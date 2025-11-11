Chuyển động số
Hà Nội náo nhiệt với sự kiện 'I Like It Korea Milk': Thử sữa Hàn Quốc, thưởng thức âm nhạc

Bình Lê

Bình Lê

09:32 | 11/11/2025
Trong hai ngày 8 và 9/11, tại không gian đi bộ Công viên Thống nhất TP Hà Nội, Hiệp Hội sữa Hàn Quốc phối hợp với các đơn vị liên quan của Việt Nam tổ chức sự kiện “I Like It Korea Milk”. Sự kiện được tổ chức thường niên nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm sữa nổi tiếng của của Hàn Quốc.
Tham gia chương trình “I Like It Korea Milk” năm nay có 6 doanh nghiệp sữa nổi tiếng của Hàn Quốc gồm: Seoul Milk, Yonsei Milk, Namyang Milk, Binggrae và Lotte Wellfood. Đến chương trình, người tiêu dùng Thủ đô được thăm gian hàng của các công ty sữa Hàn Quốc, trực tiếp nếm thử và trải nghiệm các sản phẩm sữa khác nhau của Hàn Quốc.

Sự kiện “I Like It Korea Milk” do Hiệp hội Sữa Hàn Quốc tổ chức tại Hà Nội thu hút hàng loạt thương hiệu như Seoul Milk, Namyang, Lotte, Binggrae, Yonsei…
Hàng nghìn người dân Thủ đô đã hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội “I Like It Korea Milk” diễn ra tại Công viên Thống Nhất.

Trước đó vào ngày 5/11 vừa qua, các thương hiệu sữa nổi tiếng này của Hàn Quốc cũng có mặt tại Triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm & đồ uống – (Vietfood & Beverage – Propack Vietnam 2025) khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội (ICE), số 91 Trần Hưng Đạo.

Tham dự sự kiện “I Like It Korea Milk” tại Hà Nội lần này, khán giả còn được hòa mình trong không khí vui tươi của âm nhạc với sự góp mặt của các ca sĩ MIN, Hoàng Dũng, JSOL, 52Hz, Minh Tốc & Lam.

Với mối quan hệ thân tình gắn bó, ngày nay Việt Nam và Hàn Quốc thường xuyên diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa lành mạnh nhằm mang đến những sân chơi giải trí thú vị phục vụ việc tiếp cận gần hơn giá trị tốt đẹp của 2 quốc gia. Trong đó, chương trình “I Like It Korean Milk” là lễ hội giải trí thường niên vào mùa hè tổ chức xen kẽ ở 2 miền Nam - Bắc, Việt Nam, bắt đầu khởi động từ 2017 đến nay. Lễ hội mở ra với mục đích chính đem đến sân chơi lành mạnh, tích cực cho giới trẻ cũng như những người yêu mến văn hóa cả 2 quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc với chủ đề đa dạng theo từng năm.

Đặc biệt hơn, chương trình “I Like It Korea Milk” được tổ chức hằng năm còn là cầu nối nhằm tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, mở rộng kinh tế, tạo cơ hội việc làm, đồng thời thể hiện nỗ lực để mang tới nhiều sản phẩm, mặt hàng sữa chất lượng phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mọi đối tượng.

Bên cạnh đó, với sự tài trợ của Hiệp Hội Sữa Hàn Quốc, người tiêu dùng Việt Nam sẽ được biết đến nhiều nhãn hàng sữa hơn và có nhiều sự lựa chọn hơn đối với sản phẩm này. Ngoài các nhãn hàng quen thuộc như Konkuk, Namyang, Lotte Foods, Binggrae, Yonsei, Seoul thì các nhãn hàng Ildong Food’is và Maeil cũng sẽ tham dự với nhiều sản phẩm đặc sắc, đa dạng như kem cá, sữa chuối, sữa tươi, sữa bột, sữa hạt…

Những dòng sữa với 100% vị sữa tươi thiên nhiên của Hàn Quốc, ứng dụng quy trình sản xuất nghiêm ngặt đem lại giá trị thuần khiết. Không những thế, với nhiều năm kinh nghiệm cũng như tìm tòi nghiên cứu, nguồn sữa luôn được lấy từ nông trại và nhà máy đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.

Ngoài việc khám phá các sản phẩm sữa Hàn Quốc, khán giả còn được thưởng thức nhiều tiết mục âm nhạc trẻ trung với sự tham gia của MIN, Hoàng Dũng, JSOL, 52Hz…
Ông Jeong Su Yong, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Hàn Quốc cho biết cho biết, từ năm 2017 đến nay, mỗi năm Hiệp hội sữa Hàn Quốc đều tổ chức các sự kiện văn hóa nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc giao lưu, tăng cường hợp tác, tạo sân chơi âm nhạc cho giới trẻ đồng thời giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm sữa chất lượng.

Ông Jeong Su Yong cho biết, Việt Nam là quốc gia nhập khẩu lớn thứ 3 các sản phẩm sữa của Hàn Quốc chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Theo chính sách phát triển kinh tế mới của Chính phủ Hàn Quốc, hiện đã và đang có rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đến sự phát triển của kinh tế Việt Nam và đầu tư vào thị trường này. Người dân Hàn Quốc đến Việt Nam du lịch càng nhiều và yêu thích vẻ đẹp của đất nước cũng như ẩm thực Việt Nam.

Lễ hội “I Like It Korea Milk” giới thiệu nhiều sản phẩm sữa Hàn Quốc mới tại Hà Nội.
Lễ hội “I Like It Korea Milk” tại Hà Nội thu hút đông đảo người tham dự, mang đến cơ hội trải nghiệm trực tiếp sản phẩm sữa Hàn Quốc và hoạt động văn hóa – âm nhạc.

““Chúng tôi rất mong khách hàng Việt Nam, người dân Việt Nam yêu mến các sản phẩm từ sữa của Hàn Quốc. Chúng tôi hứa sẽ đem đến cho các bạn những sản phẩm chất lượng cao nhất. Các sản phẩm sữa Hàn Quốc được đảm bảo vệ sinh từ khâu nguyên liệu cho đến quá trình sản xuất và hằng ngày chúng tôi đều sản xuất với tất cả những nguồn sữa mang đến từ các nông trại, khi nhận sản phẩm đem đi chế biến liền đảm bảo về vấn đề vệ sinh và độ tươi của sản phẩm”, ông Jeong Su Yong chia sẻ.

Ông Jeong Su Yong bày tỏ vui mừng khi thấy có nhiều người dân Việt Nam, khách hàng quan tâm tham gia sự kiện này, không chỉ quan tâm đến các sản phẩm sữa mà còn đến các hoạt động văn hoá nhờ đó mọi người chia sẻ những thông tin về sự kiện và những hình ảnh trên Youtube, mạng xã hội.

“Tôi thấy đây là một kênh truyền thông rất là hiệu quả, đem sản phẩm của chúng tôi đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Khi thị trường càng lớn hơn chúng tôi sẽ đầu tư, tạo ra nhiều sân chơi giao lưu giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với người tiêu dung Việt Nam”, ông Jeong Su Yong nhấn mạnh.

