Ngày 2/6, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Minh Auto Việt Nam tại trụ sở chính ở khu đô thị mới Đặng Xá và địa điểm kinh doanh tại khu đô thị 31HA, khu vực Gia Lâm, Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh nhiều loại phụ tùng, phụ kiện ô tô như má phanh, lọc điều hòa, giảm xóc, phớt dầu trục động cơ, lọc dầu động cơ, ống nước làm mát, mặt ca lăng, tấm chắn động cơ, lọc gió điều hòa và lọc gió động cơ. Tổng số hàng hóa được kiểm đếm là 835 sản phẩm.

Theo cơ quan chức năng, doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nêu trên. Qua kiểm tra ban đầu, toàn bộ lô hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu PEUGEOT cùng các yếu tố nhận diện thương hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Phát hiện dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngoài số phụ tùng có dấu hiệu giả mạo, Đoàn kiểm tra còn phát hiện doanh nghiệp sử dụng dấu hiệu "PEUGEOT" và hình ảnh nhận diện thương hiệu trên 2 bộ biển hiệu có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện doanh nghiệp xác nhận đang quản lý và vận hành 3 website thương mại điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh phụ tùng, phụ kiện ô tô. Đội Quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ 2 bộ biển hiệu để phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra, phát hiện tại cơ sở kinh doanh 835 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu PEUGEOT cùng hình ảnh đang được bảo hộ tại Việt Nam

Quá trình rà soát các website của doanh nghiệp và đối chiếu dữ liệu trên Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hàng loạt dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, doanh nghiệp bị xác định có dấu hiệu không thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước trước khi đưa vào hoạt động; công bố không đầy đủ thông tin về chủ sở hữu website; thiếu thông tin về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; không công khai đầy đủ thông tin hàng hóa và đơn vị chịu trách nhiệm đối với sản phẩm được giới thiệu trên website.

Bên cạnh đó, các website còn chưa xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng, chưa có cơ chế bảo đảm an toàn trong việc thu thập và sử dụng dữ liệu khách hàng. Một số nội dung giới thiệu sản phẩm trên môi trường internet cũng có dấu hiệu liên quan đến hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hơn 2.000 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm sở hữu trí tuệ trên cả nước

Hiện Đội Quản lý thị trường số 1 đang phối hợp với chủ thể quyền đối với nhãn hiệu PEUGEOT để tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ xử lý các hành vi liên quan đến kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường thương mại điện tử.

Theo lực lượng Quản lý thị trường, vụ việc tiếp tục cho thấy tình trạng lợi dụng nền tảng số để kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát phải được tăng cường thường xuyên.

Cũng trong ngày 2/6, tại Hội nghị sơ kết thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết tính đến ngày 30/5/2026, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong số này, lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý 1.520 vụ vi phạm về sở hữu công nghiệp, chủ yếu liên quan đến hành vi giả mạo nhãn hiệu. Tổng số tiền xử phạt hành chính vượt 15 tỷ đồng, trong khi giá trị hàng hóa vi phạm bị xử lý hơn 12 tỷ đồng.