Keysight mở rộng hỗ trợ tiêu chuẩn USB trong System Designer for USB

16:14 | 20/05/2025
Giải pháp System Designer for USB mới nhất dành cho thiết kế USB (Universal Serial Bus) tốc độ cao được tùy chỉnh cho máy tính cá nhân, thiết bị di động và các ứng dụng AI ngoại biên.
Hỗ trợ các tiêu chuẩn USB mới nhất, bao gồm USB4® Gen2, Gen3 và Gen4

Theo Keysight, là môi trường thiết kế thông minh, System Designer for USB cho phép mô hình hóa và mô phỏng toàn diện các hệ thống tuân thủ theo tiêu chuẩn USB4® mới nhất. Cách tiếp cận tiên tiến mang tính hệ thống này cho phép xác nhận hợp chuẩn ở cấp độ hệ thống, hợp lý hóa lộ trình phát hành sản phẩm.

Trong bối cảnh máy tính cá nhân và thiết bị di động tiếp tục đòi hỏi ngày càng nhiều dữ liệu, cần đảm bảo liên lạc đáng tin cậy giữa các giao diện USB để có thể truyền tải hiệu quả lượng dữ liệu lớn. Thị trường đang giải quyết thách thức này bằng cách công bố thông số kỹ thuật USB4®, có tốc độ lên tới 120Gbps và sử dụng điều chế tín hiệu biên độ xung ba mức (PAM3) với giao diện USB-C® vật lý tiêu chuẩn. Các nhà thiết kế có thể áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến này vào xác minh tính tuân thủ của giao diện USB4®, nâng cao hiệu quả giảm thiểu chi phí và rủi ro phát sinh khi phải thiết kế lại.

Lợi ích chính của giải pháp System Designer for USB:

System Designer for USB đơn giản hóa việc thiết lập các hệ thống USB phức tạp, bao gồm cấu hình đa liên kết, đa làn và đa mức (PAM3) thông qua môi trường thiết kế thông minh. Giải pháp này đơn giản hóa việc thiết lập mô phỏng và rút ngắn thời gian đưa ra nhận định đầu tiên.

Bộ tạo mô hình giao diện thuật toán USB Algorithmic Modelling Interface (AMI), hỗ trợ điều chế Non-Return to Zero (NRZ) và PAM3, giúp triển khai nhanh chóng và hiệu quả các hệ thống USB.

Giải pháp đo kiểm tuân thủ tích hợp dựa trên mô phỏng này giúp giảm chi phí thiết kế bằng cách giảm thiểu các lần thiết kế lại và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Hee-Soo Lee, Giám đốc bộ phận Kỹ thuật số tốc độ cao, Keysight EDA, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục mở rộng cách tiếp cận quy trình theo tiêu chuẩn để hỗ trợ khách hàng. Các sản phẩm số tốc độ cao của chúng tôi đang dẫn đầu thị trường EDA với phần mềm mô phỏng chính xác và tiên tiến nhất để phân tích tính toàn vẹn của tín hiệu và xác nhận đo kiểm tuân thủ. Tiêu chuẩn kỹ thuật số đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu năng của các hệ thống điện tử. Các nhà thiết kế có thể áp dụng giải pháp mô phỏng System Designer for USB của chúng tôi vào quy trình làm việc để rút ngắn chu kỳ phát triển, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.”

Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, vừa xác nhận rằng ChatGPT sẽ sớm cho phép người dùng trưởng thành truy cập nội dung khiêu dâm, đánh dấu một sự thay đổi chính sách lớn của công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.
Google mở rộng tính năng thử đồ bằng AI khi cập nhật ở nhiều quốc gia hơn và cho phép người dùng thử giày ảo.
Instagram đã thông báo ra mắt một cơ chế giải thưởng có tên là “Rings” nhằm vinh danh các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng này.
Theo đó, giải pháp Dell Private Cloud (đám mây riêng tư) chính thức ra mắt nhằm giúp công tác triển khai và quản lý hạ tầng đám mây riêng tư của doanh nghiệp dễ dàng hơn. Bên cạnh đó là những cải tiến về hệ thống lưu trữ của Dell bao gồm, các mẫu máy chủ PowerStore và PowerMax QLC mới, khả năng tự động hóa, và bảo mật được tăng cường.
Mới đạt giá trị 6,6 tỷ USD, OpenAI đang khiến cộng đồng công nghệ dậy sóng với Sora 2 – công cụ tạo video AI phong cách TikTok, chân thực đến kinh ngạc. Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng tái khơi lại tranh luận nội bộ về cân bằng giữa tính an toàn và quyền tự do sáng tạo.
