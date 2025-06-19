10 dấu hiệu dữ liệu cá nhân của bạn đang bị bán trên mạng

Minh họa về dữ liệu cá nhân của một người phụ nữ bị tiết lộ. Ảnh: foxnews

Thông tin cá nhân của hàng triệu người Việt Nam đang được mua bán công khai trên các sàn giao dịch dữ liệu toàn cầu. Những cuộc gọi lừa đảo liên tục, email quảng cáo xuất hiện bất thường hay cảnh báo đăng nhập từ thiết bị lạ hoàn toàn khác xa sự ngẫu nhiên, chúng chính là những dấu hiệu dữ liệu cá nhân bị mua bán trên mạng rõ ràng nhất mà người dùng có thể nhận biết.

Nghiên cứu từ Cybersecurity Ventures cho thấy thị trường dữ liệu cá nhân toàn cầu đạt giá trị 330 tỷ USD năm 2024, trong đó một phần lớn xuất phát từ việc khai thác thông tin người dùng mà họ hoàn toàn không hề biết. Vụ rò rỉ dữ liệu Adidas gần đây đã phơi bày hàng triệu hồ sơ cá nhân bao gồm tên, email, số điện thoại và địa chỉ nhà, tất cả đều trở thành "hàng hóa" trên thị trường ngầm.

Cơ chế hoạt động của thị trường dữ liệu ngầm

Thị trường môi giới dữ liệu hoạt động theo mô hình kinh tế phức tạp với nhiều tầng trung gian. Các nhà môi giới dữ liệu cá nhân thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau: hồ sơ công khai, mạng xã hội, website thương mại điện tử, ứng dụng di động và đặc biệt là từ các vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn. Sau đó, họ phân loại, làm sạch và đóng gói thông tin thành các bộ dữ liệu có giá trị thương mại.

Quá trình này diễn ra hoàn toàn tự động thông qua các thuật toán học máy tiên tiến. Hệ thống có khả năng liên kết thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để tạo ra hồ sơ chi tiết về một cá nhân, bao gồm thói quen mua sắm, sở thích cá nhân, tình trạng tài chính và thậm chí cả xu hướng chính trị. Mỗi hồ sơ hoàn chỉnh có thể được bán với giá từ vài cent đến hàng chục đô la tùy thuộc vào độ chi tiết và độ tin cậy của dữ liệu.

Các công ty quảng cáo, tổ chức tiếp thị và thậm chí cả những kẻ lừa đảo đều sẵn sàng trả tiền để có được những thông tin này. Điều đáng lo ngại hơn là việc mua bán dữ liệu cá nhân diễn ra hoàn toàn hợp pháp tại nhiều quốc gia, tạo ra một ngành công nghiệp trị giá hàng trăm tỷ đô la.

Minh họa dữ liệu cá nhân có sẵn trực tuyến. Ảnh: foxnews

10 dấu hiệu nhận biết thông tin cá nhân đang bị khai thác

Việc nhận biết sớm các dấu hiệu dữ liệu cá nhân bị mua bán trên mạng giúp người dùng có thể áp dụng biện pháp bảo vệ kịp thời trước khi thiệt hại trở nên nghiêm trọng hơn.

Thứ nhất, email spam tăng đột biến là tín hiệu cảnh báo đầu tiên và rõ ràng nhất. Khi hộp thư đến bắt đầu tràn ngập những email quảng cáo sản phẩm lạ, dịch vụ tài chính đáng ngờ hay các chương trình khuyến mãi mà bạn chưa bao giờ đăng ký, có nghĩa địa chỉ email đã được thêm vào danh sách tiếp thị được mua bán với giá rẻ. Những email này thường có đặc điểm chung là nội dung kém chất lượng, thiết kế thô sơ và gửi từ những tên miền không rõ nguồn gốc.

Thứ hai, cuộc gọi lừa đảo gia tăng bất thường cho thấy số điện thoại đã rơi vào tay các tổ chức telemarketing và lừa đảo. Những cuộc gọi này có thể đến từ các kẻ giả danh nhân viên ngân hàng, cơ quan thuế hay dịch vụ bảo hành xe hơi. Tần suất gọi cao, thậm chí nhiều lần trong ngày, chứng tỏ số điện thoại đang được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng lừa đảo.

Thứ ba, email yêu cầu đặt lại mật khẩu từ các dịch vụ mà bạn chưa từng sử dụng là dấu hiệu có người đang thử nghiệm truy cập tài khoản với thông tin cá nhân đã thu thập được. Những kẻ tấn công thường sử dụng email và thông tin cá nhân khác để thử đăng nhập vào nhiều trang web khác nhau, hy vọng tìm ra tài khoản mà nạn nhân sử dụng chung mật khẩu.

Thứ tư, các giao dịch nhỏ bất thường trong tài khoản ngân hàng thường là "giao dịch thử nghiệm" của tội phạm mạng. Họ sử dụng thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng bị rò rỉ để thực hiện những giao dịch có giá trị thấp nhằm kiểm tra tính hợp lệ của thông tin trước khi tiến hành những vụ lừa đảo lớn hơn.

Thứ năm, việc bị khóa khỏi chính tài khoản của mình cho thấy kẻ tấn công đã có đủ thông tin để thực hiện quy trình khôi phục mật khẩu. Với đầy đủ thông tin cá nhân, chúng có thể trả lời chính xác các câu hỏi bảo mật và chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn tài khoản.

Thứ sáu, bạn bè báo cáo nhận được tin nhắn lạ từ tài khoản mạng xã hội của bạn chứng tỏ tài khoản đã bị xâm nhập. Tội phạm mạng thường sử dụng tài khoản bị chiếm để gửi tin nhắn lừa đảo đến danh sách bạn bè, tận dụng lòng tin để thực hiện các vụ lừa đảo tinh vi hơn.

Thứ bảy, sự xuất hiện của nhiều tài khoản giả mạo theo dõi hoặc kết bạn trên mạng xã hội có thể là dấu hiệu của một chiến dịch thu thập thông tin có tổ chức. Những tài khoản này thường có hồ sơ sơ sài, ít hoạt động thực tế và được tạo ra với mục đích theo dõi hoạt động cá nhân để thu thập thêm dữ liệu.

Thứ tám, thông tin cá nhân được điền sẵn trên các website mới cho thấy dữ liệu đã được chia sẻ giữa các doanh nghiệp. Hiện tượng này phổ biến ở các trang thương mại điện tử hoặc dịch vụ trực tuyến có quan hệ đối tác kinh doanh với nhau.

Thứ chín, hồ sơ cá nhân xuất hiện trên các website tìm kiếm người như Spokeo, Whitepages hay các trang tương tự tại Việt Nam là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy thông tin đã được công khai hóa và có thể được truy cập bởi bất kỳ ai. Những trang web này thường thu thập dữ liệu từ hồ sơ công khai và các nguồn thương mại.

Thứ mười, việc bị từ chối tín dụng, bảo hiểm hoặc dịch vụ khác mà lý do cụ thể có thể xuất phát từ thông tin sai lệch trong các cơ sở dữ liệu thương mại. Khi dữ liệu cá nhân được mua bán rộng rãi, nguy cơ xuất hiện thông tin thiếu chính xác hoặc lỗi thời tăng cao, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.

Hạn chế chia sẻ thông tin nhạy cảm như số điện thoại, địa chỉ nhà hay ngày sinh trên mạng

Bảo vệ thông tin trong thời đại số

Việc bảo vệ quyền riêng tư số đòi hỏi người dùng phải chủ động áp dụng nhiều biện pháp đồng thời. Bước đầu tiên và quan trọng nhất là kiểm soát lượng thông tin cá nhân được chia sẻ trên các nền tảng số. Người dùng nên thường xuyên rà soát và cập nhật cài đặt quyền riêng tư trên mạng xã hội, hạn chế chia sẻ thông tin nhạy cảm như số điện thoại, địa chỉ nhà hay ngày sinh.

Sử dụng các dịch vụ loại bỏ thông tin cá nhân từ các trang web môi giới dữ liệu là biện pháp hiệu quả nhưng đòi hỏi sự kiên trì. Nhiều trang web cung cấp tùy chọn opt-out để người dùng có thể yêu cầu xóa thông tin, tuy nhiên quá trình này thường phức tạp và tốn thời gian. Các dịch vụ tự động hóa việc này đang trở nên phổ biến hơn, giúp người dùng tiết kiệm thời gian đồng thời đảm bảo hiệu quả.

Việc sử dụng email và số điện thoại khác nhau cho các mục đích khác nhau cũng giúp hạn chế thiệt hại khi xảy ra rò rỉ dữ liệu. Người dùng có thể tạo email phụ cho việc đăng ký các dịch vụ trực tuyến, giữ email chính chỉ cho công việc và liên lạc quan trọng.

Đặc biệt, việc thường xuyên kiểm tra báo cáo tín dụng và theo dõi hoạt động tài khoản ngân hàng giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Nhiều ngân hàng hiện cung cấp dịch vụ cảnh báo thời gian thực (realtime) qua SMS hoặc email mỗi khi có giao dịch, giúp người dùng phát hiện kịp thời các hoạt động đáng ngờ.

Thị trường môi giới dữ liệu cá nhân sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới cùng với sự bùng nổ của công nghệ số và Internet vạn vật. Người dùng cần nâng cao nhận thức về giá trị thông tin cá nhân và chủ động bảo vệ quyền riêng tư số của mình. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo sẽ giúp hạn chế thiệt hại và bảo vệ an toàn thông tin trong thế giới kết nối toàn diện ngày nay.