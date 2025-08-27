Kinh tế số
Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử

DN tư nhân trước cơ hội mới: Thiếu vốn dài hạn, đi vay chịu lãi suất cao

15:37 | 27/08/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ông Lê Hồng Khang - Giám đốc Phân tích, FiinRatings cho rằng, khu vực tư nhân Việt Nam đang thiếu vốn dài hạn, chịu chi phí vốn cao và đối mặt với áp lực tái cấp vốn liên tục. Đây là những thách thức lớn cần giải quyết, nếu Việt Nam muốn tận dụng cơ hội bước vào chu kỳ tăng trưởng đầu tư mới trong thập kỷ tới.‏
Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP đạt 5.33% Quốc hội xác nhận mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 và chiến lược đối mặt với thách thức '3 tăng cường', '5 đẩy mạnh' trong chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số

Tăng trưởng doanh thu tụt lại so với tốc độ của GDP

Tại tọa đàm ‏‏Thị trường Vốn Nợ Việt Nam 2025‏‏ với chủ đề ‏‏Nguồn vốn cho Khu vực Tư nhân trong Kỷ nguyên Tăng trưởng Mới‏‏, ông Lê Hồng Khang - Giám đốc Phân tích, FiinRatings nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng đầu tư CAPEX (vốn đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ...) mới, song điều này chỉ có thể thành hiện thực nếu bài toán vốn cho doanh nghiệp tư nhân được tháo gỡ kịp thời.

Việt Nam đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng đầu tư CAPEX (vốn đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ...) mới.

‏‏Dữ liệu mới nhất từ FiinRatings đã chỉ ra thực tế đáng lo ngại: ‏‏tăng trưởng doanh thu doanh nghiệp tại Việt Nam đang tụt lại so với tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế‏‏. Giai đoạn 2015 – 2019, tăng trưởng doanh thu bình quân của các công ty niêm yết đạt khoảng 10%, nhưng từ sau đại dịch Covid-19, con số này chỉ còn quanh mức 4 – 5%/năm, thấp hơn nhiều so với các quốc gia cùng khu vực như Ấn Độ hay Indonesia. ‏

‏Bên cạnh đó, tín dụng, đầu tư và tiêu dùng bán lẻ đều suy yếu rõ rệt so với giai đoạn trước Covid-19. Nguyên nhân, theo đại diện FiinRatings‏‏ là xuất phát từ việc giá bất động sản liên tục leo thang trong thời gian qua. Điều này không chỉ làm suy giảm tâm lý chi tiêu của người dân, mà còn ảnh hưởng đến động lực đầu tư chung của nền kinh tế, khiến khu vực tư nhân phải chật vật hơn trong suốt giai đoạn vừa qua.‏

‏Ông ‏‏Lê Hồng Khang ‏‏chỉ ra rằng Việt Nam hiện là quốc gia có mức chênh lệch lớn nhất trong khu vực giữa chi phí sử dụng vốn của khu vực chính phủ và khu vực tư nhân. Thực tế, chi phí vốn tại Việt Nam cho vay doanh nghiệp vẫn ở mức cao hơn so với các quốc gia trong khu vực. Số liệu của S&P Global Ratings cho thấy, trong khi chi phí bình quân 5 năm của chính phủ Việt Nam tương đối thấp, thì doanh nghiệp Việt Nam vay vốn với lãi suất cao hơn đáng kể so với các doanh nghiệp tại Thái Lan, Malaysia hay Indonesia.

Điều này đồng nghĩa với việc, khoảng cách giữa chi phí vay của khu vực công và khu vực tư nhân vẫn chưa được thu hẹp, gây bất lợi cho khối doanh nghiệp khi tiếp cận vốn dài hạn. “Khoảng cách này tác động trực tiếp đến nhu cầu vay vốn và nếu không có cải cách mạnh mẽ, quá trình tăng tốc của nền kinh tế chắc chắn sẽ bị chậm lại,” ông Khang nhấn mạnh.‏

‏Gốc rễ của vấn đề nằm ở việc giai đoạn 2017 – 2021, Việt Nam chậm phát triển các kênh dẫn vốn song song với ngân hàng. Hệ quả là nền kinh tế ngày càng phụ thuộc quá lớn vào hệ thống ngân hàng thương mại. Nghịch lý là để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cao trong những năm gần đây, trái phiếu phát hành trên thị trường lại tập trung chủ yếu ở ngân hàng, dịch vụ tài chính và bất động sản vốn chiếm tới 90 – 95% thị phần.

“Nếu tiếp tục duy trì mô hình này, toàn bộ rủi ro tín dụng và biên lợi nhuận của ngân hàng sẽ phản ánh trực tiếp vào chi phí vốn của nền kinh tế,” ông cảnh báo.‏

‏Một điểm sáng hiếm hoi là dòng tiền của doanh nghiệp đã có cải thiện, thể hiện qua chỉ số CFO/EBITDA (Dòng tiền hoạt động kinh doanh lõi trên lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao - đo lường khả năng chuyển hoá lợi nhuận thành dòng tiền thực tế) tăng nhẹ trong giai đoạn 2019–2024. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vẫn chậm hơn nhiều so với mức gia tăng của nợ vay. Chi phí lãi vay/EBITDA của doanh nghiệp đã leo từ 18% năm 2019 lên 24% năm 2024, cho thấy gánh nặng nợ vay ngày càng lớn. ‏

‏Tất cả những yếu tố trên phản ánh thực trạng: khu vực tư nhân Việt Nam đang thiếu vốn dài hạn, chịu chi phí vốn cao và đối mặt với áp lực tái cấp vốn liên tục. Đây là những thách thức lớn cần giải quyết, nếu Việt Nam muốn tận dụng cơ hội bước vào chu kỳ tăng trưởng đầu tư mới trong thập kỷ tới.‏

Khơi thông các kênh dẫn vốn ngoài ngân hàng

‏Theo FiinRatings, giai đoạn 2025 – 2030, Việt Nam cần một lượng vốn khổng lồ cho đầu tư hạ tầng. Phát triển bất động sản cần khoảng 15 – 20 tỷ USD/năm, năng lượng tái tạo cần 18 tỷ USD/năm, còn đường bộ và đường sắt cần thêm 12 tỷ USD/năm. Ngoài ra, các lĩnh vực cảng biển, logistics cũng đòi hỏi tối thiểu 10 tỷ USD vốn đầu tư mỗi năm. Tổng cộng, nhu cầu CAPEX ước tính của nền kinh tế có thể vượt 60 tỷ USD/năm trong giai đoạn tới. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: ‏‏Nguồn vốn nào sẽ đáp ứng cho nhu cầu khổng lồ đó? ‏

Phải khơi thông các kênh dẫn vốn ngoài ngân hàng.

Một phần câu trả lời nằm ở việc khơi thông các kênh vốn ngoài ngân hàng. Mặc dù kênh trái phiếu doanh nghiệp đã trải qua giai đoạn khó khăn sau những biến động năm 2022 – 2023, nhưng các chuyên gia cho rằng đây vẫn là trụ cột quan trọng để tái cân bằng cấu trúc vốn. Thị trường trái phiếu cần được khôi phục niềm tin thông qua minh bạch thông tin và khung pháp lý đồng bộ.‏

‏Song song, hợp tác công – tư (PPP) được kỳ vọng trở thành động lực chính để thúc đẩy hạ tầng. Sự tham gia của các tập đoàn nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân lớn có thể giảm thiểu rủi ro cho giai đoạn đầu của dự án. Nền tảng tài chính vững chắc cùng sự hỗ trợ chính sách sẽ là điều kiện tiên quyết. Luật PPP nếu được thực thi hiệu quả, kết hợp cùng khung pháp lý cho trái phiếu, có thể tạo “cú hích” lớn cho dòng vốn tư nhân.‏

‏Một yếu tố khác là thu hút dòng vốn FDI. Số liệu cho thấy FDI vẫn là nguồn lực quan trọng, đóng góp mạnh mẽ vào quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng được dòng vốn này, Việt Nam cần cải cách thủ tục hành chính và giảm bớt chi phí tuân thủ thuế quan – những rào cản đã được chỉ ra trong báo cáo của FiinRatings.‏

‏Trong dài hạn, cải thiện chất lượng tín dụng doanh nghiệp và giảm lệ thuộc vào nợ ngắn hạn sẽ là chìa khóa. Doanh nghiệp cần dịch chuyển từ cấu trúc vay ngắn hạn sang phát hành vốn dài hạn thông qua kênh trái phiếu hoặc cổ phiếu. Đồng thời, nâng cao quản trị tài chính minh bạch, tăng khả năng dự báo và công bố thông tin cũng sẽ giúp cải thiện niềm tin từ nhà đầu tư.‏

‏Ông Lê Hồng Khang cho rằng: “Nếu Việt Nam không đa dạng hóa nguồn vốn và chỉ dựa vào ngân hàng, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội lớn trong giai đoạn CAPEX tiếp theo. Ngược lại, nếu biết tận dụng sự phối hợp giữa vốn ngân hàng, trái phiếu, FDI và PPP, khu vực tư nhân hoàn toàn có thể trở thành động lực chính của tăng trưởng.”

‏Nhìn về tương lai, bài toán vốn cho khu vực tư nhân Việt Nam không chỉ là thách thức, mà còn là phép thử cho năng lực của nền kinh tế trong việc thích ứng và chuyển đổi. Thế giới đang chứng kiến những dịch chuyển lớn trong cấu trúc chuỗi cung ứng, sự bùng nổ của năng lượng tái tạo và xu hướng đầu tư xanh.

Việt Nam, với vị trí địa kinh tế thuận lợi và nhu cầu phát triển hạ tầng khổng lồ, có cơ hội trở thành điểm đến của dòng vốn toàn cầu. Nhưng để hiện thực hóa điều đó, Việt Nam cần một chiến lược vốn toàn diện, minh bạch và đồng bộ.

vietnamfinance.vn
doanh nghiệp tư nhân thiếu vốn dài hạn chi phí vốn cao thị trường trái phiếu doanh nghiệp PPP FDI tăng trưởng CAPEX đầu tư hạ tầng Việt Nam FiinRatings.

Bài liên quan

Chính sách ưu đãi lớn chưa từng có cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chính sách ưu đãi lớn chưa từng có cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Doanh nghiệp được hỗ trợ 70% vốn đầu tư khoa học công nghệ

Doanh nghiệp được hỗ trợ 70% vốn đầu tư khoa học công nghệ

Hà Nội quyết tâm thu hút đầu tư công nghệ mới

Hà Nội quyết tâm thu hút đầu tư công nghệ mới

Có thể bạn quan tâm

Cổ phiếu CSG bùng nổ 31% trong ngày IPO lớn nhất lịch sử ngành quốc phòng

Cổ phiếu CSG bùng nổ 31% trong ngày IPO lớn nhất lịch sử ngành quốc phòng

Giao dịch số
Cổ phiếu của Tập đoàn quốc phòng Czechoslovak Group (CSG) có trụ sở tại Cộng hòa Séc đã tăng vọt hơn 31% ngay trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn Euronext Amsterdam, phản ánh làn sóng quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với lĩnh vực quốc phòng trong bối cảnh châu Âu đẩy nhanh chiến lược tự chủ quân sự.
TikTok lập liên doanh tại Mỹ, bổ nhiệm Adam Presser làm CEO giữa sức ép an ninh quốc gia

TikTok lập liên doanh tại Mỹ, bổ nhiệm Adam Presser làm CEO giữa sức ép an ninh quốc gia

Thị trường
Hôm qua 22/1, TikTok và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng thời xác nhận thành lập một liên doanh mới tại Mỹ nhằm duy trì hoạt động của ứng dụng chia sẻ video này, trong bối cảnh Washington nhiều năm gây sức ép buộc công ty tách khỏi công ty mẹ ByteDance tại Trung Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia.
Giới trẻ Ấn Độ biến các buổi hòa nhạc thành nền kinh tế tỷ đô

Giới trẻ Ấn Độ biến các buổi hòa nhạc thành nền kinh tế tỷ đô

Thị trường
Giới trẻ Ấn Độ đang biến các buổi hòa nhạc thành “mỏ vàng” mới của nền kinh tế. Dân số trẻ, thu nhập tăng nhanh và làn sóng tour diễn quốc tế như Coldplay hay Travis Scott đã khiến ngành giải trí trực tiếp bùng nổ.
Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

Kinh tế số
Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.
Synology® và Petrosetco Distribution (PSD) hợp tác chiến lược

Synology® và Petrosetco Distribution (PSD) hợp tác chiến lược

Giao dịch số
Thỏa thuận này đánh dấu cột mốc quan trọng trong cam kết mở rộng hiện diện của Synology tại Việt Nam, đồng thời giúp các tổ chức tiếp cận hạ tầng dữ liệu an toàn, linh hoạt và hiệu suất cao một cách thuận tiện hơn.
Xem thêm

Đọc nhiều

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của 'Vua Youtube' MrBeast

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong 'siêu kinh điển' LCK Cup 2026

Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Editor'sChoice

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
17°C
TP Hồ Chí Minh

23°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
22°C
Đà Nẵng

20°C

Cảm giác: 21°C
mây cụm
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
22°C
Hải Phòng

17°C

Cảm giác: 17°C
sương mờ
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
18°C
Khánh Hòa

19°C

Cảm giác: 19°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
18°C
Nghệ An

15°C

Cảm giác: 15°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
15°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
17°C
Phan Thiết

20°C

Cảm giác: 21°C
mây cụm
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
20°C
Quảng Bình

15°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
15°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
17°C
Thừa Thiên Huế

19°C

Cảm giác: 19°C
mây rải rác
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
19°C
Hà Giang

16°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ năm, 29/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 29/01/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 29/01/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 29/01/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 29/01/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 30/01/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 30/01/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 30/01/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 30/01/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 31/01/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 31/01/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 31/01/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 31/01/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 01/02/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 03:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 06:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 09:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 15:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 01/02/2026 21:00
17°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 173,000 176,000
Hà Nội - PNJ 173,000 176,000
Đà Nẵng - PNJ 173,000 176,000
Miền Tây - PNJ 173,000 176,000
Tây Nguyên - PNJ 173,000 176,000
Đông Nam Bộ - PNJ 173,000 176,000
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,530 17,730
Miếng SJC Nghệ An 17,530 17,730
Miếng SJC Thái Bình 17,530 17,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,380 17,680
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,380 17,680
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,380 17,680
NL 99.90 16,330
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,350
Trang sức 99.9 16,870 17,570
Trang sức 99.99 16,880 17,580
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,753 17,732
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,753 17,733
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,741 1,766
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,741 1,767
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,721 1,751
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 167,366 173,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 122,788 131,488
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 11,053 11,923
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 98,272 106,972
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 93,544 102,244
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 64,474 73,174
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,753 1,773
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17556 17829 18404
CAD 18527 18804 19417
CHF 32998 33384 34025
CNY 0 3470 3830
EUR 30402 30676 31701
GBP 34959 35353 36279
HKD 0 3218 3420
JPY 162 167 173
KRW 0 17 18
NZD 0 15281 15868
SGD 20074 20357 20873
THB 757 820 874
USD (1,2) 25866 0 0
USD (5,10,20) 25906 0 0
USD (50,100) 25934 25953 26309
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,970 25,970 26,330
USD(1-2-5) 24,932 - -
USD(10-20) 24,932 - -
EUR 30,555 30,579 31,912
JPY 165.66 165.96 173.86
GBP 35,252 35,347 36,383
AUD 17,755 17,819 18,386
CAD 18,684 18,744 19,383
CHF 33,224 33,327 34,210
SGD 20,157 20,220 20,965
CNY - 3,700 3,819
HKD 3,294 3,304 3,404
KRW 16.67 17.38 18.77
THB 800.69 810.58 867.23
NZD 15,254 15,396 15,841
SEK - 2,874 2,974
DKK - 4,087 4,228
NOK - 2,628 2,720
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,177.94 - 6,969.21
TWD 750.28 - 908.23
SAR - 6,856.77 7,216.55
KWD - 83,451 88,723
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,980 25,985 26,325
EUR 30,524 30,647 31,819
GBP 35,210 35,351 36,351
HKD 3,288 3,301 3,415
CHF 33,115 33,248 34,184
JPY 165.59 166.26 173.78
AUD 17,756 17,827 18,403
SGD 20,268 20,349 20,927
THB 819 822 859
CAD 18,729 18,804 19,366
NZD 15,364 15,892
KRW 17.38 18.97
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25928 25928 26352
AUD 17742 17842 18766
CAD 18710 18810 19823
CHF 33260 33290 34880
CNY 0 3721.8 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4045 0
EUR 30600 30630 32360
GBP 35277 35327 37088
HKD 0 3390 0
JPY 166.56 167.06 177.6
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.7 0
LAK 0 1.173 0
MYR 0 6665 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15392 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20237 20367 21090
THB 0 785.7 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 17530000 17530000 17730000
SBJ 15000000 15000000 17730000
Cập nhật: 28/01/2026 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,962 26,012 26,352
USD20 25,962 26,012 26,352
USD1 25,962 26,012 26,352
AUD 17,778 17,878 18,990
EUR 30,761 30,761 32,178
CAD 18,645 18,745 20,054
SGD 20,293 20,443 21,004
JPY 166.4 167.9 172.48
GBP 35,375 35,525 36,299
XAU 17,498,000 0 17,702,000
CNY 0 3,606 0
THB 0 818 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/01/2026 06:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
TOÀN VĂN: Chỉ thị số 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

TOÀN VĂN: Chỉ thị số 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Đô thị Việt Nam tái thiết trong làn sóng số

Đô thị Việt Nam tái thiết trong làn sóng số

Doanh nghiệp viễn thông phải báo cáo đầy đủ chi phí và doanh thu

Doanh nghiệp viễn thông phải báo cáo đầy đủ chi phí và doanh thu

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

LG tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường TV OLED tại Việt Nam

LG tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường TV OLED tại Việt Nam

Phúc Thanh Audio trở thành Nhà phân phối toàn quốc của OHM Manchester tại Việt Nam

Phúc Thanh Audio trở thành Nhà phân phối toàn quốc của OHM Manchester tại Việt Nam

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
NVIDIA mở mã nguồn AI dự báo thời tiết Earth-2: Dự đoán bão 15 ngày nhanh gấp 60 lần

NVIDIA mở mã nguồn AI dự báo thời tiết Earth-2: Dự đoán bão 15 ngày nhanh gấp 60 lần

AI, robot, Bitcoin và công nghệ sinh học sẽ thay đổi kinh tế toàn cầu

AI, robot, Bitcoin và công nghệ sinh học sẽ thay đổi kinh tế toàn cầu

Meta cắt giảm Reality Labs thổi bùng lo ngại

Meta cắt giảm Reality Labs thổi bùng lo ngại 'mùa đông VR'

66% doanh nghiệp thiếu tự tin bảo vệ đám mây

66% doanh nghiệp thiếu tự tin bảo vệ đám mây

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Trung Quốc đề xuất phóng 200.000 vệ tinh, cao gấp gần 5 lần kế hoạch của SpaceX

Trung Quốc đề xuất phóng 200.000 vệ tinh, cao gấp gần 5 lần kế hoạch của SpaceX

Các nhà khoa học Trung Quốc chiết xuất 98% vàng từ điện thoại cũ chỉ trong 20 phút

Các nhà khoa học Trung Quốc chiết xuất 98% vàng từ điện thoại cũ chỉ trong 20 phút

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Khơi thông nguồn vốn cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Khơi thông nguồn vốn cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Nhà máy pin BYD 130 triệu USD chính thức khởi công tại Huế

Nhà máy pin BYD 130 triệu USD chính thức khởi công tại Huế

FPT bắt tay LG CNS thúc đẩy AI vào lĩnh vực giáo dục tại Đông Nam Á

FPT bắt tay LG CNS thúc đẩy AI vào lĩnh vực giáo dục tại Đông Nam Á

Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh và Net Zero

Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh và Net Zero

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Doanh nghiệp viễn thông phải báo cáo đầy đủ chi phí và doanh thu

Doanh nghiệp viễn thông phải báo cáo đầy đủ chi phí và doanh thu

Sabeco trao tặng 300 phần quà Tết cho người dân tỉnh Đồng Tháp

Sabeco trao tặng 300 phần quà Tết cho người dân tỉnh Đồng Tháp

Hơn 30.000 người giúp việc ở châu Á tiếp cận chương trình quản lý tài chính

Hơn 30.000 người giúp việc ở châu Á tiếp cận chương trình quản lý tài chính

RMIT và Vietrade ký kết MOU thúc đẩy năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam

RMIT và Vietrade ký kết MOU thúc đẩy năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nhà máy pin BYD 130 triệu USD chính thức khởi công tại Huế

Nhà máy pin BYD 130 triệu USD chính thức khởi công tại Huế

Hãng xe Trung Quốc ra mắt hệ sinh thái robot hình người đa nhiệm, nói được 10 ngôn ngữ

Hãng xe Trung Quốc ra mắt hệ sinh thái robot hình người đa nhiệm, nói được 10 ngôn ngữ

Ford Việt Nam ghi nhận doanh số kỷ lục năm thứ 2 liên tiếp

Ford Việt Nam ghi nhận doanh số kỷ lục năm thứ 2 liên tiếp

Mercedes-Benz Việt Nam mở rộng ưu đãi khách hàng chiến lược & thân thiết năm 2026

Mercedes-Benz Việt Nam mở rộng ưu đãi khách hàng chiến lược & thân thiết năm 2026

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Crossfire Thanks Day 2025 - vinh danh cộng đồng hệ sinh thái thể thao điện tử

Crossfire Thanks Day 2025 - vinh danh cộng đồng hệ sinh thái thể thao điện tử

Ningtendo PXBOX 5: Modder Trung Quốc hợp nhất PS5, Xbox Series X và Switch 2 trong một thân máy

Ningtendo PXBOX 5: Modder Trung Quốc hợp nhất PS5, Xbox Series X và Switch 2 trong một thân máy

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của 'Vua Youtube' MrBeast

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong 'siêu kinh điển' LCK Cup 2026