Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu lần thứ IV sắp diễn ra tại Hà Nội và Phú Thọ

Thông tin trên được Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nguyễn Đức Trịnh cho biết tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 20/11, tại Hà Nội.

Theo Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, qua 3 kỷ tổ chức tại Việt Nam, vào các năm 2014, 2016, 2018, Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu đã trở thành một dấu ấn uy tín của đời sống âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Mỗi kỳ tổ chức thu hút trên 200 nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ... đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới tham dự, mang đến một không gian giao lưu âm nhạc sôi động, bổ ích.

PGS. TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Hồng Trang

Năm 2025, Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu sẽ mở rộng quy mô, dự kiện có sự tham gia của 300 đại biểu, nghệ sĩ đến từ Liên bang Nga, Tatarstan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Adygeya, Đan Mạch, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Lào và Việt Nam.

Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra tại 3 địa điểm: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Công viên Di sản Cao Phong (Phú Thọ).

Lễ khai mạc và Chương trình Hòa nhạc Giao hưởng sẽ diễn ra vào 20h ngày 27/11, tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam cho biết, phía Việt Nam có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu 2025 sẽ bao gồm các loại hình biểu diễn: Hòa tấu giao hưởng; hòa tấu thính phòng; biểu diễn ca khúc. Điểm nhấn của Festival năm là đêm hòa nhạc dành riêng cho các tác giả trẻ Việt Nam. Ban tổ chức ưu tiên lựa chọn những tác phẩm khai thác chất liệu dân gian theo tinh thần đương đại.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức đồng thời tổ chức hoạt động giảng về kết hợp nhạc cụ Đông - Tây của GS. Deqing Wen; lớp học chỉ huy dàn nhạc cùng nhạc trưởng Borja Quintas; buổi hướng dẫn biểu diễn thính phòng của Dàn nhạc Thính phòng đương đại Matxcơva; giao lưu nghệ thuật tại Phú Thọ.

Được biết, Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu là diễn đàn nghệ thuật nhằm quảng bá những thành tựu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, quảng bá những tác phẩm mới của các nhạc sĩ Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đây cũng là dịp để các nhạc sĩ, nghệ sĩ nước ngoài hiểu sâu hơn về đất nước, con người, về nền văn hóa, âm nhạc Việt Nam; góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp và nâng cao vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam với thế giới.