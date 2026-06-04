SmartCare là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cao cấp được thiết kế dành riêng cho khách hàng của BIDV. Sản phẩm nổi bật với phạm vi bảo vệ rộng và quyền lợi vượt trội so với nhiều gói bảo hiểm sức khỏe hiện có trên thị trường.

Theo đó, BIC SmartCare cung cấp ba chương trình bảo hiểm gồm VIP, V-VIP và S-VIP, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Tùy từng chương trình, phạm vi bảo hiểm được mở rộng từ trong nước đến khu vực Đông Nam Á, châu Á và toàn cầu.

Sản phẩm có tổng mức chi trả lên tới 2 tỷ đồng, áp dụng cho khách hàng từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi, giúp bảo vệ sức khỏe cho nhiều thành viên trong gia đình. Đặc biệt, BIC SmartCare không áp dụng đồng chi trả hoặc mức khấu trừ, tạo điều kiện để khách hàng tối ưu chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện và cơ sở y tế chất lượng cao.

Đối với khách hàng nữ, sản phẩm còn bổ sung quyền lợi bảo hiểm thai sản với thời gian chờ chỉ 270 ngày. Quyền lợi này bao gồm mức chi trả lên tới 400 triệu đồng cho mỗi ca sinh mổ và hỗ trợ tới 20 triệu đồng mỗi ngày nằm viện đối với trường hợp sinh thường.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết và nhận ưu đãi từ chương trình, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tra cứu thông tin, đăng ký mua và thanh toán trực tuyến thông qua ứng dụng BIDV SmartBanking. Hệ thống còn tích hợp tính năng khai báo bồi thường trực tuyến, hỗ trợ khách hàng nộp hồ sơ và nhận tiền bảo hiểm nhanh chóng, thuận tiện.