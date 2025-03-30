Cuộc thi sáng tác tranh KTS công nghệ NFT chính thức khởi động

Trong khuôn khổ lễ công bố cuộc thi diễn ra vào sáng hôm qua, 29/03/2025 tại Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, cuộc thi do Hội Truyền thông - Điện tử TP. Hồ Chí Minh phối hợp Chi hội Blockchain TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức đã nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp công nghệ và blockchain hàng đầu.

Cuộc thi sáng tác tranh kỹ thuật số ứng dụng công nghệ NFT do Hội Truyền thông – Điện tử Tp HCM tổ chức

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, ông Nguyễn Mạnh Quý - Phó Chủ tịch Hội Truyền Thông - Điện Tử TP.HCM cho biết: “Cuộc thi ‘Sáng tác tranh kỹ thuật số ứng dụng NFT’ được tổ chức với mong muốn tạo ra một không gian sáng tạo, nơi nghệ thuật và công nghệ giao thoa. Thông qua chủ đề ‘Thành phố vươn mình’, chúng tôi kỳ vọng các thí sinh sẽ mang đến những góc nhìn độc đáo về một TP. Hồ Chí Minh hiện đại và giàu bản sắc. Đồng thời, Ban Tổ chức mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật số và ứng dụng NFT trong quyền sở hữu trí tuệ và mở ra vùng đất mới cho ngành nghệ thuật tại Việt Nam.”

Hình ảnh tại lễ khởi động cuộc thi Sáng tác tranh KTS ứng dụng công nghệ NFT

“NFT mở ra một trải nghiệm toàn diện cho nghệ sĩ khi tiếp cận với công. Nhờ công nghệ blockchain, các tác phẩm số không chỉ được bảo vệ mà còn mang đến giá trị thương mại bền vững theo thời gian cho nghệ sĩ.” Bà Jasmine, Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh tại Dagora, chia sẻ về tính ứng dụng của NFT với nghệ sĩ trẻ trong kỷ nguyên mới tại buổi công bố thể lệ.

Cụ thể, cuộc thi sẽ bao gồm:

01 Giải Nhất: mỗi giải trị trí 30.000.000 đồng

02 Giải Nhì: mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng

02 Giải Ba: mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng

05 Giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng

Phần thưởng Card đồ hoạ do Leadtek tài trợ

Ngoài giải thưởng tiền mặt, tác phẩm đạt giải cao còn nhận được

01 Giải Nhất: GPU LEADTEK NVIDIA RTX A1000 trị giá hơn 14.000.000 đồng,

02 Giải Nhì: GPU LEADTEK NVIDIA RTX A400 trị giá hơn 4.000.000 đồng cho mỗi giải.

Đây dòng card đồ họa chuyên nghiệp do Leadtek Việt Nam, nhà phân phối chính thức của NVIDIA tại Việt Nam, tài trợ. Các sản phẩm card đồ họa chuyên nghiệp mang đến sự hỗ trợ tối ưu cho các tác vụ thiết kế đồ hoạ, thiết kế 3D dựng phim, thị giác máy tính đến huấn luyện AI.

Các cá nhân hoặc nhóm tác giả là công dân Việt Nam có niềm đam mê sáng tác tranh kỹ thuật số đều có thể tham gia

Tất cả các cá nhân hoặc nhóm tác giả là công dân Việt Nam có niềm đam mê sáng tác tranh kỹ thuật số đều có thể tham gia. Tác phẩm dự thi phải là file kỹ thuật số (tối thiểu 6000 x 9000 pixel) kèm theo thông tin cá nhân và bản thuyết minh ý tưởng gửi về qua địa chỉ email: BTC@hcmba.vn.

Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 29/03/2025 đến hết ngày 20/06/2025

Công bố kết quả và trao giải dự kiến vào ngày 09/08/2025

Hội đồng giám khảo là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mỹ thuật và công nghệ:

Nhà Giáo Nhân Dân Huỳnh Văn Mười (Uyên Huy) – Nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM

PGS.TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng, Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư – Nhà sáng lập thương hiệu JoliPoli Couture

Ông Nguyễn Thế Vinh – Chủ tịch, Chi hội Blockchain TP.HCM

TS. Nguyễn Thanh Hòa – Phó Giám đốc, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM

Giám khảo NTK.Phạm Đặng Anh Thư - JoliPoli tại buổi công bố Thể lệ cuộc thi

Thể lệ cuộc thi xem thêm tại: [Link]