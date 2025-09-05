JENNIFEROOM - Làn gió mới cho không gian sống hiện đại tại Việt Nam

JENNIFEROOM, thương hiệu gia dụng cao cấp đến từ Hàn Quốc, gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 8/2025, mang đến làn gió mới cho không gian sống với thông điệp "để bạn là chính bạn".

JENNIFEROOM - Một phong cách sống tối giản

Trong hành trình tìm lại sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại, ngày càng nhiều người trẻ – đặc biệt là nhóm độc thân thành thị – đang dần thay đổi từ những thói quen nhỏ nhất. Buổi sáng, thay vì mua vội một ly cà phê mang đi, họ bắt đầu tự chuẩn bị những món đồ uống lành mạnh tại nhà.

Với máy xay sinh tố cầm tay JENNIFEROOM, việc tạo ra một ly sinh tố xanh mỗi sáng trở nên đơn giản và nhẹ nhàng. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ vệ sinh và vừa đủ cho một khẩu phần cá nhân, chiếc máy nhanh chóng trở thành “người bạn đồng hành” trong lối sống tối giản. Những ngày cần sự tỉnh táo, một ly cà phê nóng ngay tại nhà đã trở thành “nghi thức” khởi đầu buổi sáng.

Máy pha cà phê tự động của JENNIFEROOM sở hữu áp suất 19 Bar, cối xay cao cấp cùng màn hình LED thông minh và chế độ tự làm sạch, giúp người dùng dễ dàng tận hưởng tách cà phê đậm đà chỉ với vài thao tác đơn giản.Nhờ thiết kế tinh gọn, tối ưu và đề cao trải nghiệm cá nhân, các sản phẩm của JENNIFEROOM đang dần trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai theo đuổi lối sống tối giản, tự chủ và tích cực. Không còn những thiết bị cồng kềnh, không còn thao tác rườm rà – mọi thứ giờ đây đều đơn giản, thông minh và gọn gàng, đúng như cách mà thế hệ trẻ hiện đại đang sống.

JENNIFEROOM - Tinh tế từ không gian sống thanh lịch

Giới trẻ luôn tin rằng không gian sống phản chiếu chính con người. Và JENNIFEROOM dường như hiểu rõ điều đó. Mỗi sản phẩm không chỉ hữu dụng, mà còn như một chi tiết trang trí tinh tế, giúp căn hộ nhỏ của họ thêm hài hòa và thời thượng.

Những ngày hè oi ả, chiếc quạt sạc điện gấp gọn trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu. Chiều cao linh hoạt, dễ cất giữ ở nhiều vị trí – thậm chí trên giá sách – và đủ nhỏ gọn để mang theo khi tham gia sự kiện hay trên set quay. Gam màu pastel nhẹ nhàng khiến góc phòng thêm hiện đại, còn ánh sáng LED dịu từ quạt vào ban đêm có thể thay đèn ngủ, mang lại cảm giác thư thái và giúp chìm vào giấc ngủ sâu.

Không chỉ đơn thuần là một thiết bị làm khô tóc, máy sấy tóc Air Glow Led mang đến trải nghiệm chăm sóc tóc như ở spa ngay tại nhà với công nghệ cảm biến nhiệt và ion âm, giúp tóc nhanh khô mà vẫn mềm mượt, óng ả.

Nhờ những sản phẩm tinh tế ấy, căn hộ của giới độc thân đã thay đổi hoàn toàn. Từ “một chỗ ngủ qua đêm” thực sự trở thành tổ ấm, nơi họ luôn muốn trở về sau những giờ căng thẳng. Mỗi sản phẩm của JENNIFEROOM là một mảnh ghép tinh tế, giúp tạo nên căn phòng mang đậm dấu ấn cá nhân, tối giản, gọn gàng nhưng vẫn thời thượng.

JENNIFEROOM – Để bạn là chính bạn

Giới độc thân ngày nay không cầu kỳ trong nấu nướng mà ưu tiên sự đơn giản, tiện lợi. Với lò nướng điện kết hợp hấp của JENNIFEROOM, bữa tối chỉ là lát sandwich giòn rụm cùng salad tươi ngon, nhanh gọn và đủ chất. Cuối tuần, họ có thể thoải mái làm bánh quy hay bánh sừng bò thơm phức, thưởng thức cùng cốc matcha hay cà phê pour-over.

Chiếc ấm điện thiết kế cổ ngỗng chuẩn barista với bộ điều khiển STRIX và chất liệu thép không gỉ đảm bảo an toàn và độ bền, giúp căn bếp thêm trọn vẹn cảm hứng.

Những trải nghiệm ấy giúp giới trẻ nhận ra bình yên không phải rời xa cuộc sống hối hả mà là tạo ra không gian riêng để được là chính mình. Căn hộ không còn chỉ là chốn ngủ qua đêm mà trở thành tổ ấm – nơi bắt đầu ngày mới với cà phê và âm nhạc, và kết thúc bằng hương thơm bánh mới nướng.

JENNIFEROOM mang đến hơn cả sản phẩm gia dụng – đó là triết lý sống tối giản, tinh tế và tích cực, góp phần định hình phong cách sống tự tin và thời thượng của thế hệ trẻ.

Song song với ra mắt thương hiệu, JENNIFEROOM triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua sắm tại hệ thống cửa hàng LocknLock và kênh online đến hết ngày 15/9/2025.