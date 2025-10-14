Tiger Street Football 2025 đã tìm ra chủ nhân của chức vô địch

Sau hơn một tháng tranh tài nảy lửa, chung kết cup Tiger Street Football 2025 đã diễn ra vào ngày 12/10 vừa qua với sự tham của các “Nhạc trưởng” Dimitar Berbatov cùng Tony M.U Bình Dương (đại diện khu vực TP.HCM mở rộng) đối đầu với Nemanja Vidić và FC HTC (đại diện miền Bắc). Ở vòng đấu khác, Luis Nani bắt tay cùng các chàng trai miền Tây, Phúc Đạo Diễn FC đã chạm trán với “Nhạc trưởng” Wes Brown và Hai Trường FC 2 (đại diện miền Trung).

Trận chung kết cuối cùng là màn đối đầu ngang tài ngang sức giữa Hai Trường FC 2 và Tony M.U Bình Dương. Đây cũng là lần hiếm hoi khán giả nhìn thấy “lá chắn thép” Wes Brown thi đấu tại hàng công.

Đương kim vô địch toàn quốc Tiger Street Football 2025 đến từ miền Trung - Hai Trường FC 2 - với sự dẫn dắt tài tình của thủ lĩnh Wes Brown

Sau trận cầu máu lửa, hai đội vẫn bất phân thắng bại với tỉ số 0-0, và trận đấu buộc phải bước vào loạt đá luân lưu đầy căng não. Sau 4 lần lưới rung lên ở cả hai phía, thủ môn của Hai Trường FC 2 đã thể hiện tinh thần thép khi mạnh mẽ chặn đứng cú sút của đối thủ, bảo vệ khung thành và tạo điều kiện cho đội nhà dứt điểm thành công với tỉ số 5 - 4.

“Khi bước vào lượt đá luân lưu, cả hai đội đều đã ngang tài ngang sức rồi. Chiến thắng cũng đang đến rất gần nên chỉ cần tập trung thật tốt!” Chàng trai đến từ miền biển, thủ thành Hai Trường FC 2, chia sẻ: “Nhưng điều tuyệt vời nhất đối với chúng tôi vẫn chính là được thi đấu cùng Wes Brown, đó là trải nghiệm từ trước đến nay chính tôi cũng không dám mơ đến!”.

Cuối cùng, Hai Trường FC 2 đã cùng đội trưởng Wes Brown chính thưccs giành chiếc cúp danh giá cùng giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Á quân thuộc về đội chủ nhà TP.HCM - Tony M.U Bình Dương với giải thưởng 50 triệu đồng, cùng đồng hạng Ba là Phúc Đạo Diễn FC và FC HTC với giải thưởng 30 triệu đồng.

Cả Dimitar Berbatov và Wes Brown đều vô cùng phấn khích trước thể thức “Giao bóng bản lĩnh” từ Tiger Street Football 2025

“Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến các trận đấu trong lồng như vậy. Dù là bóng đá phủi nhưng các cầu thủ đều chơi rất hay, chỉ cần rời mắt một lúc thì sẽ bỏ lỡ nhiều tình huống quan trọng. Tôi cảm thấy các luật chơi mới của giải đấu thực sự rất khó, như việc phải đá liên tục vì sân không có đường biên, hoặc 1 phút Tiger Time nhân đôi số điểm, nhưng căng thẳng như vậy mới đúng là vẻ đẹp của bóng đá.” Một khán giả đến xem chia sẻ.

Hành trình Tiger Street Football 2025 đã khép lại, nhưng tinh thần chiến đấu kiên cường đến phút cuối cùng, cảm xúc vỡ òa khi lội ngược dòng ngoạn mục trong Tiger Time hay sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả… đã tạo tên một mùa giải Tiger Street Football 2025 đầy cảm xúc.

Các cầu thủ Hai Trường FC 2 đã phải chiến đấu trong thời tiết mưa lớn tại Nha Trang

Không dừng lại ở thể thao, Tiger Street Football 2025 còn là sân chơi âm nhạc sôi động với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng thêm ngất ngây với niềm vui vì trúng phần thưởng đặc biệt như vé đến sân Old Trafford để xem trận derby Manchester vào tháng 1/2026.

“Nghệ sĩ sân cỏ” Dimitar Berbatov

Giải đấu Tiger Street Football 2025 đã thành công rực rỡ, thắp lên ngọn lửa đam mê, khẳng định tình yêu bóng đá có thể viết nên kỳ tích bằng đam mê và bản lĩnh.