Giải Bóng đá đường phố Tiger Street Football 2025 chính thức khởi tranh

Đặc biệt, hành trình này còn mang đến cơ hội chưa từng có tiền lệ cho các “mãnh hổ” được sát cánh trong làng bóng bản lĩnh cùng bốn huyền thoại bóng đá thế giới đến từ CLB Manchester United là Dimitar Berbatov, Nemanja Vidić, Luis Nani và Wes Brown.

Giải đấu bóng đá đường phố Tiger Street Football 2025 mở ra cơ hội thi đấu cho tất cả những người chơi bản lĩnh từ đủ 18 tuổi trở lên. Không yêu cầu kỹ năng hay phải có đội sẵn, chỉ cần khát khao chinh phục và tinh thần sẵn sàng theo đuổi đam mê để người chơi bước vào giải đấu sôi động này. Thời gian đăng ký tham gia Tiger Street Football 2025 bắt đầu từ ngày 29/8. Các vòng vô địch khu vực sẽ được tổ chức tại Nha Trang - khu vực Miền Trung (từ ngày 19/9 đến ngày 21/9), Cần Thơ - khu vực Đồng Bằng Sông Mekong (từ ngày 26/9 đến ngày 28/9), Miền Bắc (từ ngày 3/10 đến ngày 5/10) và TP.HCM - khu vực Đông Nam Bộ (từ ngày 10/10 đến ngày 12/10).

Tiger Street Football 2025 sẽ có sự góp mắt của 4 huyền thoại Manchester United tại đêm chung kết

Bốn đội giành chiến thắng tại bốn khu vực sẽ tiến vào chung kết Grand Finale, dự kiến diễn ra vào ngày 12/10 tại TP.HCM. Tại đây, những mãnh hổ xuất sắc không chỉ tranh chức vô địch mà còn chạm đến giấc mơ trải nghiệm đẳng cấp bóng đá danh giá nhất hành tinh khi được sát cánh trên sân đấu cùng các huyền thoại thế giới. Vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải đấu thể thao thông thường, trải nghiệm được trở thành đồng đội, chơi bóng dưới sự chỉ huy của bốn vị đội trưởng siêu sao chắc chắn sẽ là ký ức không thể nào quên nơi cảm xúc thăng hoa và đam mê bùng nổ, đúng với tinh thần của một giải đấu bóng đá thực thụ.

“Giải đấu bóng đá đường phố Tiger Street Football 2025 được kỳ vọng tạo ra cuộc chơi hoàn toàn khác biệt, nơi bản lĩnh là luật chơi và chỉ có đam mê dẫn lối. Đó cũng chính là bản lĩnh mãnh hổ, sẵn sàng bứt phá mọi giới hạn để theo đuổi đam mê mà Tiger Beer mong muốn truyền tải thông qua giải đấu này”. Bà Huỳnh Phương Thảo, Giám đốc Tiếp thị Cấp cao nhãn hiệu Tiger, chia sẻ.

Tiger Street Football 2025 sẽ áp dụng hình thức thi đấu 5v5, theo thể thức loại trực tiếp. Với tinh thần trái bóng còn lăn đam mê còn rực cháy. Đồng thời, sân đấu được kết hợp hai chất liệu mang đến trải nghiệm độc đáo chưa từng có cho các tuyển thủ. Thể thức “Giao bóng bản lĩnh”, các trận đấu sẽ mở màn bằng pha thả bóng từ trên cao, khơi dậy tinh thần thi đấu quyết liệt, giành lấy ưu thế ngay từ giây đầu tiên của người chơi bản lĩnh.

Ngoài ra, với mong muốn thổi bùng niềm tin “Phút Gầm Vang Bản Lĩnh - Tiger Time” vào phút cuối cùng của trận đấu, mọi bàn thắng trong khoảnh khắc quan trọng này đều được nhân đôi, biến từng đường bóng thành cơ hội lật ngược thế cờ. Đó chính là cơ hội giành danh hiệu “Cầu thủ bản lĩnh”, nhằm tôn vinh những bàn thắng ấn tượng và tinh thần chơi công bằng.

Bản lĩnh và đam mê, Tiger Street Football 2025 đã sẵn sàng chào đón mãnh hổ khắp Việt Nam. Đăng ký ngay tại https://tigerstreetfootball.com.vn/ để viết nên câu chuyện chinh phục của chính mình.