Chuyển động số
Cuộc sống số

Vương quốc Anh tăng mức viện trợ lên đến 800.000 bảng Anh

Hồng Anh

Hồng Anh

09:55 | 22/11/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Cùng với khoản viện trợ 500.000 bảng Anh hồi tháng 10, tổng mức hỗ trợ khẩn cấp của Anh cho Việt Nam trong năm nay lên 800.000 bảng Anh (khoảng 27 tỷ đồng).
Morphy Richards - Thương hiệu gia dụng hàng đầu Vương quốc Anh chính thức ra mắt thị trường Việt Nam Bộ Tài chính tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh Tổng Bí thư Tô Lâm dự tòa đàm về công nghệ AI và chip bán dẫn tại Anh
Vương quốc Anh tăng mức viện trợ lên đến 800.000 bảng Anh
Bí thư Thứ nhất phụ trách Khí hậu và Thiên nhiên - Đại sứ quán Anh, Fergus McBean, trao tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua tại Lạng Sơn

Khoản viện trợ này nằm trong gói hỗ trợ của Vương quốc Anh dành cho Việt Nam và Philippines – hai quốc gia khu vực ASEAN đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các cơn bão vừa qua.

Tại Việt Nam, tình hình lũ lụt ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn đang diễn biến phức tạp sau tác động của bão Kalmaegi và mưa lớn kéo dài. Mực nước sông tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai đã lên rất cao, một số nơi vượt đỉnh lũ lịch sử. Khoản hỗ trợ bổ sung sẽ được triển khai thông qua UNICEF theo chương trình phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Việt Nam (VDDMA), nhằm cung cấp cứu trợ khẩn cấp tại tỉnh Gia Lai.

Vương quốc Anh tăng mức viện trợ lên đến 800.000 bảng Anh
Gói hỗ trợ bao gồm trợ cấp tiền mặt, nước sạch và đồ dùng vệ sinh cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai

Gói hỗ trợ bao gồm trợ cấp tiền mặt, nước sạch và đồ dùng vệ sinh cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai.

“Là Đối tác Chiến lược Toàn diện và thành viên của Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai Việt Nam (DRRP), Vương quốc Anh sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để giải quyết các nhu cầu cấp thiết và đóng góp vào nỗ lực tăng cường khả năng chống chịu khí hậu và thích ứng dài hạn.” Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết.

Đại sứ quán anh tăng mức viện trợ viện trợ cho Việt Nam ủng hộ đồng bào lũ lụt thiên tai Viên chức

Bài liên quan

Học sinh thiết kế nhà nổi nhằm ứng phó thiên tai

Học sinh thiết kế nhà nổi nhằm ứng phó thiên tai

Chính phủ Anh nỗ lực chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

Chính phủ Anh nỗ lực chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

Kết thúc

Kết thúc 'Tuần lễ Công nghệ Anh tại Đông Nam Á 2024'

Có thể bạn quan tâm

Gần 400 doanh nghiệp tham dự Triển lãm Ngũ kim duy nhất tại Việt Nam

Gần 400 doanh nghiệp tham dự Triển lãm Ngũ kim duy nhất tại Việt Nam

Cuộc sống số
Triển lãm Quốc tế Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay Việt Nam lần thứ 10 - Vietnam Hardware & Hand Tools Expo 2025 (VHHE 2025) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 4-6/12/2025 tại Nhà B, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.
Công an phường Thanh Liệt mở Hội nghị lắng nghe dân góp ý

Công an phường Thanh Liệt mở Hội nghị lắng nghe dân góp ý

Cuộc sống số
Công an phường Thanh Liệt mở Hội nghị để người dân đánh giá công tác an ninh và góp ý về cách làm việc của cảnh sát khu vực, thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng sát dân sau khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp.
Nhà đàm phán Hội nghị Paris Nguyễn Thị Bình nhận giải cao quý từ Ấn Độ

Nhà đàm phán Hội nghị Paris Nguyễn Thị Bình nhận giải cao quý từ Ấn Độ

Cuộc sống số
Ngày 18/11/2025 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đã long trọng tổ chức lễ trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Bình.
LocknLock triển khai chương trình

LocknLock triển khai chương trình 'Cùng Huế vững vàng sau bão lũ' tại AEON Mall Huế

Cuộc sống số
Từ 19–23/11, LocknLock phối hợp AEON Mall Huế tổ chức chương trình “LocknLock cùng Huế vững vàng sau bão lũ”, mang đến hơn 3.000 sản phẩm gia dụng giảm đến 50% và nhiều hoạt động sẻ chia nhằm hỗ trợ người dân Thừa Thiên Huế sớm ổn định cuộc sống sau bão Kalmaegi.
Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Cuộc sống số
Tối 17/11 tại Hà Nội, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 đã chính thức khai mạc tại rạp Kim Mã (Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, Hà Nội). Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức.
Xem thêm

Đọc nhiều

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

CKTG 2025:

CKTG 2025: 'Đại chiến viễn thông' kết thúc, T1 vô địch 3 lần liên tiếp

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 23°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
24°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 31°C
mây cụm
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
31°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
30°C
Đà Nẵng

23°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
23°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 23°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
13°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
21°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
17°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
15°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
14°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
12°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
13°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
12°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
12°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
12°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
15°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
14°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
16°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
15°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
24°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
20°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
18°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
16°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
24°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
23°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 22°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
13°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
17°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
17°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
16°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
14°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
13°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
12°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
13°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
20°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
15°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
14°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
21°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
22°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
28°C
Quảng Bình

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
17°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
17°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
17°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
16°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
16°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
15°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
15°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
15°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
15°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
16°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
20°C
Thừa Thiên Huế

20°C

Cảm giác: 20°C
sương mờ
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
21°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
20°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
20°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
19°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
19°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16466 16734 17309
CAD 18157 18433 19046
CHF 31928 32309 32959
CNY 0 3470 3830
EUR 29705 29977 31007
GBP 33702 34090 35024
HKD 0 3255 3458
JPY 161 165 172
KRW 0 16 18
NZD 0 14468 15053
SGD 19622 19903 20437
THB 728 791 846
USD (1,2) 26088 0 0
USD (5,10,20) 26130 0 0
USD (50,100) 26158 26178 26392
Cập nhật: 22/11/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,157 26,157 26,392
USD(1-2-5) 25,111 - -
USD(10-20) 25,111 - -
EUR 30,032 30,056 31,212
JPY 165.05 165.35 172.34
GBP 34,146 34,238 35,061
AUD 16,769 16,830 17,279
CAD 18,424 18,483 19,018
CHF 32,441 32,542 33,234
SGD 19,802 19,864 20,489
CNY - 3,662 3,761
HKD 3,335 3,345 3,430
KRW 16.59 17.3 18.58
THB 776.19 785.78 836.59
NZD 14,499 14,634 14,985
SEK - 2,721 2,802
DKK - 4,017 4,135
NOK - 2,539 2,614
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,963.28 - 6,694.07
TWD 760.63 - 915.72
SAR - 6,931.88 7,260.26
KWD - 83,772 88,633
Cập nhật: 22/11/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,170 26,172 26,392
EUR 29,821 29,941 31,072
GBP 33,860 33,996 34,963
HKD 3,317 3,330 3,437
CHF 32,156 32,285 33,179
JPY 163.65 164.31 171.17
AUD 16,684 16,751 17,287
SGD 19,813 19,893 20,431
THB 791 794 829
CAD 18,376 18,450 18,984
NZD 14,498 15,004
KRW 17.19 18.77
Cập nhật: 22/11/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26114 26114 26392
AUD 16620 16720 17653
CAD 18353 18453 19466
CHF 32327 32357 33943
CNY 0 3671.5 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 29929 29959 31695
GBP 33941 33991 35754
HKD 0 3390 0
JPY 164.6 165.1 175.66
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6520 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14554 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19771 19901 20633
THB 0 755.9 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 14780000 14780000 14980000
SBJ 13000000 13000000 14980000
Cập nhật: 22/11/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,180 26,230 26,392
USD20 26,180 26,230 26,392
USD1 23,880 26,230 26,392
AUD 16,680 16,780 17,919
EUR 30,097 30,097 31,250
CAD 18,297 18,397 19,730
SGD 19,850 20,000 20,588
JPY 165.01 166.51 171.27
GBP 34,082 34,232 35,045
XAU 14,828,000 0 15,032,000
CNY 0 3,556 0
THB 0 791 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 22/11/2025 13:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 146,100 149,100
Hà Nội - PNJ 146,100 149,100
Đà Nẵng - PNJ 146,100 149,100
Miền Tây - PNJ 146,100 149,100
Tây Nguyên - PNJ 146,100 149,100
Đông Nam Bộ - PNJ 146,100 149,100
Cập nhật: 22/11/2025 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 ▲60K 15,040 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,840 ▲60K 15,040 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,840 ▲60K 15,040 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,740 ▲60K 15,040 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,740 ▲60K 15,040 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,740 ▲60K 15,040 ▲60K
NL 99.99 14,040 ▲60K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,040 ▲60K
Trang sức 99.9 14,300 ▲60K 14,930 ▲60K
Trang sức 99.99 14,310 ▲60K 14,940 ▲60K
Cập nhật: 22/11/2025 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 ▲6K 1,504 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 ▲6K 15,042 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 ▲6K 15,043 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 146 ▼1308K 1,485 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 146 ▼1308K 1,486 ▲1338K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,445 ▲6K 1,475 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 14,154 ▼126792K 14,604 ▼130842K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,286 ▲450K 110,786 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 9,296 ▼83256K 10,046 ▼90006K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,634 ▲366K 90,134 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,651 ▲350K 86,151 ▲350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 54,164 ▲251K 61,664 ▲251K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 ▲6K 1,504 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 ▲6K 1,504 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 ▲6K 1,504 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 ▲6K 1,504 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 ▲6K 1,504 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 ▲6K 1,504 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 ▲6K 1,504 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 ▲6K 1,504 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 ▲6K 1,504 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 ▲6K 1,504 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 ▲6K 1,504 ▲6K
Cập nhật: 22/11/2025 13:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Di Động Việt triển khai

Di Động Việt triển khai 'Black Tech Day' lớn nhất năm 2025

Fujifilm X-T30 III nhẹ 378 gram, chip xử lý nhanh gấp đôi, quay video 6.2K

Fujifilm X-T30 III nhẹ 378 gram, chip xử lý nhanh gấp đôi, quay video 6.2K

Bosch và màn ‘lột xác’ cùng Huy Trần

Bosch và màn ‘lột xác’ cùng Huy Trần

vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam

vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ứng dụng công nghệ chiến lược kiến tạo tương lai số

Ứng dụng công nghệ chiến lược kiến tạo tương lai số

Giao dịch QR tăng hơn 150%, ngân hàng thúc đẩy chuyển đổi sang QR thanh toán

Giao dịch QR tăng hơn 150%, ngân hàng thúc đẩy chuyển đổi sang QR thanh toán

Google Search tích hợp Gemini 3: Khởi đầu kỷ nguyên tìm kiếm đa phương thức

Google Search tích hợp Gemini 3: Khởi đầu kỷ nguyên tìm kiếm đa phương thức

Sự cố Cloudflare ngày 18/11/2025: Internet toàn cầu tê liệt

Sự cố Cloudflare ngày 18/11/2025: Internet toàn cầu tê liệt

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Tám thập kỷ Nhân Văn: Khi truyền thống nâng đỡ tương lai

Tám thập kỷ Nhân Văn: Khi truyền thống nâng đỡ tương lai

GEIMS Việt Nam 2025 - Khởi nguồn làn sóng sản xuất thông minh của ngành điện tử

GEIMS Việt Nam 2025 - Khởi nguồn làn sóng sản xuất thông minh của ngành điện tử

Di sản 80 năm - Những giá trị bền vững của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Di sản 80 năm - Những giá trị bền vững của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Hào khí 80 năm Văn khoa: Từ Sắc lệnh số 45 đến tầm vóc đại học tinh hoa

Hào khí 80 năm Văn khoa: Từ Sắc lệnh số 45 đến tầm vóc đại học tinh hoa

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Di Động Việt triển khai

Di Động Việt triển khai 'Black Tech Day' lớn nhất năm 2025

Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên cuối tuần

Nvidia gửi tín hiệu mạnh mẽ về nhu cầu hạ tầng AI toàn cầu sau báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng

Nvidia gửi tín hiệu mạnh mẽ về nhu cầu hạ tầng AI toàn cầu sau báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng

Ray Dalio: Thị trường đang ở trong vùng bong bóng nhưng không có nghĩa nên bán ngay

Ray Dalio: Thị trường đang ở trong vùng bong bóng nhưng không có nghĩa nên bán ngay

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Foxconn hợp tác OpenAI, Nvidia để thoát khỏi vai trò lắp ráp iPhone

Foxconn hợp tác OpenAI, Nvidia để thoát khỏi vai trò lắp ráp iPhone

Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt cho doanh nghiệp nhà nước

Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt cho doanh nghiệp nhà nước

BIC lần thứ 2 liên tiếp dẫn đầu Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm

BIC lần thứ 2 liên tiếp dẫn đầu Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm

VNPT khởi động cuộc thi

VNPT khởi động cuộc thi 'Age of Ainicorns'

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC giá 4,669 tỷ đồng - mẫu SUV PHEV đầu tiên tại Việt Nam

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC giá 4,669 tỷ đồng - mẫu SUV PHEV đầu tiên tại Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Xuất hiện thông tin về sự kiện huyền thoại LMHT Faker đến Việt Nam

Xuất hiện thông tin về sự kiện huyền thoại LMHT Faker đến Việt Nam

Thua ngược đầy tiếc nuối, Đội tuyển LMHT Việt Nam dừng bước tại ECA 2025

Thua ngược đầy tiếc nuối, Đội tuyển LMHT Việt Nam dừng bước tại ECA 2025

The Game Awards 2025: Lộ diện danh sách đề cử Game of the Year

The Game Awards 2025: Lộ diện danh sách đề cử Game of the Year

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi