Sắp ra mắt Zeekr 9X với khả năng sạc siêu tốc 9 phút, thách thức Tesla bằng chip AI mạnh gấp đôi

Hình ảnh mẫu SUV hybrid Zeekr 009. Ảnh: Zeekr

Thương hiệu xe điện Zeekr thuộc Tập đoàn Geely vừa hé lộ nội thất của mẫu SUV hybrid cắm điện hàng đầu Zeekr 9X, dự kiến ra mắt thị trường Trung Quốc trong quý 3 năm nay. Những hình ảnh đầu tiên cho thấy nội thất trang bị màn hình khổng lồ 30 inch, tương tự thiết kế trên mẫu Lynk & Co 900 đã trình làng trước đó.

Xuất hiện tại Triển lãm ô tô Thượng Hải 2025 vào cuối tháng 4, Zeekr 9X thể hiện tham vọng xâm nhập phân khúc SUV cỡ lớn cao cấp. Mẫu xe này nhắm thẳng vào các đối thủ mạnh như YangWang U8 và các crossover hạng sang từ những thương hiệu ô tô lâu đời khác.

Thiết kế ngoại thất của 9X mang dấu ấn mới mẻ, lấy cảm hứng từ xe minivan Zeekr 009. Tuy nhiên, điểm thu hút chính nằm ở bộ khung công nghệ bên trong, nơi tập trung những đột phá kỹ thuật ấn tượng nhất.

Zeekr 9X sử dụng kiến trúc điện 900V tiên tiến, kết hợp động cơ đốt trong tăng áp 2.0 lít công suất 205 kW (274 mã lực) với hệ thống động cơ điện kép. Động cơ điện phía trước sản sinh 290 kW (388 mã lực), trong khi động cơ phía sau bổ sung thêm 370 kW (496 mã lực), tạo nên khả năng dẫn động bốn bánh mạnh mẽ.

Công nghệ pin 6C và sạc siêu nhanh 9 phút

Trái tim năng lượng của Zeekr 9X là bộ pin NMC ba thành phần 6C Qilin từ CATL, mang lại phạm vi di chuyển bằng điện khoảng 380 km. Con số này tuy còn khiêm tốn so với một số đối thủ, nhưng khả năng sạc nhanh mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt.

Với hệ thống 900V, pin của 9X có thể sạc từ 20% lên 80% chỉ trong 9 phút. Thời gian này ngắn hơn nhiều so với đa số xe điện hiện tại, giải quyết được nỗi lo về thời gian chờ sạc - rào cản lớn nhất trong việc chuyển đổi sang xe điện.

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa con số này, hãy so sánh với thực tế hiện tại: đa số xe điện thương mại cần 30-45 phút để sạc từ 20% lên 80%. Zeekr 9X rút ngắn thời gian này xuống còn 9 phút, tương đương thời gian mua một ly cà phê.

Bên trong khoang lái, Zeekr 9X gây ấn tượng với bộ chọn số điện tử gắn trên cột lái, thiết kế nhằm tối ưu hóa ergonomics và tiết kiệm không gian. Cùng vị trí này là cảm biến hệ thống giám sát người lái (DMS), liên tục đánh giá mức độ tỉnh táo và hành vi của tài xế để tăng cường an toàn.

Phần ngoại thất, mẫu SUV này sở hữu tay nắm cửa truyền thống và cụm đèn hậu hình vòng đặc biệt với 43.343 mặt chiếu sáng riêng lẻ, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Cảm biến LiDAR được bố trí trên nóc xe để hỗ trợ các hệ thống lái xe tự động tiên tiến.

Vượt mặt Tesla với sức mạnh tính toán AI

Một trong những điểm nổi bật nhất của Zeekr 9X là hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến G-Pilot H9, được vận hành bởi hai chip Nvidia Drive Thor. Cặp chip này cung cấp tổng công suất tính toán lên tới 1.400 TOPS (nghìn tỷ phép tính mỗi giây).

Con số này vượt xa chip AI 4 của Tesla với 720 TOPS, cho thấy Zeekr đang dẫn đầu cuộc đua về sức mạnh xử lý AI trong ô tô. Sức mạnh tính toán gấp đôi này cho phép xử lý dữ liệu phức tạp hơn, đưa ra quyết định lái xe chính xác hơn trong môi trường giao thông phức tạp.

Hệ thống G-Pilot H9 tích hợp 13 camera, ba radar sóng milimet và nhiều thiết bị LiDAR, tạo nên khả năng nhận thức toàn diện về môi trường xung quanh. Sự kết hợp này giúp xe có thể hoạt động ở mức lái xe tự động cao, từng bước tiến tới lái xe hoàn toàn tự động.

Zeekr 9X được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng kết hợp với thiết lập giảm xóc liên tục CDC van kép. Hệ thống này cho phép điều chỉnh độ cao gầm xe lên tới 110 mm, với khoảng sáng gầm xe tối đa đạt 288 mm.

Khả năng điều chỉnh này mang lại lợi ích kép: tăng tính thoải mái khi di chuyển trên đường phố và nâng cao khả năng vượt địa hình khi cần thiết. Người lái có thể linh hoạt thay đổi thiết lập tùy theo điều kiện đường xá và nhu cầu sử dụng.

Vị thế của Zeekr trên thị trường xe điện

Zeekr ra đời năm 2021 với định vị thương hiệu xe năng lượng mới cao cấp của Tập đoàn Geely. Chỉ sau bốn năm, thương hiệu này đã khẳng định vị thế mạnh mẽ trên thị trường xe điện cạnh tranh khốc liệt của Trung Quốc.

Hiện tại, Zeekr cung cấp sáu mẫu xe khác nhau, kết hợp công nghệ tiên tiến với thiết kế hiện đại. Trong năm tháng đầu năm 2025, thương hiệu này đạt doanh số 71.640 xe, phản ánh nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ và sự chấp nhận ngày càng rộng rãi của thị trường.

Với Zeekr 9X, thương hiệu này hướng tới việc mở rộng thị phần sang phân khúc SUV cao cấp, nơi có biên lợi nhuận hấp dẫn và khách hàng sẵn sàng chi trả cho công nghệ tiên tiến. Sự ra mắt của 9X trong quý 3 này sẽ là thước đo quan trọng cho khả năng cạnh tranh của Zeekr với các thương hiệu xe điện hàng đầu thế giới.