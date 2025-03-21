Vespa Sprint Tech: nâng tầm phong cách, khẳng định đẳng cấp

Không chỉ là một bước tiến mới trong thiết kế, Vespa Sprint Tech còn là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật tiên phong và gu thẩm mỹ vượt thời gian. Mẫu xe này cũng mang lại một hành trình tối ưu cũng như khẳng định sự đột phá trong công nghệ và phong cách, tạo nên chuẩn mực mới cho phương tiện cá nhân trong nhịp sống hiện đại.

Vespa Sprint Tech với hai màu sắc cá tính Grey Entusiasta (xám thanh lịch) và Black Convinto (đen đầy quyền lực)

Là phiên bản cao cấp của dòng Vespa Sprint vốn đã rất nổi bật, Vespa Sprint Tech với hai màu sắc cá tính Grey Entusiasta - gam xám thanh lịch, tinh tế và hiện đại, và Black Convinto, sắc đen đầy quyền lực, nổi bật trong mọi tình huống.

Điểm nhấn độc đáo dễ nhận thấy nhất của Vespa Sprint Tech chính là viền xanh lá huỳnh quang, tạo nên giao diện tổng thể mang đậm tính công nghệ và mạnh mẽ. Thiết kế yên xe mới với chất liệu cao cấp cùng các đường chỉ tương phản, cùng logo công nghệ ở phần cốp trước, cũng góp phần tạo nên vẻ ngoài hiện đại, thanh lịch và đầy cá tính cho dòng xe mới nhất từ Vespa.

Sprint Tech không chỉ rất thời trang mà còn được trang bị rất nhiều công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của Piaggio

Đặc biệt, lần đầu tiên, dòng Sprint được trang bị hệ thống chiếu sáng Ambient Light, tạo nên một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Ánh sáng Ambient Light sẽ được phát ra từ tấm chắn sau tay lái, khi khởi động, tắt xe và sử dụng tính năng tìm xe từ Keyless System, giúp người lái dễ dàng nhận diện phương tiện. Hiệu ứng ánh sáng này còn giúp tôn lên thiết kế công nghệ cao của Sprint Tech, khẳng định dấu ấn hiện đại, thời thượng và đầy phong cách.

Sprint Tech không chỉ rất thời trang mà còn được trang bị rất nhiều công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của Piaggio. Đầu tiên là màn hình TFT 5inch thế hệ mới, với bảng điều khiển hiện đại nhất hiện nay, màn hình lớn hiển thị đầy đủ màu sắc, tự động điều chỉnh giữa chế độ ngày và đêm, mang đến độ sắc nét vượt trội trong mọi điều kiện ánh sáng.

Hệ thống Keyless, khởi động thông minh, giúp người lái mở khóa, khóa xe và khởi động chỉ với một thao tác đơn giản

Tiếp đó là hệ thống Keyless, khởi động thông minh, giúp người lái mở khóa, khóa xe và khởi động chỉ với một thao tác đơn giản. Cùng với nút bấm trên chìa khóa điện tử còn cho phép mở yên xe từ xa và hỗ trợ xác định vị trí xe dễ dàng ngay cả trong bãi đỗ đông người với tính năng Bike Finder.

Người dùng cũng có thể sử dụng Vespa MIA và ứng dụng Vespa để mang đến khả năng kết nối liền mạch giữa xe và điện thoại thông minh, từ đó người lái dễ dàng quản lý cuộc gọi đến, cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, các thông báo từ mạng xã hội, hoặc điều khiển nhạc… chỉ với một vài thao tác đơn giản.

Đây cũng là lần đầu tiên, hệ thống điều hướng được tích hợp vào dòng xe Sprint, mang đến một cuộc cách mạng trong trải nghiệm lái. Khi điểm đến được thiết lập trong ứng dụng MIA, các thông tin điều hướng sẽ hiển thị trên bảng điều khiển của xe, bao gồm thời gian và quãng đường đến điểm đến, lộ trình hiện tại và các tuyến đường thay thế. Người dùng có thể chọn điểm đến mới từ danh sách các địa điểm gần đây ngay trên bảng điều khiển và dễ dàng bắt đầu hoặc dừng điều hướng bất cứ lúc nào.

Vespa Sprint Tech còn được trang bị động cơ Piaggio i-Get, xi-lanh đơn, 3 van, 4 thì

Bên cạnh những cải tiến rất đáng giá về công nghệ, Vespa Sprint Tech còn được trang bị động cơ Piaggio i-Get, xi-lanh đơn, 3 van, 4 thì, mang đến khả năng vận hành tối ưu, mượt mà trên mọi cung đường.

Vespa Sprint Tech được bán ra thị trường với 2 phiên bản. Phiên bản Sprint Tech 125 sở hữu công suất cực đại 7.9 kW tại 7.700 vòng/phút, trong khi phiên bản Sprint Tech 150 mạnh mẽ hơn với công suất 9.2 kW tại 7.250 vòng/phút, giúp tăng tốc nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Vespa Sprint Tech còn được trang bị hệ thống phanh ABS trên bánh trước, giúp người lái kiểm soát tốt hơn trong những tình huống phanh gấp

Ngoài ra, Vespa Sprint Tech còn được trang bị hệ thống phanh ABS trên bánh trước, giúp người lái kiểm soát tốt hơn trong những tình huống phanh gấp. Bình xăng 8 lít mang lại khả năng di chuyển xa hơn, sẵn sàng cùng bạn chinh phục mọi hành trình.

Vespa Sprint Tech chính thức mở bán từ ngày 28 tháng 3 tới tại các đại lý chính hãng của Piaggio Việt Nam trên toàn quốc.

Thông tin về sản phẩm, xem tại https://www.vespa.com/vn_VI/models/sprint/sprint-tech-150-4s3v-2024/

MẪU XE MÀU SẮC GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT* (MSRP*) Vespa Sprint Tech 125 Black Convinto (Đen) Grey Entusiasta (Xám) 103,800,000 VNĐ * 105,700,000 VNĐ ** Vespa Sprint Tech 150 119,800,000 VNĐ

* Thuế VAT là 8% (áp dụng 6 tháng đầu năm 2025).

** Thuế VAT là 10% (áp dụng từ tháng 6 năm 2025 trở đi).