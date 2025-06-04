Roborock khai trương cửa hàng trải nghiệm Roborock Flagship Store đầu tiên tại Việt Nam

Khai trương Roborock Flagship Store đầu tiên tại Việt Nam

Roborock Flagship Store toạ lạc tại Lô B5-B6 Khu dân cư Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, được kiến tạo như một “trạm công nghệ” toàn diện, nơi mang đến mọi trải nghiệm cho người dùng, từ khám phá sản phẩm, tư vấn mua sắm đến dịch vụ hậu mãi đều hội tụ trong một điểm đến duy nhất. Mô hình này giúp người dùng có thể trải nghiệm ngay từ những lần “chạm” đầu tiên, rút ngắn hành trình mua sắm và đảm bảo sự hài lòng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Với diện tích hơn 150m², cửa hàng được thiết kế theo phong cách hiện đại và tối giản, tạo nên không gian mở và thân thiện.

Bên trong, các khu vực trưng bày được sắp xếp liền kề, giới thiệu đầy đủ các dòng robot hút bụi, máy hút bụi cầm tay và phụ kiện chính hãng.

Nổi bật ngay trung tâm là khu vực trải nghiệm thực tế, được thiết kế gần gũi như một ngôi nhà quen thuộc. Tại đây, khách hàng có thể tận mắt quan sát quá trình vận hành của thiết bị, trực tiếp tương tác và cảm nhận rõ ràng hiệu quả làm sạch trước khi đưa ra quyết định. Trải nghiệm này không chỉ giúp người dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm, mà còn là bước khởi đầu cho sự tin tưởng, yếu tố đặc biệt quan trọng để có thể đi đến những quyết định mua sắm.

Không chỉ dừng lại ở đó, Roborock Flagship Store còn tạo nên sự khác biệt thông qua dịch vụ tư vấn cá nhân hóa. Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng theo hình thức tư vấn 1:1, đảm bảo mỗi nhu cầu đều được lắng nghe kỹ lưỡng, mỗi lựa chọn sản phẩm đều phù hợp với thói quen sinh hoạt và không gian sống của từng gia đình.

Song song với không gian trưng bày và trải nghiệm thì cửa hàng còn đóng vai trò như một trung tâm tiếp nhận bảo hành chính hãng, nơi mọi yêu cầu liên quan đến kỹ thuật, bảo hành hoặc hỗ trợ sử dụng đều được xử lý nhanh chóng và tuân thủ đúng quy trình tiêu chuẩn. Việc tích hợp trung tâm bảo hành ngay tại cửa hàng giúp rút ngắn thời gian tiếp nhận và kiểm tra thiết bị, đẩy nhanh tiến độ xử lý các sự cố phát sinh.

Ngoài ra, Roborock còn triển khai dịch vụ giao hàng và lắp đặt tận nơi, đảm bảo mang lại trải nghiệm tiện lợi nhất cho khách hàng.

Với cửa hàng chính hãng đầu tiên tại Việt Nam, Roborock không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển thương hiệu, mà còn khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với người tiêu dùng Việt.

Trong tháng khai trương này, khách hàng đến tham quan và mua sắm tại Roborock Flagship Store sẽ có cơ hội nhận nhiều ưu đãi đặc biệt, bao gồm mức giảm giá lên đến 40% cùng loạt quà tặng hấp dẫn như máy lọc không khí Levoit Core Mini và nước lau sàn chuyên dụng Roborock dung tích 1l, tổng trị giá lên đến 3 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Roborock còn tri ân khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu với bộ quà tặng độc quyền gồm ba lô thời trang Roborock và dù chống tia UV cao cấp Roborock.