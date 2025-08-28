'Innovation Tech Challenge 2025' khơi dậy đam mê công nghệ cho giới trẻ

Innovation Tech Challenge là hoạt động thường niên thuộc chương trình Samsung Innovation Campus (SIC), nhằm phát triển nguồn nhân lực công nghệ trẻ Việt Nam. Năm 2025, cuộc thi thu hút sự tham gia của hơn 25 đội thi đến từ bậc THCS, THPT và đại học trên toàn quốc. Các đội sẽ thiết kế, lập trình và điều khiển robot thi đấu mô phỏng trận bóng đá, thể hiện sự sáng tạo, tư duy logic và kỹ năng làm việc nhóm.

Theo Ban Tổ chức, Innovation Tech Challenge 2025 không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sân chơi công nghệ mà còn góp phần định hướng nghề nghiệp, truyền cảm hứng nghiên cứu và khởi nghiệp cho thế hệ trẻ. Qua đó, cuộc thi giúp phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tiềm năng, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ 4.0.

Các em học sinh chuẩn bị mô hình Robot tham gia cuộc thi Sáng tạo Khoa học công nghệ 2025.

Năm nay, chủ đề cuộc thi là “RoboCup - Robot đá bóng”, mang đến sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ và thể thao. Các đội sẽ thiết kế, lập trình và điều khiển robot thông minh có khả năng thi đấu đối kháng trực tiếp. Robot không chỉ cần di chuyển linh hoạt trên sân mà còn phải biết phối hợp chiến thuật, xử lý tình huống nhanh nhạy nhờ ứng dụng những công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, cảm biến, xử lý hình ảnh và điều khiển tự động. Sân chơi hứa hẹn đem đến những trận đấu kịch tính, nơi chiến thắng phụ thuộc cả vào kỹ thuật lập trình lẫn tư duy chiến lược và khả năng sáng tạo.

Gay cấn nhất là phần thi đối kháng “Goal Kick”. Hai đội sẽ điều khiển robot phối hợp đưa bóng vào lưới để ghi điểm, hứa hẹn sẽ tạo nên những màn tranh tài kịch tính và hấp dẫn. Đặc biệt, đội nào ghi được ba bàn thắng vào ba ô lưới khác nhau và cả hai robot cùng lập công sẽ giành chiến thắng tuyệt đối. Đây là thử thách phản ánh không chỉ tư duy chiến thuật, mà còn là kỹ năng làm việc nhóm và sự linh hoạt, nhạy bén của từng đội thi.

TS Trần Vũ Hoàng, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, giảng dạy môn AI tại chương trình đào tạo SIC chia sẻ: “Tham gia cuộc thi giúp sinh viên chuyển đổi từ tư duy học thuật sang tư duy giải quyết vấn đề, khuyến khích sự sáng tạo trong đề xuất các giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao. Trong quá trình thi đấu, sinh viên được rèn luyện dưới áp lực thời gian thực, học cách phối hợp nhóm hiệu quả, phản biện kỹ thuật, và trình bày ý tưởng. Ngoài ra, cuộc thi cũng là cơ hội để sinh viên xây dựng hồ sơ học thuật nổi bật, nâng cao lợi thế cạnh tranh khi xin học bổng, ứng tuyển việc làm, hoặc theo đuổi nghiên cứu sau đại học.”

Các học viên tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ (Innovation Tech Challenge) năm 2024.

Dự kiến Vòng chung kết Innovation Tech Challenge 2025 sẽ được diễn ra vào ngày 11/9/2025 trong khuôn khổ Lễ Tổng kết chương trình Samsung Innovation Campus 2025.

Cuộc thi sáng tạo Khoa học công nghệ “Innovation Tech Challenge” là hoạt động thuộc chương trình Samsung Innovation Campus - dự án giáo dục Công nghệ Thông tin và Truyền thông toàn cầu dành cho giới trẻ của Samsung. Dự án nuôi dưỡng các tài năng trẻ với kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách cung cấp cho họ những hành trang công nghệ cần thiết để phát triển trong tương lai.

SIC được ra mắt chính thức trên toàn cầu vào năm 2019. Đây là một trong những dự án trách nhiệm xã hội cốt lõi của Samsung và đã mở rộng tới 40 quốc gia trên toàn thế giới như Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Singapore, Malaysia, Thái Lan… Tại Việt Nam, dự án cũng được triển khai từ năm 2019.

Tính từ khi được ra mắt cho đến nay, đã có gần 20.000 học sinh, sinh viên và giáo viên đến từ 140 trường học tại 18 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo và phát triển năng lực công nghệ cao từ dự án Samsung Innovation Campus của Samsung Việt Nam.

Ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: "Song song với những đóng góp về kinh tế, Samsung cũng luôn nỗ lực gia tăng sự đóng góp, hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh căn bản của Việt Nam, đặc biệt là việc bồi dưỡng nhân tài. Với tư cách là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, luôn chú trọng các hoạt động trách nhiệm xã hội, Samsung kỳ vọng thế hệ thanh thiếu niên của Việt Nam sẽ trở thành những nhân tài về công nghệ - những người dẫn dắt công cuộc phát triển của đất nước, xây dựng nên tương lai của Việt Nam" .