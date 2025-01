Keysight và ETAS tăng cường an ninh bảo mật cho ngành ô tô

Thông qua thỏa thuận này, công cụ kiểm thử ngẫu nhiên thông minh ESCRYPT CycurFUZZ của ETAS sẽ được tích hợp vào nền tảng đo kiểm an ninh mạng cho ô tô Automotive Cybersecurity Test Platform của Keysight. Qua đó cung cấp cho các nhà sản xuất và nhà cung cấp linh kiện ô tô một giải pháp an ninh mạng ô tô toàn diện để đảm bảo xe được bảo vệ khi di chuyển.

Mức độ kết nối ngày càng cao của các hệ thống trên ô tô khiến các phương tiện được kết nối phải đối mặt với các nguy cơ an ninh mạng. Để đảm bảo an toàn và bảo mật cho phương tiện, cần phải giảm thiểu các nguy cơ này. Một quy trình kiểm thử an ninh bảo mật toàn diện, có hiệu quả là kiểm thử ngẫu nhiên, một phương pháp tự động hóa kiểm thử, theo đó các đầu vào không hợp lệ, không đúng định dạng hoặc không mong muốn được đưa vào thiết bị để phát hiện các khiếm khuyết và lỗ hổng bảo mật.

Nhờ tích hợp ESCRYPT CycurFUZZ vào giải pháp an ninh mạng ô tô của Keysight, các nhà sản xuất ô tô có thể nhanh chóng kiểm thử ngẫu nhiên các mục tiêu thông qua các giao diện mạng vùng điều khiển (CAN). Được tích hợp toàn phần vào giải pháp Keysight, công cụ CycurFUZZ cung cấp phần mềm thông minh để thực hiện kiểm thử ngẫu nhiên mạng CAN ở cấp độ mô-đun hoặc hệ thống. Nhờ đó, các nhà sản xuất có thể tự động quét thiết bị trong mạng CAN của ô tô cần kiểm thử để tìm kiếm các lỗ hổng an ninh bảo mật chưa biết và phát hiện các điểm yếu của phần mềm. Việc tích hợp với ESCRYPT CycurFUZZ đảm bảo giảm thiểu có hiệu quả các rủi ro an ninh mạng liên quan đến mạng CAN.

Thomas Goetzl, lãnh đạo mảng Giải pháp Năng lượng và Ô tô của Keysight, nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng kiểm thử sẵn sàng cho tương lai trong việc giảm thiểu rủi ro tấn công mạng vào ô tô.

Giải pháp an ninh mạng ô tô của Keysight cho phép đo kiểm tự động tất cả các lớp trong stack liên kết hệ thống mở (OSI) cho các giao diện trên xe, bao gồm Wi-Fi, di động, Bluetooth, CAN, và Ethernet để xác nhận hợp chuẩn tính chắc chắn của khối điều khiển điện tử (ECU) và khối điều khiển viễn trắc (TCU) hoặc toàn bộ xe. Ngoài ra, giải pháp này còn cho phép các nhà sản xuất và cung cấp linh kiện ô tô tuân thủ các quy định an ninh mạng quốc tế, chẳng hạn như UN R-155 và ISO / SAE 21434.

"Thỏa thuận của chúng tôi với Keysight là một ví dụ về hình thức hợp tác cho phép các nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp linh kiện của họ liên tục cải thiện chất lượng phần mềm và khả năng chống chịu trong không gian mạng cho các sản phẩm của họ." Eric Cesa, Phó Chủ tịch Bán hàng khu vực Bắc Mỹ và Brazil, ETAS, chia sẻ.

Thomas Goetzl, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc bộ phận Giải pháp Năng lượng và Ô tô của Keysight, cho biết: “Khả năng kiểm thử sẵn sàng cho tương lai là yếu tố rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro từ các cuộc tấn công mạng vào ô tô. Hợp tác với ETAS để kết hợp tính năng kiểm thử ngẫu nhiên nhanh này vào giải pháp an ninh mạng ô tô của chúng tôi sẽ giúp người dùng cuối đáp ứng các tiêu chuẩn ngành, đồng thời phát triển cơ sở dữ liệu kiến thức của họ về các mối đe dọa.”