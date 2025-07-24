Trải nghiệm Vespa tại không gian triển lãm GALLERIA D’ARTE

Sự kiện Triển lãm nghệ thuật thiết kế và chế tác Vespa Thế hệ mới đã thu hút đông đảo giới mộ điệu, người yêu mến Vespa và các tín đồ phong cách sống thời thượng đến trải nghiệm, được hoà mình vào thế giới độc đáo, sự giao thoa của di sản chế tác gần 80 năm của Ý với công nghệ đột phá của thời đại, nơi mỗi người được truyền cảm hứng để thể hiện tuyên ngôn cá nhân.

Triển lãm nghệ thuật thiết kế và chế tác Vespa Thế hệ mới

Triển lãm nghệ thuật thiết kế và chế tác Vespa Thế hệ mới không chỉ đơn thuần mang các dòng sản phẩm Vespa mới tiếp cận đến đông đảo công chúng, mà còn tái hiện hành trình tôn vinh niềm đam mê và cảm hứng sáng tạo không ngừng của thương hiệu. Thông qua ý tưởng nghệ thuật GALLERIA D’ARTE đã được thể hiện vừa qua tại Nhà máy Piaggio Việt Nam. Di sản rực rỡ gần 80 năm của Vespa được khắc họa qua những lát cắt thị giác sống động tại không gian sự kiện Triển lãm – nơi hội tụ nghệ thuật chế tác Ý đỉnh cao, vẻ đẹp vượt thời gian được hun đúc bởi tâm huyết của những người thợ lành nghề, cùng cam kết không ngừng theo đuổi chất lượng đỉnh cao.

Không chỉ đơn thuần là nơi giới thiệu các phiên bản Vespa 2025, sự kiện lần này còn là cơ hội để khách tham quan bước vào hành trình trải nghiệm, khám phá độc đáo qua nhiều điểm chạm, từ di sản chế tác đến phong cách sống.

Với sự hiện diện của các phiên bản Vespa S 2025

Với sự hiện diện của các phiên bản Vespa S 2025, bao gồm Vespa Primavera S Green Amabile (Xanh lá), Blue Capri (Xanh dương), và White Innocente (Trắng); Vespa Sprint S Grey Intrepido (Xám), Black Convinto (Đen) Green Tenace (Xanh lá), và White Innocente (Trắng). Mỗi sự sắp đặt thị giác ở mỗi khu vực trong triển lãm GALLERIA D’ARTE đều được chăm chút tỉ mỉ để tôn vinh hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ, hành trình đã được nuôi dưỡng và tôn vinh qua nhiều thế hệ.

Người yêu mến Vespa có thể tận mắt thưởng lãm mẫu khung xe thép liền

Cụ thể, người yêu mến Vespa có thể thưởng lãm mẫu khung xe thép liền khối biểu tượng của Vespa được chế tác bằng công nghệ hàn điểm kim loại tiên tiến, kế thừa di sản cơ khí hàng không của Tập đoàn Piaggio, Động cơ i-Get (Italian Green Experience Technology) thế hệ mới - bước tiến vượt bậc của Piaggio - kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất mạnh mẽ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu (từ 2.4L/100km) và công nghệ tiên tiến, mang đến trải nghiệm vận hành mượt mà và mạnh mẽ ấn tượng. Các thế hệ Vespa Primavera và Vespa Sprint 2025 hiện tại đã kế thừa những giá trị chủ đạo đã định hình nên tên tuổi thương hiệu, và tiếp tục mở ra trải nghiệm thẩm mỹ đương đại độc đáo. Với năng lượng đam mê sáng tạo và phong cách riêng.

Hành trình khám phá của người yêu Vespa còn được mở rộng đến thế giới phụ kiện

Bên cạnh không gian boutique trưng bày các dòng Vespa thế hệ mới đầy cuốn hút, hành trình khám phá của người yêu Vespa còn được mở rộng với thế giới phụ kiện phong phú – nơi công năng và thẩm mỹ giao thoa một cách tinh tế. Không chỉ dừng lại ở chiếc xe, Vespa còn mang đến một phong cách sống trọn vẹn với bộ sưu tập thời trang cao cấp gồm mũ bảo hiểm, găng tay, áo khoác, bình giữ nhiệt và những thiết kế áo thun thời thượng thuộc BST DEC (Dealer Equipment Collection) tất cả đều tôn vinh tinh thần Ý và tinh tế đến từng chi tiết.