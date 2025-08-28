Công nghệ số
Keysight hoàn thành đánh giá Chứng nhận PSA cấp 4 cho sản phẩm SiXG301 SoC của Silicon Labs

Ngọc Hà

Ngọc Hà

12:11 | 28/08/2025
Hôm nay (28/8), Keysight đã hoàn thành việc đánh giá an ninh bảo mật tuân thủ PSA Certified Level 4 đầu tiên trên thị trường cho giải pháp Secure Vault™ Series 3 trên SoC vô tuyến SixG301 của Silicon Labs.
Keysight hoàn thành đánh giá Chứng nhận PSA cấp 4 cho sản phẩm SiXG301 SoC của Silicon Labs

Việc hoàn thành đánh giá Chứng nhận PSA cấp 4 đầu tiên trên thị trường cho sản phẩm SiXG301 SoC của Silicon Labs, đánh dấu vị thế hàng đầu của Keysight trong lĩnh vực đo kiểm và chứng nhận an ninh bảo mật cho các thiết bị an toàn cao.

Trong bối cảnh IoT đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề, tình hình về các mối đe dọa an ninh bảo mật lại liên tục thay đổi. Những đối tượng xấu sử dụng ngày càng nhiều công cụ và kỹ thuật để thực hiện những cuộc tấn công tinh vi vào các thiết bị. Các khung chứng nhận như PSA Certified là công cụ quan trọng giúp các nhà sản xuất chứng minh rằng thiết bị của họ có thể đứng vững trước những mối đe dọa này.

Cấp độ 4 là cấp độ đảm bảo cao nhất trong khung này, kiểm thử khả năng chống chịu của các cấu phần an ninh bảo mật cốt lõi như các cấu phần Root of Trust (RoT), các phần tử an toàn (SE) được nhúng trong những nền tảng được kết nối. Những cấu phần này đóng vai trò trọng yếu trong việc bảo vệ dữ liệu, firmware và chức năng của thiết bị trong suốt vòng đời sản phẩm.

Với tư cách Test Lab ủy quyền của PSA Certified, Keysight thực hiện đánh giá cấp độ 4 tại phòng lab an ninh bảo mật của công ty, bằng cách đánh giá sâu về thiết kế, phân tích các lỗ hổng an ninh bảo mật và mô phỏng các cuộc tấn công tinh vi như Side-Channel Analysis và Fault Injection. Các bài kiểm thử này xác nhận khả năng chống chịu của sản phẩm trước những mối đe dọa tinh vi.

Vượt qua kỳ vọng ban đầu

Mặc dù kế hoạch ban đầu chỉ là đạt cấp độ 3, nhưng kiến thức chuyên môn sâu và cách tiếp cận linh hoạt của Keysight đã giúp Silicon Labs đạt chứng nhận Cấp độ 4 tiên tiến. Chứng nhận này xác nhận sức mạnh của thiết bị và vai trò trọng yếu của Keysight trong quá trình giúp khách hàng đưa các công nghệ an toàn, đáng tin cậy ra thị trường.

"Chứng nhận này là cột mốc quan trọng của Silicon Labs, đồng thời minh chứng sức mạnh quan hệ hợp tác giữa chúng tôi và Keysight," Rohit Ravichandran, Giám đốc sản phẩm An ninh bảo mật IoT tại Silicon Labs, chia sẻ. Ông nhấn mạnh Keysight đóng vai trò then chốt không chỉ trong việc hướng dẫn đánh giá mà còn thúc đẩy Silicon Labs vượt qua giới hạn của chính mình.

Marc Witteman, Giám đốc kỹ thuật tại Keysight, cho biết thành tựu này thể hiện mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và lâu dài với nhóm kỹ thuật Silicon Labs. "Keysight không chỉ chứng nhận, chúng tôi còn trang bị cho khách hàng công cụ, kiến thức chuyên môn và hỗ trợ để tự tin thiết kế cũng như cung cấp hiệu quả các sản phẩm bảo mật," ông Witteman nhấn mạnh.

Keysight Technologies hiện là công ty trong danh sách S&P 500, cung cấp các giải pháp thiết kế, giả lập và đo kiểm hàng đầu thị trường. Công ty phục vụ khách hàng trong các lĩnh vực truyền thông, tự động hóa công nghiệp, hàng không vũ trụ, quốc phòng, ô tô, chất bán dẫn và điện tử.

Chứng nhận PSA Certified Level 4 đầu tiên này không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của Keysight trong lĩnh vực đo kiểm bảo mật mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho ngành IoT. Khi các thiết bị kết nối ngày càng thâm nhập sâu vào cuộc sống, tiêu chuẩn bảo mật cấp cao nhất này sẽ trở thành kim chỉ nam cho các nhà sản xuất toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái IoT an toàn và đáng tin cậy hơn.

Keysight Technologies PSA Certified Level 4 Bảo mật Iot Silicon Labs SiXG301 chứng nhận bảo mật cao nhất Root of Trust an ninh thiết bị kết nối

Editor'sChoice

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

