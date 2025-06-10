Chuyển đổi số bùng nổ trong tuyển sinh khối công nghệ - kỹ thuật 2025

Ngành học mới mở rộng cơ hội nghề nghiệp

Trước xu thế chuyển đổi số mạnh trên toàn cầu, các trường công nghệ - kỹ thuật trong nước chủ động đổi mới đón đầu nhu cầu nhân lực số. Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh bốn ngành mới: Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Công nghệ vật liệu, Khoa học dữ liệu, Công nghệ sinh học. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tăng cường đào tạo trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, kỹ thuật điều khiển, thiết kế vi mạch.

Sinh viên ngành kỹ thuật thực hành thiết kế mạch điện tử tại phòng lab của trường Đại học Công nghệ.

Chương trình đào tạo cập nhật công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu đào tạo 1 triệu nhân lực STEM đến năm 2030. Một số trường mở chương trình liên kết quốc tế, cấp song bằng như Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội với mô hình Việt - Pháp. Sinh viên khi theo học sẽ được tiếp cận kiến thức tiên tiến, cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Tuyển sinh trực tuyến, đa dạng phương thức

Các trường đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số vào quy trình tuyển sinh. Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến qua tài khoản VNeID, không cần nộp hồ sơ giấy. Hệ thống cho phép người dùng thao tác nhanh, giảm thủ tục hành chính.

Nhiều trường áp dụng đồng thời các phương thức xét tuyển: điểm thi tốt nghiệp THPT, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, bài thi đánh giá năng lực, SAT,... Đại học Bách khoa Hà Nội nâng tỷ lệ xét điểm thi tư duy lên 40%. Đại học Công nghiệp Hà Nội áp dụng năm phương thức tuyển sinh, trong đó có xét tuyển thẳng và chứng chỉ quốc tế.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý tuyển sinh, tăng tính minh bạch và giảm tải thủ tục hành chính.

Học sinh lớp 12 thao tác đăng ký xét tuyển trực tuyến qua hệ thống VNeID trong giờ học tin học tại trường THPT.

Đào tạo sát thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thị trường

Nhiều trường đổi mới chương trình học theo hướng thực hành. Doanh nghiệp tham gia xây dựng giáo trình, giúp sinh viên rèn kỹ năng nghề nghiệp và tiếp cận công nghệ mới.

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tổ chức thi năng khiếu với các ngành thiết kế. Đại học Công nghệ TP.HCM điều chỉnh cách xét tuyển học bạ phù hợp chương trình phổ thông mới.

Chuyển đổi số trong tuyển sinh và đào tạo giúp nâng cao chất lượng giáo dục, tạo đòn bẩy cho nhân lực công nghệ, đóng góp vào phát triển kinh tế số.