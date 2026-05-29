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Nghị định 174: cùng hành vi vi phạm, doanh nghiệp bị phạt gấp đôi cá nhân

Hậu Thạch

Hậu Thạch

10:51 | 29/05/2026
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Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP, cá nhân chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng có thể bị phạt tới 50 triệu đồng, trong khi tổ chức, doanh nghiệp vi phạm cùng hành vi sẽ chịu mức phạt gấp đôi. Quy định này đang thu hút sự chú ý khi tác động trực tiếp tới cả người dùng Internet lẫn các nền tảng hoạt động trên không gian số.
Nghị định 174/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính viễn thông và CNTT tác động toàn diện đến xã hội số Nghị định 174/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính viễn thông và CNTT tác động toàn diện đến xã hội số
Chia sẻ link, reup video, đăng lại bài báo: Những thói quen có thể bị phạt theo Nghị định 174 Chia sẻ link, reup video, đăng lại bài báo: Những thói quen có thể bị phạt theo Nghị định 174
Mức phạt khi phát tán tin giả trên nền tảng điện tử, ứng dụng số theo Nghị định 174 Mức phạt khi phát tán tin giả trên nền tảng điện tử, ứng dụng số theo Nghị định 174
Mức phạt với cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp vi phạmnheo Nghị định 174/2026/NĐ-CP,
Mức phạt với cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp vi phạm khi chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP.

1. Nguyên tắc “cá nhân bằng một nửa tổ chức” được quy định ra sao?

Theo Điều 4 của Nghị định 174/2026/NĐ-CP, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong lĩnh vực bưu chính và giao dịch điện tử là 40 triệu đồng; trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng là 100 triệu đồng. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt áp dụng với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.

Đây không phải nguyên tắc hoàn toàn mới trong pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại Việt Nam. Về lý thuyết, tổ chức thường có quy mô hoạt động lớn hơn, nguồn lực tài chính mạnh hơn và khả năng gây hậu quả rộng hơn so với cá nhân, nên mức phạt cao hơn được xem là hợp lý.

Chẳng hạn, nếu một doanh nghiệp vận hành mạng xã hội bị xử phạt 100 triệu đồng vì không gỡ bỏ nội dung vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng, thì cá nhân thực hiện hành vi tương tự sẽ chịu mức phạt tối đa khoảng 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi bước vào môi trường Internet và nền kinh tế số, ranh giới giữa “cá nhân” và “tổ chức” đang ngày càng trở nên mờ nhạt hơn trước.

2. Một cá nhân giờ đây có thể tạo ảnh hưởng không kém doanh nghiệp

Trước đây, khả năng phát tán thông tin quy mô lớn chủ yếu thuộc về cơ quan báo chí, doanh nghiệp truyền thông hoặc các tổ chức sở hữu hạ tầng phát sóng. Nhưng với mạng xã hội, một tài khoản cá nhân sở hữu vài trăm nghìn hoặc vài triệu người theo dõi hoàn toàn có thể tạo ra sức ảnh hưởng tương đương một kênh truyền thông chuyên nghiệp.

Một livestream bán hàng sai sự thật, một video chứa thông tin gây nhầm lẫn hay một bài đăng kích động dư luận hiện có thể tiếp cận hàng triệu người chỉ trong vài giờ mà không cần thông qua bất kỳ tổ chức trung gian nào. Điều này khiến quan niệm “cá nhân luôn gây tác động nhỏ hơn tổ chức” bắt đầu xuất hiện nhiều tranh luận.

Trong thực tế, không ít KOL, streamer, TikToker hay người sáng tạo nội dung cá nhân đang sở hữu doanh thu quảng cáo, mức độ ảnh hưởng xã hội và khả năng lan truyền thông tin vượt xa nhiều doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, họ vẫn được xếp vào nhóm “cá nhân” khi áp dụng chế tài xử phạt hành chính.

Một số ý kiến cho rằng trong tương lai có thể xuất hiện tranh luận về việc phân loại các tài khoản có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội để áp dụng chế tài tương ứng với phạm vi tác động thực tế, thay vì chỉ dựa trên tư cách “cá nhân” hay “tổ chức” như hiện nay.

3. So với thu nhập bình quân, mức phạt đang ở mức nào?

Một trong những cách dễ hình dung nhất về tính răn đe của chế tài là đặt mức phạt trong tương quan với thu nhập bình quân của người lao động.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam hiện dao động khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức phạt 50 triệu đồng đối với một cá nhân tương đương khoảng nửa năm thu nhập của nhiều lao động phổ thông.

Ở góc độ này, Nghị định 174 được xem là đã nâng đáng kể tính răn đe đối với các hành vi vi phạm trên không gian mạng, đặc biệt với người dùng thông thường.

Tuy nhiên, với một số cá nhân hoạt động mạnh trong lĩnh vực nội dung số, quảng cáo trực tuyến hay kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội, mức xử phạt vài chục triệu đồng đôi khi chưa chắc tạo ra áp lực đủ lớn so với doanh thu thu được từ hoạt động trực tuyến.

Một tài khoản sở hữu hàng triệu người theo dõi có thể thu về số tiền rất lớn chỉ từ một chiến dịch quảng cáo hoặc livestream bán hàng. Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng hiệu quả răn đe không thể chỉ nằm ở tiền phạt, mà còn phụ thuộc vào các biện pháp xử lý bổ sung đi kèm.

4. Tính răn đe không chỉ nằm ở tiền phạt

Điểm đáng chú ý của Nghị định 174 là ngoài tiền phạt, nghị định còn bổ sung nhiều biện pháp xử lý khác như buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm, khóa tài khoản, thu hồi tên miền, đình chỉ hoạt động hoặc tước quyền cung cấp dịch vụ trong một số trường hợp.

Theo Điều 5 của nghị định, cơ quan chức năng còn có quyền tạm giữ tên miền quốc gia “.vn” hoặc tên miền quốc tế cấp cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nếu phát hiện hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc nội dung vi phạm pháp luật.

Trong thực tế, với nhiều cá nhân hoạt động dựa trên mạng xã hội, việc bị khóa tài khoản hoặc mất kênh nội dung đôi khi gây thiệt hại lớn hơn rất nhiều so với khoản tiền phạt hành chính.

Một streamer, KOL hay người bán hàng online có thể mất nguồn thu chính nếu tài khoản bị đình chỉ trong thời gian dài. Điều đó cho thấy hiệu quả răn đe của Nghị định 174 không chỉ đến từ con số “50 triệu” hay “100 triệu”, mà nằm ở toàn bộ hệ thống chế tài đi kèm.

5. Cần nâng cao trách nhiệm trên không gian mạng

Nghị định 174/2026/NĐ-CP không chỉ đặt ra các mức xử phạt hành chính mới mà còn cho thấy xu hướng tăng cường trách nhiệm của các chủ thể tham gia môi trường số.

Trong bối cảnh Internet và mạng xã hội ngày càng phát triển, mọi hành vi đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán thông tin đều có thể tạo ra ảnh hưởng lớn tới cộng đồng. Vì vậy, cùng với các nền tảng số và doanh nghiệp công nghệ, người dùng Internet cũng cần chủ động nâng cao ý thức khi tham gia không gian mạng, đặc biệt đối với các nội dung liên quan đến thông tin sai sự thật, quảng cáo gây nhầm lẫn hoặc nội dung vi phạm pháp luật.

Theo các chuyên gia, việc kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ, tuân thủ quy định về bản quyền và sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm sẽ ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng trong môi trường số. Đối với các cá nhân có sức ảnh hưởng lớn như KOL, streamer hay người sáng tạo nội dung, yêu cầu này càng cần được chú trọng do khả năng lan tỏa thông tin tới số lượng lớn người dùng.

Nghị định 174 vì thế được xem là một bước hoàn thiện khung pháp lý trong quản lý hoạt động trên không gian mạng, đồng thời góp phần định hình môi trường Internet theo hướng minh bạch, an toàn và trách nhiệm hơn đối với cả người dùng lẫn doanh nghiệp cung cấp nền tảng số.

Nghị định 174/2026/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính cá nhân tổ chức doanh nghiệp nội dung số

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Cập nhật: 28/10/2026 06:45
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Cập nhật: 28/10/2026 06:45

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026