Là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế tối giản và chức năng tiện dụng, Jenniferoom hứa hẹn mang đến giải pháp sống thời thượng và đầy cảm hứng, phù hợp với không gian sống của thế hệ trẻ.

Jenniferoom - Thiết kế tối giản

Với triết lý “Tối giản, thời thượng, là chính mình”, Jenniferoom tạo dấu ấn khác biệt bằng những sản phẩm nhỏ gọn, thẩm mỹ cao và đặc biệt phù hợp với xu hướng hộ gia đình 1–2 người – vốn chiếm đến 63% tổng số hộ tại Hàn Quốc tính đến năm 2023 và đang gia tăng nhanh chóng tại các đô thị lớn của Việt Nam.

Không chỉ đơn thuần là những sản phẩm gia dụng phục vụ nhu cầu hằng ngày, Jenniferoom mang đến làn gió mới cho không gian sống hiện đại – nơi thiết kế không chỉ đẹp mà còn tinh giản, tiện dụng và truyền cảm hứng.

Jenniferoom chính thức gia nhập thị trường Việt Nam.

Thương hiệu loại bỏ mọi chi tiết rườm rà để tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: sự thoải mái, tính thẩm mỹ và cảm xúc tích cực. Dù trong không gian nhỏ hay rộng lớn, sản phẩm của Jenniferoom

luôn hài hòa, thanh lịch, phản ánh đúng nhịp sống thời thượng của thế hệ mới. Từ đường nét đến chức năng, mọi thứ đều được tính toán để đơn giản hóa thao tác, tạo cảm hứng trong từng trải nghiệm thường nhật.

Với bốn dòng sản phẩm chính gồm Home Café (thiết bị pha chế cho phong cách sống cà phê tại gia), Kitchen (dụng cụ nấu nướng gọn nhẹ và tiện lợi), Living (sản phẩm hỗ trợ sinh hoạt thường ngày) và Lifestyle (đồ dùng chăm sóc bản thân & không gian sống), Jenniferoom đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng trẻ hiện đại – những người tìm kiếm sự “đủ đầy” trong từng món đồ nhỏ gọn, tinh tế và hài hòa với không gian sống.

Màn chào sân ấn tượng tại Việt Nam

Việt Nam là một trong những thị trường được Jenniferoom đánh giá cao nhờ sự tương đồng trong xu hướng sống tối giản, đô thị hóa và nhu cầu nâng cấp trải nghiệm sống tại nhà.

Thương hiệu sẽ chính thức ra mắt dưới sự phân phối độc quyền của LocknLock vào ngày 15/8 tại TP Hồ Chí Minh, quy tụ đông đảo đại diện báo chí, đối tác chiến lược, nhà phân phối, KOLs ,và đại diện LocknLock và những người yêu thích phong cách sống hiện đại.

Tại sự kiện, đại diện nhãn hàng sẽ chia sẻ chi tiết về định hướng phát triển của Jenniferoom bao gồm triết lý thiết kế đặc trưng, công năng của những sản phẩm chủ lực, tầm nhìn phát triển thương hiệu cũng như chiến lược phân phối trong thời gian tới. Không gian sự kiện cũng được thiết kế như một “mini showroom” thu nhỏ, nơi khách mời có thể trực tiếp quan sát, dùng thử và tương tác với các sản phẩm trưng bày. Đội ngũ tư vấn viên và đại diện nhãn hàng sẽ đồng hành xuyên suốt để giới thiệu chi tiết từng sản phẩm, giúp khách mời hiểu rõ hơn về tinh thần mà thương hiệu hướng đến – đó là sự tối giản, cảm xúc và tính cá nhân hóa trong từng trải nghiệm sử dụng.

Jenniferoom tin rằng, niềm tin của khách hàng với thương hiệu không đến từ những lời quảng bá, mà được bắt đầu từ chính những trải nghiệm thực sự. Với màn chào sân tại Việt Nam, Jenniferoom đặc biệt chú trọng vào yếu tố trải nghiệm thực tế tại điểm bán – nơi được coi là cú chạm đầu tiên với khách hàng.

Theo đó, từ ngày 16/8/2025, người tiêu dùng có thể trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm Jenniferoom nổi bật như Máy pha café 19BAR, Lò nướng điện, Máy sấy tóc Air Glow LED, Quạt sạc điện BLDC,... tại chuỗi cửa hàng LocknLock trên toàn quốc, bao gồm: Hà Nội (AEON MALL Long Biên, The Garden, Vincom Royal City, Lotte Mall Tây Hồ, Vincom Ocean Park, Vincom Times City, Vincom Smart City, Vincom Liễu Giai, Vincom Trần Duy Hưng), TP.HCM (Crescent Mall, Estella Place, AEON Mall Tân Phú, AEON Mall Bình Tân, Landmark 81), Đà Nẵng: Vincom Đà Nẵng.

Tại đây, khách hàng sẽ được trải nghiệm sản phẩm tại khu trưng bày riêng, nhận tư vấn trực tiếp từ nhân viên, cùng nhiều hoạt động tương tác như pha chế cà phê, trổ tài nấu ăn nhanh với lò nướng, thử tài pha chế cùng các dòng máy xay sinh tố, làm đẹp... và nhận vô vàn quà tặng hấp dẫn. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa chiến lược xây dựng niềm tin thương hiệu thông qua việc cho phép người tiêu dùng “chạm – nhìn – dùng thử” sản phẩm trước khi quyết định mua hàng.

Ưu đãi đặc biệt chào đón Jenniferoom

Chào đón sự có mặt của Jenniferoom tại Việt Nam, tất cả sản phẩm từ thương hiệu sẽ được áp dụng ưu đãi giảm giá 30% trong thời gian đặt trước từ 4/8 đến 14/8. 50 đơn hàng đầu tiên sẽ nhận ngay bộ quà tặng 3 món giá trị, gồm: bình giữ nhiệt LocknLock LHC4321LVOL 650ml, chảo LocknLock Index IH 22cm và móc khóa lưu niệm chính hãng.

Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội tham gia vòng quay may mắn, nhận về các voucher giảm giá lên đến 20%, cùng ưu đãi freeship toàn quốc áp dụng cho tất cả đơn hàng ngay khi mở bán chính thức.