Morphy Richards - Thương hiệu gia dụng hàng đầu Vương quốc Anh chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Với di sản gần 90 năm hình thành và phát triển, Morphy Richards mang đến người tiêu dùng Việt triết lý “Cuộc sống có gu – Chọn điều đáng giá”, cùng ba giá trị cốt lõi: Thiết kế chuẩn Anh quốc – Tái định nghĩa gu bếp chuẩn – An toàn vì sức khỏe người tiêu dùng.

Được thành lập từ năm 1936, Morphy Richards là biểu tượng gia dụng toàn cầu, hiện diện tại hơn 50 quốc gia với hàng triệu sản phẩm như ấm đun nước, máy pha cà phê, nồi chiên không dầu, lò nướng, máy hút bụi…

Thương hiệu gia dụng hàng đầu Vương quốc Anh Morphy Richards chính thức ra mắt thị trường Việt Nam.

Sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật thiết kế Anh quốc và công nghệ hiện đại giúp thương hiệu được yêu thích tại châu Âu và nhiều thị trường quốc tế.

Tại Việt Nam, Hesman là đơn vị tiên phong đưa Morphy Richards đến với người tiêu dùng. Với kinh nghiệm phân phối các thương hiệu quốc tế và tầm nhìn phát triển thị trường bền vững, Hesman cam kết giữ trọn giá trị nguyên bản của Morphy Richards, đồng thời tối ưu dịch vụ hậu mãi, bảo hành và trải nghiệm khách hàng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đoàn Việt Dũng – đại diện Hesman cho biết tầm nhìn của thương hiệu là trở thành biểu tượng thiết bị gia dụng tin cậy tại Việt Nam, mang dấu ấn thiết kế tinh tế và phong cách sống hiện đại.

Cặp đôi diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga là đại sứ Morphy Richards tại Việt Nam.

Ba trụ cột chiến lược Morphy Richards theo đuổi tại thị trường Việt Nam gồm: Thiết kế chuẩn Anh quốc: Sang trọng, tinh tế, tối ưu công năng. Tái định nghĩa gu bếp chuẩn: Căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là không gian kết nối và thể hiện phong cách sống. An toàn vì sức khỏe: Vật liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ bảo toàn dưỡng chất và thân thiện với môi trường.

Đáng chú ý, thương hiệu cũng công bố cặp đôi diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga là đại sứ Morphy Richards tại Việt Nam. Với phong cách sống trẻ trung, hiện đại và luôn hướng tới những giá trị chất lượng, Bình An và Phương Nga được xem là gương mặt đại diện hoàn hảo, truyền tải tinh thần “Cuộc sống có gu – Chọn điều đáng giá”mà Morphy Richards theo đuổi