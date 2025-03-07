Audi A5/S5 2025: Thể thao, sang trọng và tràn ngập công nghệ

Ảnh: autoblog

Động cơ mạnh mẽ, vận hành linh hoạt

Audi A5/S5 2025 mới mang đến nhiều tùy chọn động cơ đầy sức mạnh.

Phiên bản A5 tiêu chuẩn trang bị động cơ 4 xi-lanh 2.0L TFSI, sản sinh công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 295 lb-ft. Trong khi đó, phiên bản S5 được trang bị động cơ V6 3.0L TFSI với 362 mã lực và 406 lb-ft mô-men xoắn. Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp S tronic kèm hệ dẫn động quattro danh tiếng.

Audi khẳng định rằng A5/S5 đã được cải thiện đáng kể về khả năng lái nhờ vào việc gắn trực lái trực tiếp vào khung gầm, kèm thanh chắng xoắn cứng hơn. Hệ thống treo trước cũng được tinh chỉnh để đáp ứng nhanh nhạy hơn.

Ảnh: autoblog

Audi A5 thế hệ mới được trang bị hệ thống ốn định chống lật phía sau, kèm theo lính hoạt liên kết với hệ thống treo sau. Tính năng phanh vecto lực phanh giúp tối ưu khả năng vào cua, tăng độ linh hoạt của xe.

Phiên bản Audi S5 thể thao hơn khi được trang bị hệ thống treo S sport có giảm chấn điện tử và ba chế độ lái. Bất kể lựa chọn hệ thống treo nào, S5 vẫn thấp hơn 20mm so với A5, giúp tối ưu khả năng vận hành.

Thiết kế đắt giá, ánh sáng tự động

Audi A5/S5 2025 mang ngôn ngữ thiết kế sắc sảo và động chất hơn bao giờ hết. Xe lớn hơn A4 trước đó với chiều dài tăng 2,6 inch, chiều rộng tăng 0,5 inch và chiều cao tăng 1,6 inch.

Ảnh: autoblog

Phía trước, lưới tản nhiệt tổ ong lớn hơn kèm đèn pha LED thanh mảnh. Phía sau, dãi LED OLED trải dài toàn bộ chiều rộng. Tổng cộng, hệ thống đèn OLED trên A5 Prestige có hơn 360 phân đoạn, tăng khả năng tùy chỉnh và cá nhân hóa hiệu ứng chiếu sáng.

Bên trong Audi A5/S5 2025 là một không gian hiện đại với hàng loạt công nghệ tiên tiến. Xe trang bị màn hình kỹ thuật số 11,9 inch dành cho cụm đồng hồ và màn hình cảm ứng MMI trung tâm kích thước 14,5 inch. Ngoài ra, khách hàng có thể tùy chọn thêm màn hình phụ 10,9 inch dành cho hành động phía trước, tạo ra một khoảng trống công nghệ đậm nét.

Trên Audi A5 tiêu chuẩn, khách hàng có thể chọn bánh xe kích thước 18 inch hoặc 19 inch, đi kèm lốp run-flat phù hợp cho mọi mùa. Trong khi đó, Audi S5 được trang bị bánh xe 19 inch hoặc 20 inch, với tùy chọn lốp run-flat hoặc lốp chuyên dụng cho mùa hè. Ảnh: autoblog

Audi cũng mang đến hệ thống "Đèn tương tác" (IAL), một dải đèn LED chạy bảng ngang tá, có khả năng phát sáng khi xe được khóa/mở khóa, khi sử dụng đèn tín hiệu hoặc kích hoạt ổ đĩa hỗ trợ các tính năng.

Ảnh: autoblog

Một điểm nhấn khác là màn hình hiển thị tùy chỉnh HUD, có kích thước lớn hơn 85% so với hệ thống trước đó, mang lại trải nghiệm lái xe trực quan hơn.

Hệ thống âm thanh Bang & Olufsen Premium với 20 loa, công suất lên tới 810W, hứa hẹn mang đến chất lượng âm thanh 3D đỉnh cao. Điểm độc lập là bốn loa tích hợp ngay trong tiêu đề đầu trước, giúp tối ưu trải nghiệm cá nhân và đảm bảo cuộc gọi điện thoại hoặc chỉ dẫn đường không ảnh hưởng đến người ngồi cùng xe.

Ảnh: autoblog

Giá bán và thời điểm ra mắt

Audi A5/S5 2025 sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ trước quý II năm 2025. Mức giá khởi động dự kiến ​​từ 47.700 USD , chưa bao gồm phí vận hành và giao xe (1.295 USD).