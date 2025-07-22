Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông công bố điểm sàn năm 2025, ngưỡng 19 điểm cơ sở Hà Nội

Theo thông báo mới nhất, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đặt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại mức 19 điểm. Mức điểm này áp dụng cho cơ sở đào tạo phía Bắc với mã trường BVH.

Điểm chuẩn 2024 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cao nhất 26,4

Năm tổ hợp xét tuyển chính bao gồm A00, A01, D01, X06 và X26 đều phải đạt ngưỡng tối thiểu này. Điểm số đã tính cả điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh xét tuyển qua kết quả thi tốt nghiệp THPT, học viện còn áp dụng các phương thức khác. Thí sinh có thể tham gia xét tuyển tài năng, xét tuyển qua chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế SAT/ACT, hoặc xét tuyển qua bài thi đánh giá năng lực.

Phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, TOEFL với kết quả học tập bậc THPT cũng được học viện chấp nhận. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho các phương thức này tuân theo điều kiện đăng ký dự tuyển được công bố trong thông tin tuyển sinh chính thức.

Học viện thiết lập hệ thống tư vấn đa kênh nhằm hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong mùa tuyển sinh. Cơ sở phía Bắc cung cấp thông tin qua website tuyensinh.ptit.edu.vn và xettuyen.ptit.edu.vn, đồng thời hỗ trợ qua điện thoại 024.33528122 và 024.33512252.

Thí sinh có thể liên hệ email [email protected] hoặc theo dõi fanpage facebook.com/ptittuyensinh để cập nhật thông tin mới nhất. Kênh Zalo chính thức của học viện với ID 1260203497642986925 cũng sẵn sàng giải đáp thắc mắc.

Cơ sở đào tạo phía Nam với mã trường BVS vận hành hệ thống tư vấn độc lập. Thí sinh miền Nam có thể truy cập website ptithcm.edu.vn hoặc gọi điện thoại 028.38297220 để được hỗ trợ.

Fanpage facebook.com/ptithochiminh và email [email protected] là hai kênh chính giúp thí sinh khu vực phía Nam tiếp cận thông tin tuyển sinh một cách thuận tiện.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông khẳng định cam kết minh bạch thông tin tuyển sinh, đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh trong quá trình đăng ký và xét tuyển đại học năm 2025.