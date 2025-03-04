Bí kíp bật da căng mướt sáng cùng Kiehl’s

Làn da căng mịn, trong suốt như gương không chỉ là xu hướng làm đẹp hiện tại mà đã trở thành giấc mơ của hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới. Một làn da sáng khỏe, căng bóng tự nhiên không chỉ mang lại vẻ ngoài rạng rỡ mà còn thể hiện sự chăm sóc từ bên trong.

Để hiện thực hóa giấc mơ ấy, suốt hơn một thập kỷ qua, Kiehl’s Clearly Corrective Dark Spot Serum đã trở thành bí kíp để sở hữu làn da căng mướt và rạng rỡ.

Clearly Corrective Dark Spot Solution.

Với công thức chứa Activated C – một dạng Vitamin C ổn định, giúp ngăn chặn sự hình thành của hắc sắc tố, làm mờ vết thâm nám, đồng thời cải thiện độ rạng rỡ của làn da, kết hợp cùng Proxylane, một loại tinh chất giúp củng cố hàng rào giữ ẩm, giữ cho làn da luôn căng tràn sức sống, Kiehl’s Clearly Corrective Dark Spot Serum đã tạo nên hiệu ứng làn da trong suốt mà ai cũng ao ước.

Suốt hơn 10 năm qua, Clearly Corrective Dark Spot Serum đã trở thành sản phẩm biểu tượng của các tín đồ làm đẹp, cứ mỗi 8 giây sẽ có một chai serum được bán ra trên toàn cầu. Điều khiến sản phẩm này luôn giữ vững vị thế best-seller suốt một thập kỷ qua chính ở hiệu quả thực sự mà nó mang lại.

Theo kết quả nghiên cứu lâm sàng mới nhất, chỉ sau 7 ngày sử dụng, làn da bắt đầu có sự căng mướt, sáng trong rõ rệt. Sau 12 tuần, vết thâm nám giảm 41%, tình trạng tăng sắc tố giảm 49%, mang lại làn da đều màu và rạng rỡ hơn.

Bộ đôi Clearly Corrective từ Kiehl's.

Để duy trì hiệu quả sáng khỏe cho làn da, việc chăm sóc da phải được thực hiện toàn diện. Kết hợp cùng các sản phẩm hỗ trợ khác như Kiehl’s Clearly Corrective Daily Re-Texturing Triple Acid Peel, bề mặt da sẽ được tái tạo một cách hoàn hảo.

Với công thức chứa 8.6% Triple Acid Blend (PHA, BHA, AHA), Kiehl’s Clearly Corrective Daily Re-Texturing Triple Acid Peel nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết, giúp bề mặt da trở nên mịn màng hơn, giảm thiểu tình trạng lỗ chân lông to và làm tăng cường hiệu ứng rạng rỡ cho da. Khi kết hợp cùng nhau, bộ đôi này đã được chứng minh giúp cho mọi loại da (kể cả da nhạy cảm) sáng hơn 32% ngay lập tức, mang lại làn da đẹp và tràn đầy sức sống.

Kiehl’s đã luôn giữ vững vị thế là dòng sản phẩm chăm sóc da cho cả gia đình được yêu thích nhất và bán chạy nhất từ khi xuất hiện. Những cam kết về hiệu quả vượt trội, luôn cải tiến để đáp ứng cho nhu cầu làm đẹp vô biên của nhân loại luôn là trọng tâm của mọi câu chuyện về Kiehl’s trên khắp toàn cầu.