Rinh quà khủng, săn deal sốc tại Lock’n Summer Bắc Ninh

Đây là cơ hội để khách hàng trải nghiệm không gian mua sắm “mát rượi” giữa mùa nắng, với hàng loạt ưu đãi sâu, quà tặng hấp dẫn và hoạt động trải nghiệm văn hóa hấp dẫn.

Hội hè chuẩn Hàn - Mua sắm hóa cuộc chơi

Được đầu tư bài bản cả về không gian và trải nghiệm, kho hàng LocknLock rộng hơn 5.000m² sẽ được “biến hóa” thành một khu trải nghiệm mua sắm chuẩn Hàn - vừa hiện đại, vừa rực rỡ sắc màu lễ hội.

Không chỉ là nơi săn sale, sự kiện còn đưa khách hàng đắm chìm trong trải nghiệm “K-lifestyle” với âm nhạc Hàn Quốc sôi động, ẩm thực đường phố hấp dẫn, khu nhà phao - bể cát vui chơi miễn phí cho trẻ em, bắp rang bơ, kem, nước giải khát dành cho tất cả khách tham quan. Một hành trình "du lịch Hàn" ngay giữa lòng Bắc Ninh đang chờ đón bạn!

Mua sắm thả ga, nhận quà cực đã

Tại Brand Day, khách hàng sẽ được thỏa thích lựa chọn hàng ngàn sản phẩm gia dụng cao cấp, thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ thông minh từ LocknLock với mức giảm giá lên đến 50%++. Ngoài những ưu đãi về giá, khách hàng còn nhân đôi niềm vui với “đại tiệc quà tặng” đến từ thương hiệu khi mua sắm chỉ từ 500,000đ.

Bên cạnh đó, khách hàng khi mua hàng từ 2 triệu đồng sẽ được tham gia rút thăm trúng thưởng với tỷ lệ trúng 100%, tổng cộng hơn 3.000 phần quà đang chờ trao tay. Ngoài ra, khách hàng di chuyển bằng ô tô và có hóa đơn từ 2 triệu đồng sẽ nhận thêm quà đặc biệt; riêng khách công đoàn sở hữu hóa đơn từ 20 triệu đồng sẽ được nhận những phần quà cao cấp.

Quà tặng tại chương trình

Sự kiện còn tăng thêm tính tương tác với loạt hoạt động hấp dẫn: minigame “dễ chơi, dễ trúng”, check-in nhận quà, khảo sát nhanh – quà trao liền tay, cùng 100 suất quà ưu tiên mỗi ngày dành cho những khách hàng đến sớm. LocknLock một lần nữa khẳng định vị thế thương hiệu tiên phong trong việc mang đến trải nghiệm mua sắm toàn diện – nơi khách hàng không chỉ “rinh deal khủng” mà còn tận hưởng trọn vẹn hành trình quà tặng và niềm vui.

Trải nghiệm trọn vẹn

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, LocknLock bố trí xe buýt miễn phí đưa đón từ nhiều địa điểm trong khu vực Bắc Ninh đến sự kiện mỗi ngày. Đồng thời, toàn bộ sản phẩm mua tại Brand Day đều được hưởng bảo hành chính hãng, đảm bảo uy tín và sự an tâm cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, chương trình ưu đãi từ ngân hàng đối tác như hoàn tiền 5% giá trị hóa đơn khi thanh toán qua BIDV cũng được áp dụng, gia tăng quyền lợi cho khách hàng sử dụng phương thức thanh toán thông minh.

Với sự kết hợp giữa ưu đãi mua sắm vượt trội, không gian được đầu tư chỉn chu và loạt trải nghiệm gắn kết gia đình, LocknLock Brand Day 2025 không chỉ là điểm đến lý tưởng cho tín đồ mua sắm mà còn là hoạt động cuối tuần thú vị cho mọi lứa tuổi. Đây là minh chứng cho nỗ lực của LocknLock trong việc không ngừng đổi mới, lấy khách hàng làm trung tâm và mang đến giá trị vượt mong đợi.