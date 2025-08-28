Bosch Rexroth ‘trình diễn’ nhà máy thông minh tại Automation World Vietnam

Bosch Rexroth Việt Nam, thành viên Tập đoàn Bosch, vừa tham gia Triển lãm Tự động hoá thế giới tại Việt Nam (Automation World Vietnam 2025) tại WTC Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, bằng loạt giải pháp tự động hóa toàn diện từ hệ sinh thái điều khiển, Bosch Rexroth đã giúp các doanh nghiệp sản xuất có thể hình dung dễ dàng hơn về việc vận hành một nhà máy Thông minh – Smart Factory tại Việt Nam sẽ như thế nào.

Khu vực trưng bày sản phẩm Bosch Rexroth tại Automation World Vietnam 2025

“Các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam đang đối diện nhiều thách thức trong việc kết nối và tối ưu hóa hệ thống. Tại Automation World Vietnam 2025, chúng tôi mang đến các giải pháp tự động hóa toàn diện, giúp doanh nghiệp vận hành linh hoạt hơn, nâng cao hiệu suất và gia tăng năng lực cạnh tranh.” Ông Lê Hoàng Việt, Tổng giám đốc Bosch Rexroth Việt Nam, chia sẻ.

Cụ thể, tại triển lãm Bosch Rexroth đã giới thiệu 4 nhóm giải pháp chủ lực để xây dựng Nhà máy Thông minh, gồm: Hệ sinh thái Tự động hóa, Robot cộng tác Kassow, Công nghệ tuyến tính và Giải pháp liên kết.

Cũng tại triển lãm, Bosch Rexroth đã giới thiệu giải pháp toàn diện cho sản xuất hiện đại mang tên Automation Ecosystem. Trọng tâm là bộ điều khiển công nghiệp 4.0 ctrlX CORE, được ví như “chiếc smartphone của ngành tự động hóa”, cho phép tích hợp nhiều chức năng như PLC, Motion Control, Machine Vision, SCADA và IIoT trên cùng một nền tảng. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể kết nối liền mạch quy trình, xử lý dữ liệu theo thời gian thực và ứng dụng AI để tối ưu vận hành, dự đoán bảo trì và giảm thiểu dừng máy.

Dòng robot Kassow có mặt tại triển lãm

Dòng robot cộng tác 7 trục Kassow Robots có thể làm việc trực tiếp với con người và dễ dàng tích hợp với ctrlX AUTOMATION. Với độ chính xác cao và khả năng xử lý nhiều tác vụ đa dạng, robot giúp doanh nghiệp vừa tăng năng suất, vừa đảm bảo an toàn, đồng thời thích ứng nhanh với biến động sản xuất.

Các giải pháp tuyến tính của Bosch Rexroth (ray dẫn hướng, ổ trục, vít me bi, bộ truyền động tuyến tính) sẽ mang lại khả năng định vị chính xác đến từng micromet và độ tin cậy cao. Đây là yếu tố cốt lõi giúp máy móc vận hành nhanh, ổn định và linh hoạt trong nhiều ngành – từ sản xuất hàng tiêu dùng, điện tử đến bán dẫn.

Khách tham quan gian hàng của Bosch Rexroth tại sự kiện

Công nghệ siết vặn thông minh và hàn điện trở mang lại liên kết linh kiện với độ chính xác và độ bền vượt trội. Đặc biệt, công nghệ hàn điện trở với bộ điều khiển tần số cao giúp đáp ứng yêu cầu khắt khe của ngành ô tô và chế tạo, từ sản xuất thủ công đến dây chuyền tự động hóa.

Với các danh mục giải pháp trên, Bosch Rexroth Vietnam đã mang đến cách tiếp cận toàn diện cho sản xuất hiện đại. Các công nghệ này không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu suất và chất lượng sản phẩm, mà còn tạo nền tảng để thích ứng nhanh với thay đổi của thị trường, đáp ứng xu hướng Công nghiệp 4.0 một cách chủ động và bền vững.