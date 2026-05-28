Mức phạt khi phát tán tin giả trên nền tảng điện tử, ứng dụng số theo Nghị định 174

Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng; trường hợp gây hoang mang trong Nhân dân hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể bị phạt tới 50 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và mật mã dân sự thuộc lĩnh vực an ninh mạng.

Nghị định gồm 8 chương, 117 điều, quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả cũng như thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đáng chú ý, nghị định bổ sung nhiều quy định liên quan đến trách nhiệm sử dụng mạng xã hội và hành vi cung cấp, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật trên môi trường mạng.

Phạt tới 30 triệu đồng với hành vi đăng tin giả, nội dung phản cảm

Người dùng cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên các nền tảng điện tử.

Theo quy định, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.

Mức xử phạt này cũng áp dụng đối với hành vi đăng tải thông tin cổ súy tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người; nội dung dâm ô, đồi trụy; thông tin trái với thuần phong, mỹ tục, đạo đức xã hội hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị xử phạt nếu đăng tải nội dung mô tả tỉ mỉ hành vi bạo lực, giết chóc, tai nạn mang tính kinh dị, rùng rợn; chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chưa được phép lưu hành.

Nghị định cũng quy định xử phạt đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ bị cấm; đăng tải hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia; chia sẻ đường dẫn đến nội dung vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, hành vi lợi dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí trái quy định cũng thuộc nhóm bị xử phạt.

Gây hoang mang dư luận có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân; gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế, xã hội; gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, mức phạt có thể từ 30 đến 50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khung xử phạt từ 30 đến 50 triệu đồng cũng áp dụng với hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới hoặc chủng tộc.

Bên cạnh đó, hành vi tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân hoặc các thông tin thuộc danh mục bí mật khác cũng có thể bị xử phạt theo quy định.

Có thể bị buộc gỡ bài, khóa tài khoản vi phạm

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, Nghị định 174/2026/NĐ-CP còn quy định các biện pháp khắc phục hậu quả đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Cụ thể, người vi phạm buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật, thông tin gây nhầm lẫn hoặc nội dung vi phạm pháp luật đã đăng tải trên mạng xã hội.

Đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, cơ quan chức năng có thể yêu cầu khóa tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung vi phạm theo quy định.

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.