Tất cả các sản phẩm này đều có khả năng thích ứng và thay đổi theo nhu cầu của người chơi, mang đến cho họ nhiều cách thức điều khiển, tùy chỉnh và trải nghiệm thoải mái khác nhau.

“Các game thủ chuyên nghiệp thường ưa chuộng bàn phím nhỏ hơn, và chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm đầy đủ hơn và nhiều tính năng hơn cho những người yêu thích bàn phím 60%. CLIPPER PRO MINI 60 đi cùng với các tính năng tùy chỉnh Hall Effect mới, nổi bật như Multi Action, Tap Lock và Smart Tap. NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD hỗ trợ Stream Deck và tai nghe HS35 v3 đầy đủ tính năng cũng được ra mắt, phản ánh cam kết của CORSAIR trong việc xây dựng và phát triển thiết bị cùng người chơi, mang đến khả năng điều khiển và tính linh hoạt mở ra những cách thức mới để chơi, sáng tạo và thể hiện.” Ông Tobias Brinkmann, Phó Chủ tịch cấp cao và Tổng Giám đốc mảng thiết bị chơi game của CORSAIR chia sẻ.

Bàn phím chơi game từ tính CLIPPER PRO MINI 60 Hall Effect

Đầu tiên là bàn phím chơi game từ tính CLIPPER PRO MINI 60 Hall Effect được thiết kế dành cho các game thủ chuyên nghiệp ưu tiên yếu tố tốc độ và khả năng phản hồi, CLIPPER PRO MINI 60 tích hợp hiệu năng từ tính Hall Effect tiên tiến vào layout phím 60% giúp giải phóng không gian bàn làm việc cho các thao tác di chuột rộng hơn và phạm vi chuyển động không bị hạn chế.

Nó kết hợp thế hệ tính năng Hall Effect mới với tốc độ cạnh tranh thuần của công nghệ Rapid Trigger và cơ chế FlashTap SOCD trong một thiết kế nhỏ gọn và dễ mang theo.

CLIPPER PRO MINI 60 còn nổi bật nhờ kích thước nhỏ gọn, tích hợp nhiều tính năng của switch Hall Effect, mang đến cho người dùng đầy đủ tính năng điều khiển như một bàn phím lớn hơn.

Multi Action gán lên đến 4 hành động riêng biệt lên một phím tuỳ theo hành trình nhấn, cho phép người dùng rút gọn các chuỗi combo nhiều bước hoặc chuỗi kỹ năng thành một động tác chính xác duy nhất.

Tap Lock biến các hành động kiểu giữ phím lâu như ngồi hay lên ga thành hành động nhấp một lần (toggles), giúp giải phóng ngón tay cho các hành động input nhanh khác.

Smart Tap gán các hành động riêng biệt cho thao tác nhấn nhanh so với nhấn giữ bất kỳ phím nào, giúp dễ dàng khôi phục các phím mũi tên, phím tắt chức năng hoặc các thiết lập tùy chỉnh in-game vào layout phím nhỏ gọn mà không cần phải sử dụng tổ hợp phím FN.

Là bàn phím CORSAIR đầu tiên sử dụng switch mới này, người chơi sẽ được tận hưởng khả năng điều chỉnh hành trình phím từ 0,2mm đến 3,8mm với hiệu suất ổn định trong suốt 100 triệu lần nhấn phím. Cấu trúc thân phím vuông giúp giảm độ rung lắc, mang lại cảm giác nhấn phím sắc nét hơn với độ chính xác cao hơn.

Tốc độ và thời gian phản hồi được xem là yếu tố then chốt của CORSAIR Rapid Trigger khi có thể loại bỏ điểm reset cố định thường thấy trên các bàn phím cơ tiêu chuẩn. Điều này cho phép switch kích hoạt lại chỉ sau 0,1mm hành trình lên trên, rất quan trọng cho các thao tác nhấn nhanh, di chuyển counter-strafe hoặc bất kỳ tình huống nào cần khoảng cách giữa chuyển động cuối cùng và chuyển động tiếp theo của bạn phải biến mất.

Cơ chế FlashTap SOCD cho phép bạn kiểm soát cách xử lý các tín hiệu đầu vào theo hướng ngược nhau, mang lại chuyển động mượt mà, nhất quán cho kỹ thuật jiggle peeking, xoay người nhanh và độ chính xác cơ học mà các tựa game FPS cạnh tranh yêu cầu. Tất cả được vận hành trên công nghệ siêu lấy mẫu CORSAIR AXON 8000Hz, ghi nhận đầu vào nhanh hơn tới 8 lần so với bàn phím chơi game tiêu chuẩn.

Bàn phím CLIPPER PRO MINI 60 đạt chuẩn IP57 về khả năng chống nước và bụi, cùng với lớp hãm âm kép cho âm thanh gõ phím trong trẻo. Tùy chỉnh mọi thứ thông qua CORSAIR Web Hub, một tiện ích dựa trên trình duyệt không cần cài đặt phần mềm. Điều chỉnh cài đặt Hall Effect, gán phím, tạo cấu hình LED RGB, tải xuống bản cập nhật firmware và lưu tối đa năm cấu hình tích hợp thông qua giao diện trực quan. Cáp USB-C có thể tháo rời đi kèm hỗ trợ chơi game trên PC, Mac, Xbox và PlayStation.

Ngoài ra, CORSAIR cũng mang bộ toolkit Hall Effect tiên tiến của mình đến với bàn phím VANGUARD PRO 96 thông qua bản cập nhật phần mềm, mở rộng những cải tiến hiệu năng mới nhất lên toàn bộ dòng bàn phím từ tính đang phát triển từng ngày của hãng.

Chuột chơi game NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD

Sản phẩm thứ hai là chuột chơi game NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD, đây là chuột chơi game đầu tiên có nút khởi chạy Stream Deck chuyên dụng, mở ra bước tiến mới nhất trong nỗ lực của CORSAIR nhằm tích hợp sâu hơn khả năng điều khiển Stream Deck vào các sản phẩm chơi game, mang đến cho người dùng sự linh hoạt tức thì, biến con chuột thành một trung tâm điều khiển hoàn toàn có khả năng cấu hình.

Chỉ cần nhấn nút kởi động Stream Deck một lần, bạn sẽ hiển thị bảng overlay Elgato Virtual Stream Deck trực tiếp trên màn hình, được thiết kế dựa trên trò chơi hoặc thể loại game bạn đang chơi. Thiết lập cấu hình để dễ dàng tạo chuỗi kỹ năng, phím tắt kho đồ, điều khiển media và nhiều hơn nữa. Virtual Stream Deck có thể được kích hoạt từ 8 nút lập trình được trên NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD, và bạn có thể gán chức năng trực tiếp cho chuột bằng ứng dụng Stream Deck.

Sức mạnh của chợ Elgato Marketplace được mở rộng chức năng hơn nữa với các plugin cho ứng dụng OBS, Discord, Spotify, và nhiều ứng dụng khác, cho phép bạn chọn kích thước cọ vẽ, điều chỉnh công cụ phát trực tuyến hoặc bất cứ điều gì cần thiết cho tất cả các ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Bên cạnh đó, NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD còn là một mẫu chuột được thiết kế để thi đấu cạnh tranh và chiến thắng. Tần số lấy mẫu siêu nhanh 8000Hz ở cả chế độ có dây và không dây đảm bảo khả năng phản hồi gần như tức thời, mang lại lợi thế về tốc độ cho người chơi. Cảm biến CORSAIR MARKSMAN S cung cấp khả năng tracking lên đến 33000 DPI với độ chính xác 99,7%, tốc độ tracking 750 IPS và gia tốc 50G. Các switch quang học ghi nhận tín hiệu không có độ trễ debounce và được đánh giá có tuổi thọ lên đến 100 triệu lần nhấn, mang lại độ tin cậy vượt trội.

Nhờ thiết kế công thái học dành cho người chơi tay phải với chỗ tựa ngón cái được tạo hình đặc biệt giúp cầm nắm chắc chắn và tự nhiên trong suốt thời gian dài sử dụng. Đặc biệt với thời lượng pin lên đến 170 giờ, và bộ chuyển đổi không dây đi kèm cho phép người dùng đặt bộ thu gần chuột hơn để có tín hiệu mạnh hơn và ổn định hơn.

Kết nối chuột thông qua sóng không dây SLIPSTREAM WIRELESS 2.4GHz, Bluetooth®, hoặc dây USB-C giúp thiết lập macro, điều chỉnh DPI và điều khiển ánh sáng, tất cả đều có thể tuỳ biến thông qua CORSAIR Web Hub mà không cần cài đặt phần mềm.

Tai nghe chơi game HS35 v3 WIRELESS

Để mang đến âm thanh sống động và khả năng hỗ trợ nhiều nền tảng trong một thiết kế hấp dẫn, CORSAIR cũng mang đến mẫu tai nghe HS35 v3 WIRELESS dành cho game thủ. Theo nhà sản xuất, HS35 v3 WIRELESS được trang bị âm thanh không gian Dolby Atmos trên củ loa Neodymium 50mm được tùy chỉnh sẽ đưa bạn đắm chìm sâu hơn vào game, bổ sung chiều sâu định hướng cho mọi âm thanh, giúp tiếng bước chân, tiếng súng và các tín hiệu môi trường vang lên chính xác như mong muốn.

Người dùng có thể kết nối tai nghe qua sóng không dây 2.4GHz, Bluetooth® hoặc cáp có dây đi kèm để sử dụng trên PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, thiết bị di động và nhiều hơn nữa. Khả năng chuyển đổi giữa các kết nối và nền tảng mà không làm gián đoạn âm thanh, đồng nghĩa với việc cùng một tai nghe có thể được sử dụng cho các phiên chơi xếp hạng trên PC, chơi game console trên ghế sofa hoặc chơi game trên thiết bị di động trên tàu lửa, tất cả cùng với thời lượng pin 30 giờ.

Với phần đệm đầu nổi được thiết kế lại có thể điều chỉnh và chụp tai bằng vải mềm thoáng khí giúp trải nghiệm đeo HS35 v3 WIRELESS luôn thoải mái trong suốt các phiên chơi game dài. Đáng chú ý với trọng lượng chỉ 250g, tai nghe đủ nhẹ để đeo cả ngày mà không gây mệt mỏi hay nóng bức. Đi cùng với đó là thời lượng pin lên đến 30 giờ ở mức âm lượng 50% giúp người chơi luôn tập trung vào trò chơi. Micrô đa hướng có thể tháo rời cung cấp khả năng giao tiếp rõ ràng, và các nút điều khiển âm lượng và tắt tiếng micrô tiện lợi được tích hợp trên chụp tai giúp người chơi tập trung vào game hơn.

Tai nghe chơi game HS35 v3

Sản phẩm cuối cùng là tai nghe chơi game HS35 v3, thiết bị sở hữu cùng củ loa Neodymium 50mm được tinh chỉnh đặc biệt và ngôn ngữ thiết kế thoải mái như phiên bản không dây, nay được trang bị kết nối có dây 3.5mm phổ biến. Chỉ cần cắm vào bất kỳ máy tính PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch hoặc thiết bị di động nào là bạn có thể trải nghiệm âm thanh sống động ngay lập tức, không cần thiết lập gì cả.

Đáng chú ý, phần đệm đầu nổi có thể điều chỉnh được và đệm tai bằng vải mềm mại mang lại sự thoải mái tương tự như phiên bản không dây trong thời gian dài, nhưng với trọng lượng nhẹ hơn nữa khi chỉ 230g. Micrô đa hướng cho phép giao tiếp rõ ràng, với các nút điều khiển được gắn trên tai nghe để điều chỉnh âm lượng và tắt tiếng micrô. HS35 v3 được thiết kế dành cho những người chơi muốn chất lượng âm thanh cao và khả năng hỗ trợ nhiều nền tảng khác nhau.

Toàn bộ sản phẩm đều được trưng bày tại Computex 2026 và sẽ sớm ra mắt thị trường trong tháng 6 này tại các cửa hàng trực tuyến CORSAIR Webstore và mạng lưới các nhà bán lẻ và nhà phân phối được ủy quyền trên toàn cầu.

Các sản phẩm này đều được bảo hành 2 năm, cùng với mạng lưới dịch vụ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu của CORSAIR.

Chi tiết về giá bán sẽ được cập nhật theo từng khu vực.