơ bộ (25%), mức độ ứng dụng thực tiễn (25%) và cấu trúc hệ thống kỹ thuật (15%), với điểm cộng cho hồ sơ trình bày rõ ràng và có video minh họa (5%). Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 30/6/2026 và kết quả 30 đội vào vòng Bán kết sẽ được công bố trước ngày 11/7/2026 trên trang web, Fanpage và qua email gửi trực tiếp tới các đội thi.

Vòng 2 - Bán kết tổ chức trực tiếp tại ba điểm thi trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 24/10/2026.

Miền Bắc thi tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 236 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Miền Trung thi tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng, số 470 đường Trần Đại Nghĩa, TP. Đà Nẵng.

Miền Nam thi tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, số 227 Đường Nguyễn Văn Cừ, TP. HCM.

Các đội trình bày trực tiếp trước hội đồng khu vực trong vòng 25 phút, tập trung vào mô hình hệ thống, nguyên lý hoạt động, bản vẽ mạch, thuật toán và kế hoạch hoàn thiện sản phẩm. Ban Tổ chức hỗ trợ kinh phí mua linh kiện, thiết bị cho mỗi đội có sản phẩm trình bày tại vòng Bán kết với mức 2 triệu đồng mỗi đội. Mười đội xuất sắc nhất từ ba miền sẽ được chọn vào Chung kết, kết quả công bố trước ngày 27/10/2026.

Vòng 3 - Chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 25/11/2026 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng. Các đội trình bày báo cáo dự án và thực hiện demo trực tiếp trước hội đồng giám khảo quốc gia cùng khách mời doanh nghiệp. Tiêu chí đánh giá vòng Chung kết gồm tính sáng tạo và đột phá (20%), tính hoàn thiện kỹ thuật (25%), tính thực tiễn và ứng dụng mở rộng (20%), trình diễn trực tiếp và UX/UI (20%), cùng khả năng trình bày và phản biện chuyên sâu (15%).

Đội thi đạt Giải nhất mùa thi VEDC 2025.

Yêu cầu kỹ thuật – công nghệ bắt buộc

Sản phẩm dự thi VEDC 2026 phải tích hợp đầy đủ thành phần nhúng và IoT, bao gồm ít nhất một loại cảm biến, vi điều khiển/Microcontroller (MCU) hoặc FPGA/GPU, và khả năng truyền dữ liệu qua Wi-Fi, ZigBee, LoRa, BLE hoặc các giao thức tương đương, đồng thời kết nối Internet hoặc Cloud. Về phần cứng, sản phẩm có thể sử dụng các bo mạch phổ biến như ESP32, STM32, Raspberry Pi, Arduino hoặc các mạch AI nhúng chuyên dụng như Jetson Nano, Google Coral, Intel Neural Compute Stick 2, cùng các mạch phát triển FPGA của Intel, AMD, Digilent hoặc thiết kế PCB riêng. Phần mềm yêu cầu có firmware, kết nối cloud hoặc local server, cùng dashboard hiển thị và điều khiển dữ liệu. Yếu tố tích hợp AI/ML trên thiết bị nhúng và thiết bị biên nhằm tăng cường khả năng tự suy luận, xử lý logic tự động và ra quyết định tại biên là tiêu chí trọng tâm mà Ban Tổ chức đánh giá cao.

Cơ cấu giải thưởng VEDC 2026

Tổng cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm 10 giải chính và 3 giải phụ. Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng trao cho đội xuất sắc nhất toàn cuộc thi. Hai Giải Nhì, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, trao cho các đội xếp hạng 2 và 3. Ba Giải Ba, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, trao cho các đội xếp hạng 4, 5 và 6. Bốn Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, dành cho các đội xếp hạng 7 đến 10. Ngoài ra, 3 Giải phụ chuyên biệt gồm Sáng tạo, Được yêu thích và Ứng dụng tiềm năng, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng, do Hội đồng và khán giả bình chọn. Toàn bộ các giải đều kèm giấy chứng nhận.